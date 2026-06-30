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Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

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Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

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di CGTN

Cosa c'è davvero nel carrello di una famiglia cinese oggi? Molto più di cibo. In meno di cinquant'anni, la quota di reddito destinata all'alimentazione è scesa dal 63,9% del 1978 al 29,3% di oggi. I nostri nonni lavoravano quasi esclusivamente per mangiare; noi possiamo permetterci corsi, viaggi, cinema, palestra. Il carrello non contiene più solo sopravvivenza, ma sogni, cultura, benessere.

Come si è arrivati a questo salto epocale? Le ragioni sono molteplici: decenni di riforme economiche che hanno aumentato redditi e occupazione e moltiplicato l'offerta; le politiche sociali che hanno permesso la riduzione del risparmio precauzionale; e l'apertura internazionale, che ha portato sulle tavole cinesi prodotti da ogni continente.

Questo non è frutto del caso, ma di una pianificazione di lungo termine che ha posto il benessere delle persone al centro dell'azione politica. Il carrello della spesa è lo specchio più fedele di un Paese che ha scelto di crescere mettendo al primo posto la qualità della vita di ogni cittadino.

Guarda il video per scoprire come una famiglia cinese ha vissuto questa trasformazione generazionale. Un racconto di numeri, ma soprattutto di vite reali.

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