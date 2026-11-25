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di Zheng Hai'ou, Quotidiano del Popolo

“Non devo più girare a vuoto alla ricerca di un posto auto nei parcheggi sotterranei. Grazie al sistema di navigazione, ora posso vedere a colpo d'occhio quali posti sono liberi su ogni piano”, ha dichiarato Chen Chong, ingegnere presso il 54° Istituto di Ricerca della China Electronics Technology Group Corporation (CETC54), mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dello Xiong'an Science Park, nella Xiong'an New Area, nella provincia dello Hebei, nel nord della Cina.

Quando Chen seleziona la funzione “parcheggio” sull'applicazione di navigazione Xingyuan, vengono visualizzati immediatamente il numero totale di posti auto, quelli disponibili e la loro esatta ubicazione. Una volta scelto il posto, il percorso di navigazione si estende dalla superficie al sottosuolo, guidando l'utente attraverso l'ingresso, le rampe e gli snodi fino alla destinazione desiderata.

La navigazione tradizionale nei parcheggi sotterranei ha sempre dovuto affrontare tre ostacoli principali: i segnali satellitari non riescono a penetrare nelle strutture interrate, gli smartphone comuni non sono in grado di fornire un posizionamento preciso e la guida alla navigazione non risulta continua.

La tecnologia alla base del servizio di navigazione intelligente per parcheggi sotterranei utilizzato da Chen è il sistema Xingyuan, basato su micro-stazioni di riferimento del sistema satellitare BeiDou, sviluppato da un team del Laboratorio Chiave di Stato per le Reti Spazio-Temporali Integrate e le Tecnologie delle Apparecchiature, che fa capo al CETC54.

La tecnologia di posizionamento, navigazione e controllo ad alta precisione per ampi spazi sotterranei, sviluppata dal team, rappresenta un importante passo avanti originale da parte della Cina nell'ambito delle reti spazio-temporali integrate per ambienti sotterranei.

Yu Baoguo, direttore del laboratorio e responsabile del progetto, ha spiegato che, installando micro-stazioni base BeiDou nei parcheggi sotterranei per trasmettere i relativi segnali, il team ha superato sfide tecniche cruciali legate alla distribuzione di reti intelligenti e alla continuità del posizionamento e della navigazione tra spazi in superficie e nel sottosuolo; ciò consente ai comuni smartphone di accedere ai servizi di localizzazione e navigazione anche nel sottosuolo.

Gli spazi sotterranei non comprendono soltanto luoghi familiari come i parcheggi, ma anche complessi corridoi logistici e gallerie per i servizi di pubblica utilità. Il sistema Xingyuan rende possibili applicazioni quali l'ispezione da parte di personale, la gestione di attività di gruppo e la logistica automatizzata.

Quando il personale addetto alle ispezioni accede ad aree pericolose, il sistema emette degli avvisi. I veicoli per il trasporto a guida autonoma sono in grado di muoversi in modo stabile e di arrestarsi con precisione all'interno di passaggi sotterranei, dove i segnali satellitari non sono disponibili.

“I test sul campo del sistema di posizionamento e navigazione sotterraneo, sviluppato autonomamente, dimostrano che esso è in grado di raggiungere una precisione di posizionamento statico superiore a 0,2 metri per le persone negli spazi sotterranei e di consentire ai veicoli autonomi ad alta velocità di navigare in modo affidabile con una precisione inferiore al metro”, ha affermato Chen.

Nella miniera di carbone di Menkeqing, a Ordos, nella Regione Autonoma della Mongolia Interna, un minatore dotato di uno smartphone progettato per l'uso in miniera scende dalla superficie verso l'interno del sito estrattivo. Mentre si sposta attraverso una rete di gallerie, il sistema non solo indica in quale tunnel si trovi, ma identifica con precisione anche il livello e la quota sotterranea. Il posizionamento rimane continuo e stabile anche in aree densamente occupate da attrezzature metalliche, come i fronti di scavo o le sale pompa.

Quando deve raggiungere un altro punto di lavoro, al minatore basta utilizzare il proprio smartphone per richiedere un passaggio. In base alla sua posizione, il sistema invia una navetta senza conducente che, seguendo autonomamente un percorso prestabilito tra incroci e curve, giunge esattamente nel punto designato per il prelievo o il rilascio.

“Alla base di tutto ciò vi è una rete spazio-temporale integrata, implementata dal nostro team nelle miniere di carbone sotterranee. Essa consente la visualizzazione continua della posizione di personale e veicoli nello spazio tridimensionale, estendendo il sistema di posizionamento BeiDou dalla superficie al sottosuolo. I veicoli impiegati in miniera sono inoltre dotati di funzionalità avanzate per la navigazione autonoma e il controllo di precisione”, ha spiegato Du Shitong, responsabile della tecnologia di integrazione dei sistemi all'interno del team.

Du ha aggiunto che il sistema è dotato anche di una piattaforma di gestione digitale per le attività di estrazione del carbone, fornendo supporto tecnico per la trasformazione intelligente dell'industria carbonifera.

I chip core sono fondamentali per il posizionamento e la navigazione nel sottosuolo. Prima dell'avvio del progetto nel 2022, la Cina dipendeva dall'importazione di chip per il posizionamento a banda ultralarga (UWB). Tali componenti risultavano costosi, le filiere di approvvigionamento erano instabili e le tecnologie e gli standard chiave erano sotto il controllo di aziende straniere.

Per ovviare a questo problema, il team ha puntato su un'innovazione radicale negli standard di segnale, sviluppando il proprio standard HNav-UWB. Ciò segna un cambiamento fondamentale rispetto all'approccio progettuale tradizionale che privilegia le comunicazioni rispetto al posizionamento, verso un nuovo paradigma che dà priorità al posizionamento, relegando le comunicazioni a un ruolo di supporto.

“Test e verifiche approfonditi dimostrano che, rispetto agli standard adottati a livello internazionale, il nuovo standard estende la copertura del 28%, migliora la precisione della misurazione della distanza del 6% e incrementa la capacità della singola stazione di oltre il 65%. I suoi principali indicatori di prestazione superano quelli dei più diffusi standard internazionali sotto ogni aspetto”, ha affermato Yang Menghuan, responsabile della progettazione dello standard di segnale HNav-UWB.

Basandosi sullo standard HNav-UWB, la Cina ha sviluppato con successo il “Tanjie 100”, il primo chip per il posizionamento a impulsi realizzato internamente nel Paese e soggetto a controllo indipendente.

“Il chip offre una precisione di posizionamento elevatissima, paragonabile a quella del sistema di navigazione BeiDou in superficie, risolvendo alla radice i problemi di ambiguità nel posizionamento e di elevati margini di errore tipici dei sistemi di localizzazione sotterranea tradizionali”, ha dichiarato Zhao Jun, responsabile dello sviluppo del chip.

In futuro, lo sviluppo e l'utilizzo degli spazi sotterranei entreranno in una nuova fase, caratterizzata da un approccio su larga scala, intelligente e sistematico, mentre la domanda di servizi di informazione spazio-temporale onnipresenti e ad alta precisione continuerà a crescere.

“Continueremo a concentrarci sulle reti spazio-temporali integrate, a potenziare ulteriormente le prestazioni delle tecnologie e delle apparecchiature chiave e ad ampliarne gli ambiti di applicazione. Promuoveremo inoltre l'adozione su larga scala di tali tecnologie in svariati settori, tra cui gallerie tecnologiche urbane, tunnel della metropolitana, miniere profonde e strutture sotterranee di difesa civile, definendo standard cinesi per lo sviluppo intelligente degli spazi sotterranei a livello globale e fornendo un solido sostegno a uno sviluppo economico e sociale di alta qualità”, ha affermato Yu.

Laboratorio Chiave di Stato per le Reti Spazio-Temporali Integrate e la Tecnologia delle Apparecchiature, afferente al 54° Istituto di Ricerca della China Electronics Technology Group Corporation (CETC54). (Foto/Zhang Yue)