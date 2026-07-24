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Robot e IA, i politici italiani in visita a Hangzhou

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Robot e IA, i politici italiani in visita a Hangzhou

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di CGTN

L'intelligenza artificiale non è più un concetto astratto: è una realtà concreta. E per toccarla con mano il posto giusto è Hangzhou, dove Unitree è diventata un punto di riferimento mondiale.

La delegazione di politici italiani in visita in Cina ha scelto proprio questa tappa. Non per caso: le personalità straniere che arrivano nello Zhejiang mostrano un interesse crescente per i robot, e l'azienda è ormai una visita quasi obbligata.

Un'esperienza diretta vale più di mille discorsi: la conoscenza reciproca, quella che nasce dal contatto reale, resta la base di un dialogo che guarda avanti.

La nostra rubrica "Una finestra aperta" ha raccolto le impressioni del deputato Giorgio Lovecchio, uno dei membri della delegazione. Vediamo insieme che cosa lo ha colpito di più.

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