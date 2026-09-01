Caitlin Johnstone - Funzionari israeliani promuovono teorie del complotto antisemite su Israele

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Caitlin Johnstone*

Nelle ultime ore, alcune dichiarazioni e contenuti condivisi da esponenti del governo israeliano hanno sollevato forti polemiche internazionali, riaccendendo il dibattito sull'uso di retoriche estremiste e stereotipi politici.

Durante un'intervista all'emittente israeliana Channel 12, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere «contro l'Iran da quasi 40 anni» e di aver lavorato a lungo per convincere gli Stati Uniti a sostenere un'azione militare contro Teheran. «Ci è voluto molto tempo per coinvolgere gli Stati Uniti», ha affermato Netanyahu, attribuendo il risultato alla sua intensa presenza sui media americani: «Ho partecipato a quasi mille ore di trasmissioni televisive negli USA, esercitando un'influenza e sfruttando una conoscenza approfondita dei leader americani». Le sue parole sono state commentate dal giornalista Max Blumenthal, che ha sottolineato come tali affermazioni vadano a toccare temi storicamente complessi e dibattuti circa l'influenza della politica estera israeliana su Washington.

Parallelamente, il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir è finito al centro delle critiche per aver condiviso sui propri canali social un video generato tramite intelligenza artificiale. La clip, successivamente rimossa a seguito dell'indignazione pubblica, mostrava immagini stilizzate di palestinesi condotti all'interno di strutture di detenzione delimitate da filo spinato.

L'episodio ha suscitato immediate reazioni, poiché l'accostamento tra le politiche attuali e l'iconografia dei campi di concentramento rientra tra le rappresentazioni ciclicamente condannate dalle organizzazioni internazionali contro l'odio e la discriminazione. Le dichiarazioni di Netanyahu e l'iniziativa di Ben-Gvir continuano a far discutere analisti e osservatori internazionali sulla comunicazione strategica dell'esecutivo di Tel Aviv.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/