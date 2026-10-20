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Da dove deriva l’unicità del mercato cinese?

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Da dove deriva l’unicità del mercato cinese?

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di Yu Xuan, Quotidiano del Popolo

Nell'economia globale di oggi, mercati interni solidi sono tra le risorse più rare e ambite. Gli investitori considerano sempre più il mercato cinese un bene raro, persino tra i beni rari.

Che cosa lo distingue? Una parola può essere un utile punto di partenza: stabilità.

Questa stabilità si manifesta soprattutto nella continuità discreta della vita quotidiana. Due confronti aiutano a comprenderne le ragioni.

Il primo riguarda il confronto con le altre grandi economie. Mentre l'inflazione è aumentata sensibilmente nelle principali economie sviluppate, i prezzi continuano a salire e il costo dei beni di prima necessità grava sempre più sui bilanci familiari, i consumatori cinesi hanno continuato a beneficiare di prezzi relativamente accessibili per i prodotti essenziali. I dati ufficiali confermano questa osservazione: ad agosto, l'indice dei prezzi al consumo (IPC) cinese è aumentato dello 0,8 per cento su base annua, un incremento contenuto che sottolinea il ritmo stabile della vita quotidiana della popolazione.

Il secondo confronto riguarda il passaggio dalle vulnerabilità del passato alla resilienza attuale. Un tempo, le interruzioni estive dell'elettricità e le sospensioni della produzione industriale erano motivo di forte preoccupazione. Oggi, il razionamento dell'energia elettrica è diventato un fenomeno raro. Ad agosto, il consumo totale di elettricità in Cina ha superato nuovamente 1.000 miliardi di chilowattora, mentre la domanda di energia ha raggiunto un livello record. Eppure, le città hanno continuato a funzionare senza intoppi e le case sono rimaste illuminate come sempre.

Questa affidabilità deriva da un'infrastruttura energetica moderna e articolata su più livelli. Dalle reti di trasmissione ad altissima tensione e dalle reti di distribuzione rurali alle microreti urbane integrate, il sistema elettrico cinese combina in modo armonioso la produzione tradizionale da fonti termiche con l'energia eolica, idroelettrica e solare. Ne risulta una rete resiliente, capace di garantire il regolare svolgimento delle attività economiche e sociali.

In un mondo caratterizzato da riprese economiche lente, tensioni geopolitiche e prezzi dell'energia volatili, questa stabilità ha un valore immenso. Offre un raro punto di riferimento in termini di prevedibilità.

È significativo che il Fondo Monetario Internazionale abbia recentemente rivisto al ribasso di 0,1 punti percentuali le previsioni di crescita globale per l'anno in corso, aumentando invece di 0,2 punti percentuali quelle relative alla Cina. Questa divergenza riflette la crescente fiducia nella resilienza dell'economia cinese e contribuisce a spiegare perché gli investitori internazionali stiano aumentando costantemente i propri impegni di capitale.

Da dove viene questa stabilità? Il suo punto di riferimento è rappresentato dai punti di forza istituzionali del sistema cinese.

Si consideri l'esempio del distretto di Dadukou, nella municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Un tempo noto per la sua vasta industria siderurgica, il distretto si è trovato ad affrontare una questione cruciale dopo il trasferimento della Chongqing Iron & Steel Co., Ltd.: come sviluppare nuove industrie in grado di sostituire quelle tradizionali? Facendo leva sui punti di forza già esistenti, il distretto ha scelto strategicamente di sviluppare l'industria motociclistica.

Mercato e governo hanno operato in sinergia. Grazie all'accelerazione delle procedure di approvazione, il Qianjiang Motorcycle Group si è trasferito nel nuovo stabilimento di produzione intelligente non appena i lavori di costruzione sono stati completati. Oggi, i componenti forniti da Qiutian Gear sono utilizzati in una motocicletta su cinque prodotte nel mondo, mentre Lide Industry detiene quasi la metà del mercato nazionale cinese delle frizioni.

Una pianificazione industriale solida, un sostegno mirato attraverso le politiche e servizi in costante miglioramento hanno contribuito a creare un ecosistema industriale ben integrato nel raggio di 15 minuti.

È essenziale conciliare dinamismo e ordine. Con oltre 350 aziende che operano nello stesso settore, come può il mercato mantenersi vivace senza precipitare nel disordine? La chiave risiede nello stretto coordinamento lungo la filiera industriale e nella concorrenza differenziata.

Le aziende si ritagliano nicchie di mercato specializzate, estendendo e rafforzando al contempo la filiera industriale e favorendo una più stretta integrazione tra produzione e consumo, nonché tra industria e turismo.

Da gennaio ad agosto di quest'anno, il valore della produzione industriale delle imprese di dimensioni superiori a quelle previste in Cina nel settore motociclistico di fascia alta del distretto di Dadukou è cresciuto del 27 per cento su base annua. La produzione di motocicli, il motociclismo e gli eventi motoristici sono ormai parte dell'identità del distretto, dimostrando come sia possibile lasciare spazio allo sviluppo del mercato garantendo al contempo una regolamentazione efficace.

“Combinare un mercato efficiente con un governo ben funzionante” non è soltanto un tratto distintivo dell'economia socialista di mercato cinese, ma anche un principio fondamentale per lo sviluppo economico e sociale durante il 15° Piano Quinquennale (2026-2030). Continuando a migliorare la governance macroeconomica, ammodernare le industrie tradizionali, ampliare quelle emergenti e pianificare in anticipo lo sviluppo dei settori del futuro, la Cina rafforzerà ulteriormente la certezza e l'attrattiva peculiare del proprio mercato.

La stabilità dell'economia cinese non è statica. È un equilibrio dinamico di alto livello, mantenuto mentre l'economia continua ad avanzare. Alla sua base vi sono una determinazione strategica e un approccio proattivo nel plasmare il futuro del Paese.

“Non si tratta di capitale di rischio, ma di investimenti industriali; non di scommettere, ma di impegnarsi”, ha dichiarato un funzionario di Hefei, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, che mantiene la lucidità nonostante gli elogi ricevuti dalla città per il successo negli investimenti.

Gli elevati rendimenti degli investimenti industriali sono soltanto i risultati più visibili. I punti di forza sottostanti risiedono in un approccio più fondamentale: adattarsi alle condizioni locali, prendere decisioni basate su analisi solide e adottare una prospettiva di lungo periodo.

Invece di inseguire freneticamente ogni tendenza passeggera, la Cina resta concentrata sull'innovazione nei settori scelti. Invece di vacillare di fronte alle difficoltà, resta saldamente orientata all'obiettivo di sviluppare nuove forze produttive di qualità. Invece di concentrarsi esclusivamente sui guadagni immediati e tangibili, investe maggiormente nella creazione delle basi per rendimenti a lungo termine.

Questo atteggiamento misurato, che bilancia fermezza strategica e flessibilità tattica, riflette la concezione del Partito Comunista Cinese in materia di risultati politici e sviluppo. Si sviluppa attraverso un sistema di governance in continua evoluzione, si manifesta nell'impegno instancabile di centinaia di milioni di operatori economici e contribuisce silenziosamente a consolidare le aspettative della popolazione nei confronti della modernizzazione cinese. La fiducia in questo percorso costituisce il fondamento di una crescita economica cinese sostenuta e sana.

Turisti percorrono in zattera di bambù il fiume Yulong per ammirare il paesaggio lungo le rive, nell'area panoramica del fiume Yulong, nella contea di Yangshuo, Guilin, nella Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, Cina meridionale. (7 ottobre 2026 - Foto/Jiang Keqing)

Persone visitano il Suzhou International Auto Show, nel Suzhou Industrial Park, provincia orientale cinese del Jiangsu. (1 ottobre 2026 - Foto/Zhang Feng)

Turisti passeggiano in un mercato notturno a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu. (26 settembre 2026 - Foto/Zhang Xiaoliang)

Una motocicletta prodotta dal costruttore cinese ZXMOTO esposta alla 24ª China International Motorcycle Trade Exhibition, presso il Chongqing International Expo Center. (20 settembre 2026 - Foto/Sun Kaifang)

 

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