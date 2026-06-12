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Pepe Escobar - Il Blues dell'escalation

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Pepe Escobar - Il Blues dell'escalation

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di Pepe Escobar Strategic Culture 

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

L'Impero della Pirateria ha ripreso i bombardamenti, provocando l'inevitabile risposta iraniana.

Quindi… un elicottero Apache statunitense del valore di 40 milioni di dollari è stato preso di mira da un drone Shaheed da 20.000 dollari proprio sopra lo Stretto di Hormuz, appena un giorno dopo che l’Iran e la setta della morte dell’Asia occidentale si erano scambiati colpi, ridicolizzando quella finzione traballante che è il “cessate il fuoco”.

Quando si dice un enorme vantaggio in termini di costi per Teheran: non meno di 2000 a 1.

Teheran, per principio, non nega gli attacchi militari. Eppure, in questo caso specifico, hanno esplicitamente negato l'abbattimento degli Apache, indicando un possibile incidente o un guasto tecnico. Se lo Shaheed avesse davvero colpito l'elicottero da combattimento, i piloti sarebbero morti – e non salvati da una barca statunitense senza equipaggio.

L'ex ufficiale dell'intelligence della Marina statunitense Malcolm Nance sostiene: "Non ci sono collisioni aeree con droni FPV nel mezzo dello Stretto di Hormuz, e non è intenzionale."

Questo significherebbe che un drone guidato dalla fibra ottica è stato in grado di disturbare l'intero, enorme apparato di guerra elettronica americano – rivelando un Pentagono nudo incapace di articolare qualsiasi risposta.

Quindi, anche se non si fosse trattato di un incidente, perché l’IRGC lo avrebbe negato? Perché potrebbe essere stato un test strategico – non solo della capacità deterrente dell’Iran, ma anche del grado di scombussolamento che si sarebbe potuto infliggere al nemico.

Come prevedibile, sotto la guida dell'Imperatore di Barbaria, l'Impero della Pirateria ha ripreso i bombardamenti, provocando l'inevitabile risposta iraniana.

Pochi minuti dall'inizio dell'attacco americano, l'IRGC ha colpito una serie di basi militari statunitensi in tutta l'Asia occidentale.

La base aerea di Al-Azraq in Giordania.

La base aerea di Ali Al Salem in Kuwait.

La base della Quinta Flotta in Bahrain.

La base aerea di Isa in Bahrain.

Al-Azraq fu colpita da diversi missili a lungo raggio a combustibile solido puntati su quattro obiettivi, inclusi hangar F-35 e il Centro di Comando e Controllo. L'IRGC ha informato che il 70% di tutti i bersagli in quelle basi è stato colpito con successo.

Al-Azraq – noto anche come Muwaffaq Salti – è una base congiunta degli Stati Uniti in Giordania a circa 100 km a est di Amman. Solo quattro mesi fa, immagini satellitari hanno rivelato che ospitava più di 60 jet statunitensi – inclusi 30 F35 e 36 F15. La base ospita il 332º Air Expeditionary Wing (F15E, MQ9 Reaper), con F35 che ruotano. A tutti gli effetti pratici, la Giordania è ora un bersaglio legittimo per l'IRGC.

La nuova mappa integrata della deterrenza regionale

Tutto quanto sopra indica una riscrittura radicale delle regole del gioco sul campo di battaglia. L'Iran sta annunciando all'Asia occidentale e oltre che quello che in teoria sarebbe lo spazio aereo militare americano è ora controllato dall'Iran. Ma c'è di più: Teheran sta dimostrando, nei fatti, di essere in grado di condurre una guerra e, al contempo, di imporre le proprie condizioni e di prendere tempo al tavolo dei negoziati.

La nuova equazione è netta: se ci attaccate e noi vi rispondiamo, qualsiasi tentativo di vendicarsi contro di noi ci porterà a colpirvi con una forza 1,5 volte maggiore, e ben presto 2 o 3 volte maggiore. Basta con i modi gentili, quando si tratta di permettere al nemico di ricorrere alla proverbiale strategia del “mordi e fuggi”.

Dal lato statunitense, sono in gioco anche altri elementi inquietanti. L'Impero della Pirateria sta prendendo di mira sistematicamente le apparecchiature di comunicazione lungo la costa del Golfo Persico. L'obiettivo è tagliare le comunicazioni tra le unità del sud e i centri di comando a nord. Anche se questo fosse stato parte della preparazione per un'invasione terrestre – suicida – come prima della guerra in Iraq del 2003, non fa alcuna differenza a causa della strategia del Mosaico Decentralizzato in vigore in tutto l'Iran dal colpo di decapitazione del 28 febbraio.

Oltre a tutto ciò, il comandante della Forza Quds dell'IRGC, il generale di brigata Esmail Qaani, ha annunciato la scorsa settimana che è ora in funzione una cintura di sicurezza regionale, dal Golfo Persico al Mar Rosso, gestita dall'Asse di Resistenza.

Quindi, qualunque cosa possano escogitare, gli americani si troveranno ora di fronte a una linea difensiva strategica che si estende dallo Stretto di Hormuz a Bab el-Mandeb.

Benvenuti alla nuova mappa integrata della deterrenza regionale. Traduzione diretta: qualsiasi attacco USA-Israele contro un singolo membro dell'Asse di Resistenza scatenerà una rappresaglia su più fronti – dal Golfo Persico al Mar Rosso.

La grande domanda ora è se questa escalation – anche se viene presentata dall’Impero della Pirateria come una “punizione” per la vicenda dell’Apache – possa tradursi immediatamente in un abbandono formale del quadro del protocollo d’intesa (MoU) sul tavolo delle trattative.

Ho discusso lo stato delle negoziazioni del MoU questo martedì su un nuovo canale YouTube, Transition Protocol, dopo che il nostro canale Power Shit originale è stato interrotto da Google senza preavviso e senza ricorso, solo dopo meno di una settimana di trasmissione e trasmettendo due esclusive mondiali consecutive.

Le nostre fonti di intelligence in Pakistan, in stretto contatto con l'Iran e con i giocatori del CCG, sono convinte che il MoU non sia morto. Anche l'amministrazione Trump vuole preservare il quadro diplomatico sottostante e non far saltare in aria i possibili accordi più ampi che stanno prendendo forma.

In altre parole: l’Imperatore della Barbaria, alla vigilia di una Coppa del Mondo che le politiche razziste del suo governo stanno già rovinando, si limiterà a fare un gran chiasso senza allontanarsi dalla struttura generale dell’accordo.

Questo è il pericoloso bivio in cui ci troviamo ora: scivolare nell’abisso oscuro di un’eventualità di “rottura dell’accordo”, oppure aggrapparci ancora a uno scenario in cui si esercita pressione per raggiungere un accordo.

 

 

 

 

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