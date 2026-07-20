Le forze yemenite proclamano il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita

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Le forze armate yemenite hanno annunciato l'imposizione immediata di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. La decisione viene motivata come diretta conseguenza di quasi dodici anni di assedio a guida saudita, caratterizzati da continui attacchi a porti, aeroporti e infrastrutture vitali dello Yemen, oltre che dallo sfruttamento sistematico delle risorse nazionali.

Attraverso una nota ufficiale, la leadership yemenita ha ribadito il proprio diritto alla ripicca militare, rivendicando il principio di rispondere "a un blocco con un altro blocco e a un'escalation con un'escalation".

Il messaggio è chiaro: qualsiasi ulteriore iniziativa ostile da parte di Riad sarà accolta con una risposta severa, coordinata e su larga scala.

Le autorità hanno confermato la piena prontezza militare per affrontare ogni possibile evoluzione del conflitto. Contestualmente, è stato rivolto un accorato appello al popolo yemenita affinché mantenga lo stato di mobilitazione generale, preparandosi a qualsiasi scenario e continuando a sostenere attivamente i fronti di battaglia con l'invio di nuovi combattenti.

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