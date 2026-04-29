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Il signor Araghchi si reca in Russia

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Il signor Araghchi si reca in Russia

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di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

D'ora in poi è chiaro che nessun accordo sarà possibile – né realistico – senza l'influenza della Russia.

Quando si dice un'entrata gravida di significato...

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha intrapreso un tour diplomatico di grande importanza a Islamabad, Muscat e San Pietroburgo a bordo del volo “Minab 168” della Meraj Airlines.

In memoria, ovviamente, delle 168 scolare di Minab uccise dall’Impero del Caos, delle Menzogne, del Saccheggio e della Pirateria.

Prima di partire per il suo viaggio, Araghchi è andato dritto al punto:

“Era da tempo che non si tenevano incontri con la Russia. Cogliamo l’occasione per tenere delle consultazioni con i nostri amici russi sugli sviluppi relativi alla guerra. Questo coordinamento sarà importante.”

Araghchi ha spiegato l'importanza di rivedere i negoziati in Pakistan e "a quali condizioni i negoziati potrebbero continuare". I colloqui in Oman "porteranno a una maggiore espansione dei rapporti con i vicini, specialmente nelle regioni meridionali del Golfo Persico."

Nello Stretto di Hormuz, "erano necessarie anche consultazioni con l'Oman... Condividiamo molte opinioni comuni con l'Oman, ed è stato concordato che le discussioni sarebbero continuate a livello di esperti."

Araghchi a San Pietroburgo non ha solo incontrato il suo corrispettivo, il Gran Maestro Sergey Lavrov, come prevedeva il protocollo. Lui stesso e la sua mini-delegazione furono accolti personalmente dal presidente Putin.

Con uno stile estremamente elegante e incisivo come una lama, Putin ha sintetizzato l'intero Nuovo Gioco generato dalla guerra contro l'Iran.

Tre punti assolutamente chiave:

  1. Rispetto per la Guida Suprema Ayatollah Mojtaba Khamenei: "Vorrei precisare, all’inizio della nostra conversazione, che la settimana scorsa ho ricevuto un messaggio dalla Guida Suprema dell’Iran. Vorrei chiederle di trasmettergli i miei più sinceri ringraziamenti per questo e di confermare che la Russia, proprio come l’Iran, intende portare avanti le nostre relazioni strategiche. La prego di trasmettere alla Guida Suprema i miei ringraziamenti per questo messaggio e i miei migliori auguri di salute e benessere.”

 

  1. La lotta dell'Iran verte interamente sull'indipendenza e la sovranità: "Vediamo quanto coraggiosamente ed eroicamente il popolo iraniano stia lottando per la propria indipendenza e sovranità. Naturalmente, speriamo profondamente che, affidandoci a questo coraggio e lottando per l'indipendenza, il popolo iraniano, sotto la guida del loro nuovo Leader, superi questo difficile periodo di prove e veda prevalere la pace."

 

  1. La Russia ci sta mettendo tutto l'impegno possibile: "Da parte nostra, faremo tutto ciò che serva i vostri interessi e quelli di tutti i popoli della regione per garantire che questa pace venga raggiunta il prima possibile. Lei conosce bene la nostra posizione."

Araghchi, da parte sua, ha confermato che Iran e Russia sono impegnati in una "partnership strategica al massimo livello." Inoltre, "è stato anche dimostrato a tutti che l'Iran ha amici e alleati come la Federazione Russa, che nei momenti difficili sta al fianco dell'Iran. Le siamo grati per le sue posizioni forti e ferme a sostegno della Repubblica Islamica dell'Iran."

Dire che l'Impero della Pirateria avrà molto su cui riflettere è ovviamente un eufemismo del secolo.

Una svolta decisiva 

Il Grand Tour di Araghchi ha segnato una svolta decisiva sotto diversi aspetti.

Per cominciare, l’Iran ha inviato una serie di note di forte tono ai mediatori pakistani, che, in teoria, dovrebbero arrivare agli americani.

Le questioni chiave:

 

  1. Enfasi sui 10 punti e il pieno impegno verso tutti.
  2. L'Iran è pronto solo per una negoziazione razionale ed equa.
  3. Gli Stati Uniti non hanno il diritto di fissare linee rosse.
  4. L'Iran non si arrenderà agli eccessi statunitensi (e questo include l'assenza di blocco navale).
  5. Il Pakistan deve rimanere assolutamente neutrale.

Ma quello era solo l'inizio. Teheran ha successivamente consegnato ai mediatori pakistani un piano in tre fasi per qualsiasi cosa accadrà d'ora in poi.

 

  1. La prima fase dei negoziati deve concentrarsi sulla fine della guerra – definitivamente – e sull'ottenere garanzie serie, come approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

 

  1. La seconda fase dovrebbe occuparsi della gestione dello Stretto di Hormuz dopo la fine della guerra.

 

  1. Solo nella terza fase dovrebbe essere affrontato il dossier nucleare iraniano.

Questo significa che da ora in poi Teheran non negozierà più sul programma nucleare – per niente. Ciò che conta è la fine della guerra; alleggerimento delle sanzioni; le modalità di compensazione; e la revoca del blocco navale statunitense.

Il dossier nucleare "potrebbe essere affrontato successivamente in un accordo separato" – e solo dopo la fine della guerra.

Da notare: lo scontro frontale con l'Impero della Pirateria – come Trump insiste, il dossier nucleare è "l'unico punto che contava davvero".

L'Iran ora l'ha rimossa dalla scacchiera.

Trump è irremovibile: non c'è fine alla guerra senza un accordo nucleare.

Teheran impone ora che non si discuta di questioni nucleari fino alla fine della guerra.

Chi potrebbe colmare questo divario?

Entra in scena la Russia.

E questo deve essere stato certamente discusso a San Pietroburgo dalla "partnership strategica al massimo livello". Se Trump sarà disposto ad ascoltare Putin è un discorso completamente nuovo.

Il precedente modello di negoziazione è superato

Ma torniamo a chi detiene davvero il potere. Teheran ha compiuto una mossa cruciale. Basta con l'agenda contorta dell'Impero della Pirateria. Il precedente modello di negoziazione è ormai superato.

Ciò che conta ora è estremamente strategico – e sfruttare la sconfitta strategica de facto che l'Iran ha inflitto agli americani.

Quindi niente più concessioni strategiche all'infinito, condizionate dalla proverbiale "massima pressione" imperiale. Niente più negoziati di fitta sotto assedio.

Questo è il verdetto persiano sul modo americano di "diplomazia" – che non è altro che uno strumento dissoluto nel fuoco della coercizione aperta e di ogni sorta di pressione. Ora è il campo di battaglia a dettare i termini – così come le nuove realtà geoeconomiche.

Non c'è da stupirsi che il Team Trump 2.0 sia fuori di sé.

Soprattutto perché Mosca ora è in prima linea e ha un interesse diretto nella questione. L'organizzazione dei viaggi di Araghchi è stata una proprio figata.

D'ora in poi, è chiaro che nessun accordo sarà possibile – né realistico – senza l'influenza russa.

I Barbari sottovalutano i Persiani a loro rischio e pericolo. Quello che stiamo osservando ora è la diplomazia riorganizzata in un nuovo ambiente Lego (gioco di parole voluto). L'Impero della Pirateria, a prescindere dai suoi piani distruttivi, è ora costretto a fare i conti con il potente Iran che sta emergendo da questa guerra.

Quello precedente non c'è più.

 

 

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