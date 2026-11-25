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di Cui Yin, Bao Han, Quotidiano del Popolo

Una tendenza nota come "China Haul" sta guadagnando slancio, negli ultimi tempi, sulle piattaforme social di tutto il mondo.

Gli utenti stranieri condividono con entusiasmo le proprie esperienze di shopping in Cina: molti dichiarano di voler portare con sé valigie più capienti o addirittura bagagli extra nei loro prossimi viaggi, mentre altri raccontano di acquistare prodotti originali e innovativi ogni volta che trascorrono una vacanza nel Paese.

I prodotti tecnologici "intelligenti" di fabbricazione cinese, dagli smartwatch per bambini ai visori per la realtà virtuale (VR), sono diventati un argomento di discussione molto popolare.

Di pari passo con il crescente fermento online, aumenta anche il numero dei visitatori. Gli ultimi dati dell'Amministrazione Nazionale per l'Immigrazione della Cina rivelano che, nel terzo trimestre di quest'anno, il Paese ha registrato oltre 11,6 milioni di ingressi da parte di cittadini stranieri, con un incremento del 15,6% rispetto all'anno precedente. Di questi, più di 8,99 milioni sono avvenuti in regime di esenzione dal visto, pari al 77,5% del totale, segnando una crescita del 24,1% su base annua.

Dietro il fenomeno "China Haul" si cela un cambiamento più profondo nel modo in cui il mondo percepisce i prodotti cinesi.

La tecnologia conquista i cuori attraverso l'innovazione

Nelle liste di prodotti presentati dagli influencer stranieri nei loro video di "unboxing" non figurano soltanto capi d'abbigliamento e accessori in stile "Guochao" (la tendenza che valorizza l'estetica cinese contemporanea) di marchi sportivi come Li-Ning e Anta, ma anche articoli tecnologici cinesi ormai molto apprezzati, tra cui i droni DJI, le action cam Insta360 e gli smartphone pieghevoli Huawei.

Anche le esperienze immersive basate su tecnologie all'avanguardia stanno diventando una nuova attrattiva per i turisti stranieri.

Presso un negozio monomarca dedicato alla stampa 3D nel distretto di Nanshan, a Shenzhen (nella provincia del Guangdong, Cina meridionale), i visitatori possono scansionare un codice QR per avviare un'esperienza di stampa 3D personalizzata. A Huaqiangbei, importante polo dell'elettronica a Shenzhen, è possibile scoprire una vasta gamma di prodotti tecnologicamente avanzati, come occhiali dotati di intelligenza artificiale (IA) e robot di compagnia.

Allo stesso tempo, stanno riscuotendo sempre più successo le visite alle "fabbriche intelligenti", che offrono ai visitatori l'opportunità di osservare da vicino le avanzate capacità produttive della Cina.

La crescente popolarità dei prodotti tecnologici cinesi riflette il crescente riconoscimento, da parte dei visitatori stranieri, delle capacità di innovazione della Cina.

Insta360, una società cinese di fotocamere e tecnologie di imaging con sede a Shenzhen, ha spedito più di 10 milioni di fotocamere in tutto il mondo. Il suo primo flagship store a New York City ha attirato più di 1.000 visitatori nel suo primo giorno di attività.

Il produttore cinese di droni DJI ha mantenuto a lungo una posizione di leader nel mercato globale dei droni consumer con una quota di mercato superiore al 70% e continua a dominare i principali mercati del Nord America, dell’Europa e della regione Asia-Pacifico.

Gli smartphone pieghevoli del gigante tecnologico cinese Huawei hanno registrato spedizioni globali cumulative di oltre 20 milioni di unità, riflettendo la loro continua crescita di accettazione da parte del mercato.

Vantando abilità tecnologiche e rapida innovazione, i marchi cinesi stanno rimodellando le percezioni di lunga data tra i consumatori di tutto il mondo.

L'estetica cinese colpisce nel segno

White Rabbit, un noto marchio cinese di caramelle, ha riscosso un successo inaspettato all'estero, totalizzando oltre 6 milioni di visualizzazioni sui social media.

La sua caratteristica combinazione cromatica, rosso, blu e bianco, unita a linee e motivi nitidi e puliti, conferisce al piccolo incarto della caramella un'identità visiva distintiva. Esso incarna l'eleganza sobria dell'estetica cinese, proponendo al contempo un design immediatamente riconoscibile.

Molti utenti stranieri sul web lo hanno definito un "capolavoro di graphic design", condividendolo e arrivando persino a crearne interpretazioni personali.

Anche il negozio a tema White Rabbit, situato in Nanjing Road a Shanghai, nella Cina orientale, è diventato una meta turistica molto frequentata: durante i periodi di maggiore affluenza, i visitatori stranieri arrivano a rappresentare fino al 30 percento della clientela.

Dietro questo crescente fascino per l'estetica cinese si cela un profondo cambiamento nell'approccio dei visitatori stranieri verso la Cina: essi vivono il Paese con una mentalità sempre più aperta, libera da pregiudizi e preconcetti.

Dai siti storici e dal patrimonio culturale immateriale agli snack più amati, fino ai prodotti culturali e creativi di tendenza, i beni di consumo quotidiano stanno diventando oggi vivaci veicoli della cultura cinese, trasformando il ricco retaggio del Paese in esperienze di tutti i giorni che si possono toccare, collezionare e gustare.

L'estetica cinese, che coniuga il fascino della tradizione con la creatività moderna, sta conquistando un seguito globale sempre più entusiasta.

Servizi comodi incoraggiano i visitatori a trattenersi e a fare acquisti

Il crescente entusiasmo dei visitatori stranieri per lo shopping in Cina è sostenuto da misure politiche concrete che rendono più agevoli i viaggi e i consumi.

La Cina ha concesso l'ingresso senza visto ai cittadini di 50 Paesi e ha introdotto una politica di transito senza visto di 240 ore per i cittadini di 57 Paesi. Quest'ultima è valida in 65 punti di ingresso designati, distribuiti in 24 regioni a livello provinciale. Tali politiche favorevoli rendono i viaggi spontanei in Cina più accessibili che mai.

Anche l'esperienza dei consumatori è in costante miglioramento. È entrata in vigore la versione 2.0 della politica cinese sul rimborso in partenza delle imposte per i visitatori, con l'estensione a livello nazionale dei servizi di rimborso immediato. Il periodo massimo consentito prima della partenza per beneficiare di tali rimborsi è stato portato a 28 giorni su tutto il territorio nazionale, facilitando gli acquisti dei visitatori anche quando il luogo in cui fanno compere è diverso da quello da cui lasciano il Paese.

L'aumento degli ingressi senza visto, unito a una maggiore fluidità nelle procedure di frontiera e nei servizi per lo shopping, rende la Cina una destinazione sempre più attraente, che spinge i visitatori stranieri a recarvisi, a prolungare la propria permanenza e a spendere di più.

Arrivando con valigie vuote e ripartendo con queste piene, i visitatori scoprono una Cina che coniuga prodezza tecnologica, ricche tradizioni estetiche e un impegno concreto verso l'apertura; una Cina autentica, moderna e vivace, animata dalla vitalità della vita quotidiana.

Visitatori stranieri scoprono le caratteristiche di una fotocamera gimbal tascabile in un negozio della DJI, azienda cinese produttrice di droni, nel distretto di Pudong, Shanghai. (Foto/Wang Chu)

Un visitatore straniero prova una chitarra senza corde nel quartiere Yingyueli, all'interno dell'antica città di Huishan, a Wuxi, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Pan Zhengguang)

Visitatori stranieri acquistano souvenir culturali e creativi in ??un negozio a Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina. (Foto/Zhang Cheng)