Cina: al via le “Due Sessioni”, crescita stabile e innovazione al centro del nuovo piano

Si è aperta a Pechino la quarta sessione della XIV Assemblea Nazionale del Popolo, il massimo organo legislativo della Repubblica Popolare. Alla riunione inaugurale, tenutasi nel Grande Palazzo del Popolo, hanno partecipato il presidente Xi Jinping e i principali dirigenti del Partito e dello Stato, mentre il premier Li Qiang ha presentato il rapporto annuale sul lavoro del governo.

Nel documento, il governo cinese ha fissato per il 2026 un obiettivo di crescita economica compreso tra il 4,5% e il 5%, con l’impegno a puntare a risultati ancora migliori. Parallelamente, il progetto di bilancio prevede un aumento della spesa per la difesa del 7%, confermando per l’undicesimo anno consecutivo una crescita a una sola cifra. La sessione parlamentare segna anche l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione legato al 15° Piano Quinquennale (2026-2030), il documento strategico che orienterà lo sviluppo economico e sociale del Paese nei prossimi anni.

Tra le priorità indicate figurano l’innovazione scientifica, la modernizzazione industriale, il rafforzamento del sistema finanziario e la transizione energetica verde. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo di un moderno sistema industriale basato sulla manifattura avanzata e sulla crescente autonomia tecnologica. Investimenti in settori chiave come semiconduttori, intelligenza artificiale e software industriale sono considerati essenziali per sostenere la trasformazione dell’economia cinese. Le “Due Sessioni” sono seguite con grande attenzione anche a livello internazionale.

Il nuovo piano quinquennale, che punta su innovazione, consumi interni e tecnologie emergenti, rappresenta una delle principali roadmap economiche globali dei prossimi anni. In un contesto internazionale segnato da instabilità e tensioni commerciali, la leadership cinese presenta la propria strategia di pianificazione a lungo termine come uno strumento capace di garantire stabilità, crescita e sviluppo tecnologico.



