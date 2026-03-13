I testi di Radio Gaza #28 - “L'Iran sta ridisegnando il Medio Oriente e gli abitanti di Gaza ne sarebbero felicissimi”

La campagna “Apocalisse Gaza” raggiunge oggi il suo 266° giorno, avendo raccolto 153.854 euro da 1.796 donazioni e già inviato a Gaza 153.312 euro in valuta.

Gaza ai tempi della guerra di Hormuz è un posto dimenticato da tutti. Eppure tutti sanno a Gaza che come tutto a Gaza è cominciato, tutto a Gaza farà ritorno.

Qualcuno ha sentito parlare di Board of Peace nelle ultime due settimane?

Fanno sapere che tutto procede, il Times of Israel ci informa che sono stati emanati già 3 bandi per la ricostruzione di altrettanti villaggi.

Ma il mese di marzo ormai è arrivato a metà e di disarmo di Hamas non se n’è più parlato.

Asked about Hamas disarmament in an interview with BILD, Israeli President Isaac Herzog said, “I would not now put this as the top priority. ... Everybody knows that Israel is ready to do the job if needed, but let’s give it to others to do. There’s now the technocrats’ government. That’s their test.”

Quindi, che se ne occupino gli altri di disarmare Hamas.

Ma Il Comitato per l'Amministrazione Nazionale di Gaza (NCAG) guidato dall'ingegnere Ali Shaath, è fermo in Egitto e non si è ancora insediato, mentre l’ultimo colloquio sul tema del disarmo di Hamas si sarebbe dovuto tenere al Cairo tra esponenti di Hamas e inviati di Egitto, Turchia e Qatar il giorno in cui Israele ha attaccato l’Iran, quindi è stato sospeso e da lì non è stato più ricalendarizzato.

Qualcuno nella Striscia, con prudenza, ma si sta chiedendo: che sta succedendo?

Jason Campbell, senior fellow at the Middle East Institute, told Al Jazeera: “Right now, you’re starting to see the initial anger from some of the GCC [Gulf Cooperation Council] and other states towards Iran start to spread a little bit more towards Israel and the US, as all these countries are now really affected both physically and economically,”.

Gaza ai tempi della guerra di Hormuz è un posto dimenticato da tutti, dove persino il vento si è fermato. Ma dove tutti tendono l’orecchio per capire se la prossima brezza segnerà che il vento, per una volta, è cambiato.

<<La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele non è una guerra tradizionale, è una guerra che sta ridisegnando il Medio Oriente. L'Iran non rinuncia ai suoi quarant'anni di sforzi per ridisegnare il Medio Oriente con un asse forte guidato da sé, mentre gli Stati Uniti cercano l'unicità israeliana in Medio Oriente.

L'Iran sta utilizzando tutte le sue risorse per distruggere le strutture tecnologiche militari, i centri di intelligence e i centri di comunicazione spaziale, al fine di costringere Israele e gli Stati Uniti a sottomettersi alla sua presenza. La battaglia continua ancora oggi, ma l'Iran sta esercitando forti pressioni per porre fine alla guerra a modo suo.

Qual è l'impatto di tutto questo su Gaza?

Parliamo innanzitutto dell'aspetto umanitario. Da quando è iniziata la guerra, Israele ha chiuso i valichi terrestri verso la Striscia di Gaza e persino il valico di Rafah con la scusa della guerra, e la vita è diventata più difficile. Oggi siamo arrivati alla scarsità di tutti i beni e siamo a un passo dalla quarta carestia in tre anni, poiché la maggior parte della popolazione della Striscia di Gaza non è in grado di provvedere ai propri bisogni a causa del forte aumento dei prezzi dovuto alla chiusura dei valichi e alla riduzione del numero di permessi di attraversamento. Siamo a un passo dalla quarta carestia in tre anni, poiché la maggior parte degli abitanti della Striscia di Gaza non è in grado di provvedere ai propri bisogni a causa dell'aumento dei prezzi dovuto alla chiusura dei valichi e alla riduzione del numero di camion da 250 al giorno a 4, sapendo che la Striscia di Gaza ha bisogno di mille camion al giorno.

Per quanto riguarda l'impatto politico, tutte le misure politiche volte a consentire al governo tecnocratico di ripristinare la stabilità sono state sospese.

Sul campo, invece, i bombardamenti israeliani continuano in modo massiccio nelle zone settentrionali della Striscia di Gaza, in particolare a Beit Lahia e nelle zone centrali di Deir al-Balah, e continuano ancora oggi.

Qual è il futuro del Medio Oriente dopo la guerra tra Iran e Stati Uniti?

La configurazione dei blocchi e degli Stati del Medio Oriente non rimarrà quella di prima, poiché stanno emergendo nuove alleanze, la prima delle quali è quella saudita. La Arabia Saudita rimarrà uno Stato centrale nel Medio Oriente? Molti ritengono che gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita non saranno più Stati centrali e che il Sultanato dell'Oman emergerà come nuova potenza e Stato mediatore tra gli avversari, oltre all'Egitto che sta cercando di diventare la Cina del Medio Oriente, uno Stato in grado di risolvere i problemi alimentari ed economici di tutti.

Aspettiamo e vediamo se ci troviamo di fronte a un nuovo Medio Oriente, caratterizzato da alleanze tecnologiche e di potere.

Gli Stati Uniti non otterranno il petrolio dell'Iran, ma sarà l'Iran a diventare la potenza del Golfo Arabico>>.

Tuttavia Gaza non è solo spettatrice in questa guerra dentro o fuori tra Iran e Israele, con il coinvolgimento di Stati Uniti e di Hezbollah in Libano. Gaza fa parte a tutti gli effetti della guerra in corso, dal momento che è stata l’epicentro di questo conflitto.

Non stiamo parlando dei bombardamenti quotidiani sulla Striscia, benché diminuiti, ma della guerra sul campo che Israele combatte contro i membri della Resistenza tramite i servigi delle milizie palestinesi filo-israeliane foraggiate sul campo.

Come raccontato, queste milizie e le loro famiglie risiedono in questo momento nel 57% di Striscia di Gaza attualmente sotto il controllo delle IDF.

Tuttavia sono loro incaricate a colpire sul campo i membri della Resistenza, infiltrandosi negli accampamenti e commettendo crimini contro la popolazione.

<<Pace a te, fratello mio. Le milizie di Abu Shabab hanno minacciato gli abitanti dei miei campi. Ma le milizie di Abu Shabab possono solo minacciare, perché non sono in grado di penetrare in profondità nella Striscia di Gaza. A meno che non abbiano delle spie sul campo, cosa che non escludiamo. Ma stiamo monitorando attentamente la situazione, come puoi immaginare. Questi agenti lavorano per Israele e vogliono eliminare Hamas e disarmarlo, in modo che Israele possa occupare la Striscia di Gaza, muoversi liberamente al suo interno, arrestare chi vuole e uccidere chi vuole.

Pace su di te, fratello mio.

Se Israele perdesse la guerra e si arrendesse, rimarrebbe la questione della Striscia di Gaza e allora Israele non sarebbe in grado di disarmare Hamas perché Hamas ha una linea di sostegno fondamentale dall’Iran.

Hamas rimarrà nonostante l'odio dei nemici e nonostante le spie traditrici che uccidono e rapiscono i nostri figli e collaborano apertamente con Israele davanti agli occhi del mondo.

Quando l'esercito (israeliano) si ritirerà da Gaza, la domanda è: dove andranno queste milizie della resistenza?

Ma ora, in questo momento, l'esercito israeliano sta bombardando i centri di Hamas per costringerlo a consegnare le armi, ma la resistenza è ostinata e non accetta l'umiliazione e la sottomissione agli occupanti sionisti>>.

Abbiamo voluto chiedere alla nostra squadra locale palestinese a Gaza quale potesse essere il futuro di Gaza, qualora Israele perdesse questa guerra con l’Iran, giusto perché immaginare non costa niente, ma in alcuni momenti aiuta a farsi forza.

Alcuni di loro hanno voluto rispondere. Questa è la Gaza che Gaza sogna.

<<Se l'Iran vincesse su Israele, gli abitanti di Gaza sarebbero felicissimi. In questo caso, Israele subirebbe un duro colpo, Hamas probabilmente si ritirerebbe dall'accordo sulle armi con Israele, l'Iran sosterrebbe Hamas e Israele si indebolirebbe militarmente.

Alcuni provano un senso di sollievo o speranza, pensando che ciò possa portare alla fine della guerra o all'allentamento dell'assedio.

Altri sono preoccupati e temono che l'espansione del conflitto regionale (tra Iran e Israele) possa rendere la situazione ancora più pericolosa per i civili.

Grande cautela, poiché le esperienze passate hanno reso molti a Gaza diffidenti nei confronti dell'idea che un cambiamento militare possa portare immediatamente a una vita stabile.

L'opinione prevalente qui a Gaza è che se l'Iran fosse costretto a combattere tutti per difendere i propri diritti al programma nucleare pacifico e ottenere la revoca delle sanzioni, non esiterebbe a dichiarare guerra a tutti per promuovere l'Iran, un obiettivo che non ha mai perso di vista>>.

Il prossimo messaggio da Gaza ragiona sugli sviluppi futuri, ma con molta più prudenza, entrando nel dettaglio di tutte le sfide che si presenterebbero comunque anche di fronte ad un ritiro di Israele dalla Striscia.

Ma, intanto, è giusto parlarne.

<<Come potrebbero evolversi le cose se Israele si ritirasse da Gaza? Gli analisti discutono solitamente diversi scenari: un nuovo assetto politico e amministrativo.

Potrebbe essere avanzata l'idea di affidare l'amministrazione di Gaza a un'altra entità palestinese, come l'Autorità Palestinese.

Oppure si potrebbe formare un'amministrazione transitoria con il sostegno internazionale, alla quale parteciperebbero organismi come le Nazioni Unite o i paesi arabi.

Ricostruzione. Ci sarà un enorme bisogno di ricostruire: case, ospedali, infrastrutture.

Potrebbero intervenire paesi donatori o organizzazioni internazionali per finanziare la ricostruzione.

Accordi di sicurezza. Potrebbero essere dispiegate forze di monitoraggio internazionali o regionali per impedire il ripetersi dei combattimenti.

Oppure potrebbero essere stipulati accordi di sicurezza tra le diverse parti. Negoziati politici più ampi.

Qualsiasi cambiamento significativo potrebbe portare alla riproposizione di una soluzione politica più ampia alla questione palestinese, come ad esempio: la soluzione dei due Stati.

Nuovi accordi di sicurezza tra palestinesi e israeliani: punto importante.

Anche se Israele si ritirasse militarmente, la sfida più grande sarebbe quella che seguirebbe: chi governerà Gaza?

Come garantire la sicurezza?

Come revocare il blocco e riportare l'economia alla normalità?

Queste domande sono spesso più difficili da risolvere del ritiro stesso>>.

Il prossimo 19 marzo sarà il giorno dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del mese di Ramadan. In queste settimane l’aumento sconsiderato dei prezzi sui mercati della Striscia ha messo a dura prova le generose donazioni arrivate alla campagna, in un momento in cui certo l’attenzione del mondo non è su Gaza. Tuttavia sarebbe bello ci fosse uno sforzo speciale per allietare questa festa a quanti più bambini e famiglie a Gaza grazie alla vostra generosità. In un momento di grande certezza, un momento di spensieratezza sarebbe il bel regalo che potremmo fare al popolo di Gaza.

<<La mia lettera quotidiana da Gaza ai nostri amici di Radio Gaza.

Andare al mercato ti riempie di tristezza: i prezzi sono troppo alti per la gente comune e continuano a salire.

I bambini di Gaza vivono in guerra da tre anni e tra una settimana sarà l'Eid al-Fitr, un'occasione per loro di festeggiare con vestiti nuovi. Ma Israele e i commercianti sono determinati a non lasciare che i bambini provino gioia. I prezzi dei vestiti sono incredibilmente alti e i bambini non potranno comprarsi vestiti nuovi. Trascorreranno il giorno della festa con i loro vestiti vecchi e logori.

Se diciamo che vogliamo fornire vestiti a un bambino, abbiamo bisogno di 150 euro per ogni bambino. Qui viviamo la delusione, la fame e la privazione dei bambini>>.

Guarda la puntata:

https://www.youtube.com/watch?v=saqLqorzMjg

Di seguito i testi della puntata #28.

————————————————

Radio Gaza - cronache dalla Resistenza

Una trasmissione di Michelangelo Severgnini e del team locale palestinese a Gaza.

In contatto diretto con la popolazione di Gaza che resiste e che ha qualcosa da dire al mondo...

Episodio numero 28 - 12 marzo 2026

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.