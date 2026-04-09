Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La Russia intensifica le operazioni: attacchi coordinati su tutto il fronte

303
La Russia intensifica le operazioni: attacchi coordinati su tutto il fronte

Nelle ultime 24 ore il conflitto in Ucraina ha registrato una nuova intensificazione delle operazioni militari russe, con attacchi mirati contro infrastrutture energetiche, portuali e siti logistici utilizzati dalle forze del regime di Kiev. Secondo il Ministero della Difesa russo, i raid hanno colpito anche basi di lancio di droni e aree di dispiegamento temporaneo di truppe ucraine e combattenti stranieri in oltre 140 località.

Sul piano militare, la pressione lungo la linea del fronte resta elevata. Le autorità russe stimano in circa 1.110 le perdite subite dall’esercito ucraino nell’ultimo giorno, distribuite tra i diversi settori operativi. Le aree più colpite risultano quelle centrali e orientali, dove si concentrano gli scontri più intensi. Nel dettaglio, il raggruppamento “Centro” ha inflitto le perdite maggiori, con oltre 300 soldati ucraini fuori combattimento e la distruzione di mezzi corazzati, tra cui un carro armato Leopard di fabbricazione tedesca. Anche nei settori occidentale e orientale si registrano perdite significative, con circa 200 uomini per area e diversi veicoli militari distrutti.

A nord, le forze russe dichiarano di aver migliorato le proprie posizioni tattiche nelle regioni di Sumy e Kharkov, colpendo brigate meccanizzate e unità della Guardia nazionale ucraina. Operazioni analoghe vengono segnalate nel Donetsk, dove il raggruppamento “Sud” avrebbe preso il controllo di linee più favorevoli, mentre proseguono i combattimenti nelle aree di Kramatorsk e Konstantinovka. Nel settore del Dnepr, gli scontri appaiono più limitati ma costanti, con perdite contenute rispetto ad altri fronti. Parallelamente, Mosca rivendica la distruzione di depositi di munizioni, centri logistici e sistemi di guerra elettronica, che indeboliscono la capacità operativa ucraina.

Sul fronte aereo, la difesa russa informa di aver intercettato 265 droni e 13 bombe guidate ucraine in un solo giorno, segnalando l’intensità crescente della guerra tecnologica tra le due parti. In questa fase dell’operazione militare speciale abbiamo Mosca impegnata a colpire in profondità le infrastrutture nemiche mentre mantiene la pressione su tutta la linea del fronte.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Attacchi di Israele al Libano, l'Iran denuncia: gli USA hanno "rinunciato" anticipatamente ai termini dell'accordo

IN AGGIORNAMENTO. Attacchi di Israele al Libano, l'Iran denuncia: gli USA hanno "rinunciato" anticipatamente ai termini dell'accordo

08 Aprile 2026 23:00
Dalla crisi nucleare alla crisi istituzionale: chiesta la destituzione di Trump

Dalla crisi nucleare alla crisi istituzionale: chiesta la destituzione di Trump

08 Aprile 2026 18:09
"Sognano la gloria maligna dei leader nazisti". Mosca: l'UE prepara l'atomica in segreto

"Sognano la gloria maligna dei leader nazisti". Mosca: l'UE prepara l'atomica in segreto

08 Aprile 2026 16:29
Droni ucraini contro Russia e paesi NATO

Droni ucraini contro Russia e paesi NATO

08 Aprile 2026 16:03
Come muore un Impero: da Suez a Hormuz

Come muore un Impero: da Suez a Hormuz

08 Aprile 2026 14:00
La tregua dell’illusione: vittorie apparenti e l’avvicinarsi silenzioso della crisi sistemica globale

La tregua dell’illusione: vittorie apparenti e l’avvicinarsi silenzioso della crisi sistemica globale

08 Aprile 2026 14:00
Trump valuta il peso della Cina nell'accordo di tregua con Teheran

Trump valuta il peso della Cina nell'accordo di tregua con Teheran

08 Aprile 2026 12:00
La prima reazione della Russia alla tregua tra USA e Iran

La prima reazione della Russia alla tregua tra USA e Iran

08 Aprile 2026 12:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Attacchi di Israele al Libano, l'Iran denuncia: gli USA hanno "rinunciato" anticipatamente ai termini dell'accordo

497918
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

22903
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

20949
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

17617
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

17339
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

16492
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

13085

La piazza incorporata

11327
AMERICA LATINA

Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

CINA

La Cina risponde a Trump sui negoziati con l'Iran

EUROPA

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

RUSSIA

Peskov: "Il mondo si è incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica"

AMERICA LATINA

"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo di Alessandro Bartoloni Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

  • 08 Aprile 2026 15:46
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Dall'euro alle sanzioni suicide: perché l'Italia non può più permettersi questa Europa di Fabrizio Verde Dall'euro alle sanzioni suicide: perché l'Italia non può più permettersi questa Europa

Dall'euro alle sanzioni suicide: perché l'Italia non può più permettersi questa Europa

  • 08 Aprile 2026 19:13
Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo di Giuseppe Masala Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo

Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo

  • 08 Aprile 2026 15:40
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti