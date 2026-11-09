Petrolio iraniano: la situazione delle infrastrutture dopo i raid Usa e Israele

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L'Iran ha completato il ripristino dell'80% delle infrastrutture e dei depositi di greggio danneggiati durante le ostilità con gli Stati Uniti e Israele. La conferma giunge da Mohammad Meshkinfam, amministratore delegato della National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC).

Attraverso le pagine dell'agenzia di stampa Shana, il dirigente ha spiegato che gli interventi di riabilitazione degli impianti e dei serbatoi hanno toccato una percentuale di completamento pari all'80%, stimando un pieno ritorno alla normale operatività dell'intera rete entro la fine del mese di novembre.

Meshkinfam ha inoltre precisato che la ricostruzione della rete dedicata al trasporto dei derivati del petrolio si attesta attualmente al 60%. Il principale fattore di complessità riscontrato nell'esecuzione delle opere è stato rappresentato dalla mancanza iniziale di pianificazioni tecniche dettagliate; tale condizione ha imposto di svolgere contemporaneamente le fasi di progettazione e di realizzazione per contenere le tempistiche, definendo le specifiche dell'intervento solo con il progressivo avanzamento del cantiere.

In relazione agli attacchi subiti dai depositi situati nella provincia di Teheran, il responsabile ha evidenziato come l'erogazione dei carburanti sia stata riattivata nel giro di una quindicina di giorni, raggiungendo livelli di rendimento persino superiori a quelli antecedenti alla crisi.

A seguito delle incursioni condotte lo scorso febbraio da Washington e Tel Aviv contro obiettivi civili ed energetici nel territorio iraniano, Teheran ha bloccato il transito navale lungo lo Stretto di Hormuz. La nazione persiana continua a esercitare una stretta sorveglianza su questo fondamentale snodo commerciale per il flusso di gas e petrolio dal Golfo Persico, vietando l'accesso alle imbarcazioni riconducibili ai paesi coinvolti nell'attacco.

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