Cosa succede ora a Hegseth?

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Diversi parlamentari statunitensi stanno sollecitando le dimissioni del capo del Pentagono, accusandolo di aver promosso una "guerra d'aggressione irresponsabile" contro l'Iran.

Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti, ha affermato che il Segretario alla Guerra Pete Hegseth "deve lasciare l'incarico". Secondo Jeffries, Hegseth avrebbe abusato del proprio ruolo e orchestrato un conflitto estremamente oneroso contro la Repubblica Islamica, arrecando danni economici ai cittadini americani e senza tutelare alcun reale interesse di sicurezza nazionale.

Durante un'intervista alla CBS (trasmissione Face the Nation), Jeffries — destinato a diventare il primo afroamericano alla guida della Camera dopo l'affermazione democratica alle elezioni di metà mandato — ha confermato il pieno sostegno a una proposta di impeachment nei confronti del vertice della Difesa. Ha ribadito che Hegseth ha compromesso la sicurezza del Paese e fatto impennare il costo della vita per le famiglie americane, assicurando che la nuova maggioranza intende mettere in cima all'agenda politica il blocco delle operazioni belliche congiunte tra Stati Uniti e Israele.

Le pressioni su Hegseth si intensificano anche a causa delle recenti decisioni sui vertici militari e per l'impatto economico delle ostilità. La spinta per la sua rimozione raccoglie consensi trasversali: il deputato repubblicano uscente Thomas Massie prevede di ripresentare una mozione di impeachment contestando la violazione della Risoluzione sui poteri di guerra per l'avvio di azioni militari non autorizzate.

Iniziative analoghe sono state avanzate da altri rappresentanti democratici, tra cui Yassamin Ansari e Brittany Pettersen, che contestano la legittimità degli attacchi e il coinvolgimento di infrastrutture civili. Il senatore Jack Reed ha definito il Segretario "inadeguato" sia sul piano operativo che su quello personale, accusandolo di aver politicizzato la gestione del Pentagono. Sulla stessa linea, il deputato Jake Auchincloss ha espresso dubbi sulla sua competenza, valutando l'avvio formale di indagini, mentre Adam Smith, esponente di spicco nella Commissione Forze Armate, si è detto pronto a sostenere procedure d'impeachment sia nei confronti di Hegseth che del presidente Donald Trump.

Tra le voci più critiche spicca quella della neoeletta Nancy Lacore, ex viceammiraglio della Marina rimossa dall'incarico proprio da Hegseth durante un riassetto dei quadri militari. Lacore ha indicato l'interruzione della guerra come priorità immediata, sottolineando le pesanti ripercussioni sui prezzi al consumo e giudicando l'operato del Segretario come gravemente dannoso per la prontezza e la sicurezza delle forze armate.

Il crescente malcontento politico si inserisce in un quadro in cui l'intervento contro Teheran non ha conseguito i traguardi prefissati, provocando al contrario il rincaro dei carburanti e dei beni di prima necessità negli Stati Uniti, oltre a esporre il personale militare a rischi prolungati. Molti osservatori considerano ormai la campagna militare un fallimento strategico dettato da calcoli di parte, individuando in Hegseth uno dei principali responsabili.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it