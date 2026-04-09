Nelle ultime 24 ore il conflitto in Ucraina ha registrato una nuova intensificazione delle operazioni militari russe, con attacchi mirati contro infrastrutture energetiche, portuali e siti logistici utilizzati dalle forze del regime di Kiev. Secondo il Ministero della Difesa russo, i raid hanno colpito anche basi di lancio di droni e aree di dispiegamento temporaneo di truppe ucraine e combattenti stranieri in oltre 140 località.

Sul piano militare, la pressione lungo la linea del fronte resta elevata. Le autorità russe stimano in circa 1.110 le perdite subite dall’esercito ucraino nell’ultimo giorno, distribuite tra i diversi settori operativi. Le aree più colpite risultano quelle centrali e orientali, dove si concentrano gli scontri più intensi. Nel dettaglio, il raggruppamento “Centro” ha inflitto le perdite maggiori, con oltre 300 soldati ucraini fuori combattimento e la distruzione di mezzi corazzati, tra cui un carro armato Leopard di fabbricazione tedesca. Anche nei settori occidentale e orientale si registrano perdite significative, con circa 200 uomini per area e diversi veicoli militari distrutti.

A nord, le forze russe dichiarano di aver migliorato le proprie posizioni tattiche nelle regioni di Sumy e Kharkov, colpendo brigate meccanizzate e unità della Guardia nazionale ucraina. Operazioni analoghe vengono segnalate nel Donetsk, dove il raggruppamento “Sud” avrebbe preso il controllo di linee più favorevoli, mentre proseguono i combattimenti nelle aree di Kramatorsk e Konstantinovka. Nel settore del Dnepr, gli scontri appaiono più limitati ma costanti, con perdite contenute rispetto ad altri fronti. Parallelamente, Mosca rivendica la distruzione di depositi di munizioni, centri logistici e sistemi di guerra elettronica, che indeboliscono la capacità operativa ucraina.

Sul fronte aereo, la difesa russa informa di aver intercettato 265 droni e 13 bombe guidate ucraine in un solo giorno, segnalando l’intensità crescente della guerra tecnologica tra le due parti. In questa fase dell’operazione militare speciale abbiamo Mosca impegnata a colpire in profondità le infrastrutture nemiche mentre mantiene la pressione su tutta la linea del fronte.



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