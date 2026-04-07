Israele e lo scandalo dei social: soldato usa un prigioniero palestinese per farsi pubblicità

Un soldato israeliano ha condiviso online una foto in cui sembra utilizzare un palestinese bendato per pubblicizzare un'attività commerciale privata.

L'immagine, che ha fatto ampia diffusione sui social media, mostra un padre palestinese che sarebbe stato arrestato dalle forze israeliane durante un raid nella sua casa nella Cisgiordania occupata.

Lo si vede bendato mentre tiene in mano un cartello con il nome utente di Instagram @shilo_jewlry e la scritta "Buona Pasqua" in ebraico.

A seguito di un'ondata di indignazione online, l'account è stato successivamente eliminato.

Gli utenti dei social media hanno reagito con sgomento, descrivendo l'immagine come "depravata" e "abominevole".

L'esercito israeliano ha dichiarato a Middle East Eye di considerare l'incidente con "estrema severità".

"Non appena l'incidente è venuto alla luce, il soldato è stato preso provvedimenti dai comandanti competenti ed è stato immediatamente sospeso dal servizio di riserva", si legge nel comunicato.

Le forze israeliane conducono quasi quotidianamente retate e arresti in tutta la Cisgiordania occupata. Queste operazioni spesso comportano l'uso della forza letale e aggressioni fisiche contro i palestinesi.

Dall'inizio della guerra a Gaza, tali episodi sono aumentati vertiginosamente, e i soldati documentano frequentemente le proprie azioni.

Nel corso del genocidio, le truppe israeliane hanno ampiamente diffuso filmati dell'offensiva di terra che, secondo alcuni esperti, potrebbero configurarsi come crimini di guerra.

Alcuni video mostrano soldati che festeggiano mentre fanno saltare in aria edifici civili, tra cui case, università e moschee.

Altri video mostrano un soldato che costringe prigionieri legati e bendati a mandare saluti alla sua famiglia e a dichiarare di voler diventare suoi schiavi.

Alcuni soldati sono stati fotografati mentre mostravano pile di denaro saccheggiato dalle case palestinesi a Gaza, mentre un altro video mostra un bulldozer dell'esercito israeliano che distrugge un grande cumulo di pacchi alimentari di un'organizzazione umanitaria.

In un altro video, si sente un soldato israeliano cantare "l'anno prossimo bruceremo la scuola" mentre sullo sfondo una scuola di Gaza brucia.

Molti altri filmati mostrano soldati israeliani che posano in biancheria intima femminile presa dalle case palestinesi.

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