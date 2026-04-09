Nuovi raid di Israele sul Libano: cresce il rischio di guerra regionale

Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, annunciato come un possibile punto di svolta dopo settimane di escalation, appare già appeso a un filo. Teheran ha chiarito con fermezza che i termini dell’accordo sono “espliciti”: non può esistere una tregua mentre proseguono le operazioni militari israeliane, in particolare in Libano. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha lanciato un messaggio diretto a Washington: la scelta è tra il rispetto degli impegni o la prosecuzione della guerra per procura. Le accuse iraniane si concentrano sul ruolo degli Stati Uniti, ritenuti corresponsabili di eventuali violazioni da parte di Israele.

Secondo Teheran, infatti, Washington avrebbe garantito l’applicazione del cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso quello libanese. Tuttavia, i raid continuano e mettono a rischio la stabilità di un’intesa già definita “fragile”. Nel frattempo, il Libano vive una delle giornate più drammatiche degli ultimi mesi. Una massiccia ondata di bombardamenti ha colpito Beirut, il sud del Paese e la valle della Bekaa, con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Interi quartieri residenziali sono stati presi di mira, mentre ospedali e servizi di emergenza risultano ormai al collasso. Hezbollah ha denunciato “massacri sistematici” contro la popolazione civile, parlando apertamente di crimini di guerra.

Secondo il movimento, gli attacchi indiscriminati contro mercati, abitazioni e zone densamente popolate riflettono il fallimento strategico israeliano e rafforzano, anziché indebolire, la determinazione della resistenza libanese. Teheran osserva con crescente preoccupazione l’evoluzione della situazione. Funzionari iraniani hanno avvertito che il Paese sta valutando le possibili risposte alle violazioni e che, se necessario, difenderà i propri alleati regionali. Il messaggio è chiaro: una violazione del cessate il fuoco potrebbe essere seguita da una risposta simmetrica. Sul piano regionale, l’Iran sottolinea inoltre il ruolo destabilizzante delle basi statunitensi nei Paesi vicini, accusate di essere utilizzate per operazioni militari contro la Repubblica Islamica.

Allo stesso tempo, Teheran si propone come attore affidabile per la costruzione di un nuovo sistema di sicurezza regionale. Nonostante un cauto ottimismo per eventuali negoziati futuri, il rischio di un’escalation resta elevato. Se gli attacchi dovessero continuare, avverte Teheran, il cessate il fuoco potrebbe crollare definitivamente, aprendo la strada a un conflitto su scala più ampia.



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