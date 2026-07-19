"Un'invasione di terra": parlamentare iraniano lancia allarme su intenzioni USA

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Il parlamentare iraniano Abbas Papizadeh ha avvertito che gli Stati Uniti intendono prendere il controllo dello Stretto di Hormuz e lanciare "un'invasione di terra" contro la nazione persiana.

In un'intervista all'agenzia di stampa ILNA, Papizadeh ha affermato che le forze statunitensi avrebbero condotto attacchi "continui" contro "la fascia costiera del Golfo [Persico], dal Khuzestan al Sistan e al Balochistan", al fine di "spezzare il controllo di Teheran" sulla rotta marittima fondamentale per l'approvvigionamento energetico mondiale.

Il "passo successivo" sarebbe un'incursione di terra in Iran, condotta dagli Stati Uniti stessi o dalle loro forze "alleate", come lo Stato Islamico* o "gruppi con base nell'ovest del Paese e a Erbil, in Iraq".

"Questo è un piano che hanno ideato per l'intero Paese. Oggi hanno attaccato il sud, domani attaccheranno l'ovest e poi il centro. Non si tratta semplicemente di attaccare un punto specifico del Paese", ha avvertito.

In risposta agli attacchi statunitensi sul suolo iraniano, ha chiesto "una risposta energica, decisa e severa, nei limiti delle loro capacità", e un passaggio da "una fase difensiva a una offensiva".

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