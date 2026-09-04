Il tecnocrate e il militare

di Alessandro Volpi*

L'obiettivo di una parte consistente della classe dirigente economica e finanziaria del Paese è quello di tenere insieme, in un'unica formula sia pur apparentemente conflittuale, la componente liberal-rigorista, favorevole alla privatizzazione e alla finanziarizzazione della struttura produttiva e sociale italiana, con quella neocorporativa, fautrice del definitivo superamento della lotta di classe nell'ambito di un processo di omologazione sociale dove le gerarchie imprenditoriali sono - come nel corporativismo del ventennio - rigorosamente rispettate.