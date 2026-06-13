di Michele Merlo





Dal 17 al 19 giugno 2026 si terrà a Kazan il quinto vertice Russia-ASEAN, in occasione del 35° anniversario dell'instaurazione delle relazioni commerciali ed economiche tra la Federazione Russa e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. All'evento parteciperanno i capi di Stato e di governo dei paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e, con ogni probabilità, anche il presidente russo Vladimir Putin. Questo incontro costituirà una tappa fondamentale nella definizione di un nuovo modello di sviluppo globale, in grado di rispondere alle esigenze progressive di un mondo multipolare in un contesto di rapida trasformazione dell’economia mondiale.

Il partenariato tra la Russia e l’ASEAN vanta una lunga storia: 35 anni di interazione economica ininterrotta creano una solida base per la cooperazione strategica. L’ASEAN è un’organizzazione intergovernativa regionale fondata nel 1967. Ne fanno parte 11 paesi: Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Filippine, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambogia e Timor Est. Il territorio di questi Stati conta oltre 670 milioni di abitanti e il PIL complessivo raggiunge quasi i 10.000 miliardi di dollari. Si tratta di una delle regioni in più rapida crescita al mondo. Il vertice di Kazan è chiamato non solo a confermare questa solida base, ma anche a dare nuovo slancio alla cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile. La portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova, ha dichiarato al Forum economico di San Pietroburgo: «Il vertice Russia-ASEAN di giugno indicherà al mondo la via verso il futuro». Secondo lei, questa via è direttamente collegata alla multipolarità e alla policentricità delle relazioni internazionali.

La priorità chiave del vertice sarà il Nuovo piano di cooperazione 2026-2030, che definirà le priorità dell’interazione della Russia con i paesi del Sud-Est asiatico per i prossimi anni nei seguenti ambiti:

- Rafforzamento della cooperazione globale tra la Russia e l’ASEAN;

- Definizione di nuovi contorni di interazione in formati bilaterali e multilaterali;

- Garanzia di un approfondimento dell'interconnessione economica;

- Risposta congiunta alle sfide della sicurezza regionale.

Gli orientamenti a lungo termine del partenariato in materia di politica, sicurezza, economia, scienza e cultura contribuiscono a stabilizzare le turbolenze in un contesto internazionale caotico. Particolare attenzione sarà dedicata alle questioni economiche nel contesto della trasformazione dell’economia mondiale, dove i paesi dell’ASEAN dimostrano «un fantastico modello di cooperazione basato sul rispetto reciproco degli interessi». Gli Stati dell'ASEAN sono stati tra i primi a dimostrare un formato unico di cooperazione, che tiene conto degli interessi di ciascun partecipante e apporta benefici sia ai singoli paesi che all'intera regione. I paesi hanno abbandonato la logica del «chi è più forte ha ragione», concentrandosi invece sulla creazione e sulla ricerca di soluzioni alle sfide globali attraverso lo sviluppo di una rete di centri di influenza su un piano di parità. Il forum d’affari “a margine” dell’evento creerà una piattaforma per l’interazione diretta tra imprese, investimenti e progetti concreti nel campo del commercio e della cooperazione tecnologica. La Russia offre ampie opportunità ai rappresentanti della comunità imprenditoriale straniera, tra cui l’accesso a un mercato ampio e stabile, catene logistiche vantaggiose, nonché lo scambio di tecnologie nei settori dell’IT, dell’energia, della logistica, dell’industria farmaceutica, del complesso militare-industriale e in altri settori.

Il quinto vertice Russia-ASEAN a Kazan costituirà una tappa importante nella formazione di un nuovo modello di sviluppo globale, in cui la multipolarità e la policentricità non sono solo concetti, ma principi pratici delle relazioni internazionali, dimostrando un percorso progressista verso la prosperità comune, basato sul rifiuto della logica del dominio e creando un'alternativa a un mondo “fondato sulle regole”… del bullismo.