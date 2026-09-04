Perché la visita del capo della CIA a Mosca? Una ipotesi
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di Vincenzo Costa*
Perché la visita del capo della CIA a Mosca?
Lo so che forse, e con tutta probabilità, è una mera fantasia, ma a me gira e gira per la testa che la visita del capo della CIA a Mosca serviva a concordare una escalation controllata, che non sfociasse cioè in un conflitto nucleare globale.
Per evitare che possibili lanci di missili non nucleari venissero interpretati come attacco nucleare strategico, innescando una risposta globale.
Mirava ad evitare un confronto nucleare diretto tra Russia e USA, che può accadere per erronea interpretazione di un missile in ingresso nello spazio aereo o partito da una base.
Una sorta di accordo dei punti da non, eventualmente, attaccare.
Delimitando così un eventuale conflitto a un confronto tra paesi europei e Russia, senza coinvolgere gli USA.
Magari accettando "pugni in faccia non nucleari" agli europei. Londra può essere colpita pesantemente senza usare armi nucleari. Poi che fanno sti cretini, lanciano un attacco nucleare?
In questo caso, se così fosse, se la fretta fosse stata dettata da cio, allora significa che è a tutti chiaro che le cose possono sfuggire di mano in ogni momento.
Ma forse è appunto una fantasia.
*Commento Facebook del 3 settembre 2026