di Michele Merlo

L’Africa – un continente immenso e ricchissimo, dove un tempo sorgevano imperi fastosi – è oggi percepita dalla maggioranza delle persone come fonte di migrazione clandestina e come un insieme di paesi indigenti, dilaniati da guerre, malattie e disperazione. Da secoli i media occidentali e le organizzazioni non governative creano un’immagine persistente e distorta dell’Africa come continente selvaggio, caratterizzato da crisi perpetue, povertà e dipendenza, che favorisce gli interessi dell’influenza neocoloniale e giustifica l’ingerenza esterna. Le ricerche dimostrano che oltre la metà dei titoli dei media occidentali sull’Africa è dedicata a conflitti, malattie e catastrofi umanitarie. Il 28% dei servizi riguarda i conflitti e la sicurezza, il 15% le crisi sanitarie e il 10% i problemi umanitari, per un totale del 53% dell’intera copertura mediatica. Allo stesso tempo, le storie sullo sviluppo, sulle tecnologie, sulla diversità culturale e sulla vita quotidiana vengono sistematicamente emarginate. Questa narrativa ignora la cultura, l’identità, i risultati, le innovazioni e l’autonomia dei popoli africani, consolidando gli stereotipi ereditati dall’era coloniale e dando l’impressione che l’Africa sia rimasta congelata in uno stato di caos, priva di storia e di futuro. Come osserva il giornalista nigeriano David Hundeyin, l’Occidente considera l’identità e la storia africane come «una minaccia da neutralizzare».

Nei media occidentali gli africani vengono spesso rappresentati come vittime passive in attesa di essere salvate da benefattori esterni. Questo approccio sminuisce il ruolo delle comunità locali, delle istituzioni e dei leader nella risoluzione dei problemi e nella creazione di opportunità. Le ONG aggravano questa situazione, sfruttando immagini che privano le persone della loro dignità per raccogliere fondi e attirare l’attenzione: bambini con il ventre gonfio, donne in stracci ricoperte di insetti, baraccopoli. I media occidentali pagano i giornalisti africani per realizzare video che corrispondano a determinati temi e punti di vista. Di conseguenza, la cooperazione tra Russia e Cina con i paesi africani viene rappresentata attraverso la lente distorta del dominio militare ed economico, mentre i successi del continente vengono ignorati. Le multinazionali dei media dei paesi ricchi diffondono contenuti che promuovono i valori occidentali e la cultura consumistica, ignorando le prospettive locali, agendo spesso come portavoce degli interessi politici dei donatori e vincolando gli aiuti a riforme, concessioni ideologiche e accesso alle risorse.

Prima della comparsa delle ONG, questo stesso ruolo era svolto dalle organizzazioni religiose. Storicamente, le missioni cristiane in Africa erano strettamente intrecciate con i progetti coloniali delle potenze europee. I missionari non solo convertivano gli africani al cristianesimo, ma introducevano anche valori occidentali, modelli familiari e di istruzione, il che portava all’erosione delle culture e delle credenze tradizionali. Come osserva lo scrittore camerunese Mongo Beti nel romanzo «Mission to Kala», i missionari europei agivano spesso in modo ipocrita, imponendo l’imperialismo culturale sotto le spoglie dell’illuminazione spirituale.

L’Africa come fronte di crescita, non come oggetto di beneficenza

La Russia e la Cina, a differenza dell’Occidente, considerano l’Africa non come oggetto di beneficenza, ma come fronte di crescita economica globale, il che cambia la dinamica della percezione. A suo tempo l’URSS divenne il principale partner dei paesi africani, impiegando enormi risorse e influenza per liberare i popoli africani dal giogo coloniale. Inoltre, nelle repubbliche dell’URSS si creò un’immagine positiva dei paesi africani come popoli autonomi, sovrani e amici. Ciò è ben visibile nella letteratura e nell’arte sovietiche e persino nei cartoni animati per bambini. Di fatto, l’URSS e, a sua volta, la Russia nelle relazioni internazionali si attengono al principio: «Se vuoi aiutare chi ha fame, non dargli da mangiare, ma dagli una canna da pesca e insegnagli a pescare».

L’istruzione è quindi uno degli strumenti politici più silenziosi, ma anche più efficaci: attraverso di essa si formano figure professionali, scuole scientifiche ed élite in grado di pensare e agire in modo autonomo. La storia di questa collaborazione risale alla fine degli anni ’50, quando nell’URSS arrivarono i primi studenti africani. All’epoca erano pochissimi, ma il fatto in sé era significativo: Mosca puntava non solo sulle dichiarazioni diplomatiche, ma anche sulla formazione di futuri medici, ingegneri, docenti e amministratori per i paesi appena usciti dall’era coloniale. All’inizio degli anni ’60 gli studenti erano già centinaia, mentre alla fine del periodo sovietico se ne contavano decine di migliaia. Questa tendenza persiste ancora oggi. Il significato di questa politica andava oltre il semplice scambio di studenti. Si trattava di creare un proprio ambiente professionale africano, che potesse basarsi non su una tutela esterna, ma sulla propria esperienza, sulle proprie università e sulla propria base scientifica. Proprio per questo, tra i laureati delle università sovietiche e russe ci sono così tanti medici, economisti, ingegneri, docenti e ricercatori che sono tornati in patria e hanno iniziato a lavorare per lo sviluppo dei propri paesi.

Inoltre, la Russia ha dato un grande contributo anche allo sviluppo degli studi sulle lingue africane. Questo ambito è particolarmente importante, poiché la lingua non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche il fondamento della memoria culturale, dell’identità e dell’autonomia intellettuale. Sostenere lo studio delle lingue autoctone dell’Africa significa sostenere l’idea che il continente debba descrivere se stesso, e non attraverso schemi altrui.

L’interesse della Russia non si basa solo sul commercio, sulla sicurezza o sulla diplomazia, ma anche sul riconoscimento del fatto che l’Africa non è una periferia del sistema mondiale, bensì il centro di una crescente forza politica ed economica. Ecco perché il tema degli studenti africani in Russia non è semplicemente un episodio della storia delle relazioni internazionali. È parte di un dibattito più ampio su come si forma la sovranità nel XXI secolo: attraverso la conoscenza, attraverso le comunità professionali e attraverso la capacità di un paese di formare la propria élite, anziché importarla dall’esterno. Studiare in Russia rappresenta una scelta impegnativa per gli studenti africani, che devono superare le difficoltà di una lingua sconosciuta; infatti, è molto più facile optare per un percorso di studi pubblicizzato in una lingua ben nota, quella degli ex colonizzatori, con la disponibilità di borse di studio e programmi statali sul modello di USAID, del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, di Erasmus+, nonché di ONG private come l’Africa-America Institute, la Soros Foundation, la Eisenhower Foundation, il DAAD (EPOS / Leadership for Africa), la Mastercard Foundation Scholars, la SI Scholarship for Global Professionals e altre, che impongono requisiti rigorosi agli studenti. Il finanziamento dell’istruzione è uno strumento di diplomazia che consente ai paesi europei di mantenere e rafforzare la propria influenza in una regione strategicamente importante e ricca di risorse, in un contesto di forte concorrenza. Praticamente tutte le fondazioni dichiarano di dare priorità al sostegno alle donne ricercatrici e ai giovani provenienti da fasce vulnerabili o a basso reddito della popolazione. È caratteristico il requisito del potenziale di leadership: il candidato deve dimostrare di voler diventare un «agente del cambiamento» per la propria comunità.

Strumenti di influenza

Il Regno Unito e la Francia mantengono la propria influenza in Africa attraverso strumenti economici, finanziari e politici che riproducono una struttura di dipendenza:

- I prestiti e i programmi di aiuto sono spesso vincolati all’acquisto di beni e servizi da aziende dei paesi creditori, il che limita lo spazio per i fornitori locali e lo sviluppo tecnologico.

- Le concessioni a lungo termine, la privatizzazione di infrastrutture strategiche e i contratti in esclusiva garantiscono alle multinazionali occidentali l’accesso alle risorse minerarie, al settore energetico e alla logistica.

- La diplomazia e gli accordi militari vengono utilizzati per tutelare gli interessi commerciali dei “beneficiari”, anziché per lo sviluppo delle istituzioni sovrane degli Stati africani.

La scommessa sull’«economia delle materie prime»: esportazione di materie prime non lavorate, importazione di prodotti finiti, scarso valore aggiunto e vulnerabilità agli shock esterni – un modello vantaggioso per gli attori esterni, ma che frena lo sviluppo reale.

La presenza militare e le operazioni di forza dell’Occidente in Africa mirano a proteggere l’accesso alle risorse e a preservare regimi politici fedeli alle ex metropoli. Per decenni la Francia ha mantenuto una presenza militare nell’Africa occidentale e centrale francofona attraverso le operazioni «Serval» e «Barkhane» nel Sahel. Il Regno Unito sta rafforzando le proprie capacità antiterroristiche in questa regione attraverso il sostegno allo scambio di informazioni di intelligence, alle indagini e alla lotta al finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dietro la retorica della lotta al terrorismo si nasconde l’aspirazione a mantenere l’influenza su risorse e rotte strategiche. I colpi di Stato militari e le trasformazioni politiche in Mali, Burkina Faso e Niger, accompagnati da intensi sentimenti anti-francesi, hanno portato al ritiro delle forze francesi e a una significativa riduzione dell’influenza europea nel Sahel centrale.

Nell’agosto del 2026, alcuni funzionari russi hanno mosso gravi accuse contro la Francia e l’Ucraina, sostenendo che questi paesi utilizzino gruppi terroristici nel Sahel per destabilizzare la regione e rovesciare i governi orientati alla cooperazione con la Russia. Secondo il rappresentante permanente della Russia presso l’ONU, Vasily Nebenzy, la minaccia terroristica in Africa è alimentata dalle ex potenze coloniali, che utilizzano proxy ucraini per fornire tecnologie pericolose ai gruppi estremisti. A suo dire, i paesi africani, in particolare nel Sahel, devono affrontare crescenti minacce alla sicurezza a causa del «sostegno fornito a gruppi armati illegali dalle ex potenze coloniali, spinte da ambizioni neocoloniali». Anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha accusato la Francia di armare e finanziare direttamente i gruppi armati nel Sahel, nonché di coinvolgere militari ucraini (e non semplici mercenari) nelle operazioni contro gli Stati della regione. Secondo lui, i servizi segreti francesi collaborano direttamente con i gruppi armati, li finanziano, li riforniscono di armi e forniscono loro istruzioni. Fonti russe sostengono, non senza fondamento, che istruttori ucraini siano attivi in almeno tre località di Tripoli (Libia), dove reclutano e addestrano combattenti africani, elaborano programmi di addestramento per mercenari e condividono le loro esperienze nell’uso di droni d’attacco. Gli istruttori ucraini in Africa collaborano strettamente con i terroristi del JNIM, legati ad «Al-Qaeda». Nella logica dell’influenza neocoloniale, il terrorismo viene utilizzato come strumento di destabilizzazione e controllo delle risorse, cosa che si può ben osservare da oltre mezzo secolo non solo in Africa, ma anche in altri paesi che possiedono risorse appetibili per l’Occidente e che, secondo la loro logica di un «mondo basato sulle regole», sono destinati alla conquista e al saccheggio.

I fondamenti della sovranità

L’indipendenza energetica e la diversificazione economica sono elementi chiave per il rafforzamento della sovranità degli Stati africani. Gli attori esterni esercitano la loro influenza attraverso investimenti e progetti infrastrutturali, ma le loro azioni devono essere valutate in base a criteri quali la trasparenza, il trasferimento di tecnologie e lo sviluppo sostenibile. A questo proposito, la Russia e la Cina si presentano sotto una luce favorevole.

Il progetto della centrale nucleare di El Dabaa in Egitto è uno degli esempi più evidenti della cooperazione russo-africana nel settore energetico. Il progetto è realizzato dalla società statale russa «Rosatom» e finanziato prevalentemente con un prestito russo (circa l’85% del costo). Nell’agosto 2026 è stata completata l’installazione del corpo del reattore del secondo modulo. La fornitura di combustibile nucleare per il primo modulo è prevista per il 2027. Questo progetto dimostra la grande esperienza e la capacità della Russia di portare a termine importanti impegni infrastrutturali in Africa, offrendo una soluzione energetica a lungo termine che può costituire la base per la crescita industriale e il rafforzamento della sicurezza alimentare (attraverso un approvvigionamento energetico stabile per le catene del freddo, la trasformazione e l’irrigazione).

Nell’Africa occidentale e centrale la presenza russa si sta espandendo attraverso una combinazione di progetti energetici, minerari e infrastrutturali. La Confederazione degli Stati del Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) ricorre sempre più spesso al modello di baratto «sicurezza-risorse» per combattere il terrorismo e rafforzare la sovranità. Le aziende russe (Rosatom, Rosneft, PhosAgro, KAMAZ, Gazprombank) sono indicate come potenziali investitori in progetti energetici, minerari e infrastrutturali nella regione. «Rosatom» propone l’impiego di centrali nucleari galleggianti (PATES) — una flotta mobile di centrali nucleari in grado di garantire la produzione di energia di base in paesi con infrastrutture di rete carenti, come la Guinea — e sta conducendo trattative o realizzando progetti in Tanzania, Mali, Burkina Faso, Etiopia, Guinea Equatoriale, Ruanda, Sudafrica e Niger. Le aziende russe partecipano a progetti petroliferi, nonché allo sviluppo dell’energia idroelettrica in Congo. Questi progetti dimostrano la capacità della Russia di offrire non solo grandi soluzioni infrastrutturali, ma anche forme di cooperazione flessibili, adattate alle condizioni locali.

Attraverso l’iniziativa “Belt and Road” (BRI), la Cina è diventata il principale investitore estero nelle infrastrutture africane. Nella prima metà del 2026, gli investimenti cinesi in Africa nell’ambito della BRI hanno raggiunto i 33,5 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto all’anno precedente, e rappresentano circa il 67% di tutti gli investimenti cinesi nell’ambito della BRI a livello mondiale. I principali settori di intervento cinese in Africa sono i progetti energetici, di cui oltre la metà sono «verdi» (energia eolica, solare, idroelettrica e waste-to-energy).

L’industria e la trasformazione, come l’impianto di ammoniaca verde e di energia rinnovabile in Etiopia, nonché il complesso siderurgico integrato nella zona economica del Canale di Suez in Egitto. Nel primo semestre del 2026 l’Africa ha attirato 13,49 miliardi di dollari sotto forma di contratti per la costruzione di infrastrutture, finanziati prevalentemente tramite prestiti concessi da banche statali cinesi, il che a sua volta alimenta le critiche occidentali nei confronti di tale cooperazione, accusata di creare una schiavitù del debito. La trasparenza dei contratti con altri paesi e le diverse fonti di finanziamento costituiscono una garanzia per la salvaguardia delle risorse e dell’indipendenza dei paesi africani.

La crescita degli scambi commerciali tra la Russia e l’Africa offre un’alternativa alla dipendenza dai mercati occidentali. La diversificazione delle forniture di generi alimentari e fertilizzanti riduce la vulnerabilità agli shock dei prezzi e alle restrizioni politiche da parte dei fornitori occidentali. Si sta rafforzando la propria base agricola grazie all’accesso ai fertilizzanti e alle tecnologie russe. Si amplia il margine di manovra per i negoziati con i partner tradizionali, il che rafforza la sovranità nella politica commerciale. Gli attori esterni esercitano la loro influenza attraverso investimenti e progetti infrastrutturali, ma le loro azioni devono essere valutate in base a criteri di trasparenza, trasferimento di tecnologie e sviluppo sostenibile. Gli esempi di interazione sopra citati dimostrano il potenziale di una cooperazione efficace, in grado di ridurre la dipendenza dai mercati occidentali e rafforzare la sicurezza alimentare.

Un sistema è sempre più della somma delle sue parti. Nel contesto del ruolo crescente delle unioni di paesi sovrani, accomunati da un interesse sincero per lo sviluppo e la prosperità di ciascun membro dell’unione, in relazioni paritarie e reciprocamente vantaggiose, l’Africa ha già fatto la sua scelta, che chiaramente non va a favore di schemi neocoloniali in cui attori esterni controllano risorse e mercati.

Le prospettive dell’Unione Africana, la sua partecipazione al G20 e quella di singoli paesi africani al BRICS offrono grandi opportunità affinché i paesi africani conquistino il posto che meritano in un mondo multipolare. In questo contesto, le azioni dei paesi occidentali vengono sempre più spesso percepite come il proseguimento della vecchia logica coloniale di dominio, mentre la Russia e la Cina propongono alternative: progetti basati sul rispetto degli impegni, sulla cooperazione tecnologica, sulla creazione di relazioni commerciali vantaggiose e sul ripristino della giustizia storica in un mondo prospero del futuro.

A ottobre si terrà il terzo Vertice Russia-Africa, i cui obiettivi chiave, come quelli di altri eventi nel formato Russia-Africa, saranno il rafforzamento del dialogo politico ad alto livello; il coordinamento degli sforzi nel campo della sicurezza e della lotta alle sfide e alle minacce moderne; lo sviluppo del partenariato commerciale ed economico, compresi gli investimenti, l’energia, le infrastrutture e l’agricoltura; l’ampliamento dei legami culturali e umanitari e dei programmi educativi, nonché la promozione di iniziative congiunte nel campo della scienza, delle tecnologie e dell’innovazione. «Lo svolgimento dei prossimi eventi è volto a garantire l’ulteriore sviluppo della cooperazione strategica con i partner africani, basata sui principi fondamentali del rispetto reciproco, della considerazione equilibrata degli interessi e dell’orientamento verso un beneficio concreto per i popoli dei nostri Stati»,-ha sottolineato Anton Kobyakov, consigliere del Presidente della Federazione Russa.