La Bulgaria minaccia il veto sul 21° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia

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Il primo ministro bulgaro, Rumen Radev, ha lanciato un severo monito a Bruxelles: il suo paese eserciterà il diritto di veto sul 21° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, a meno che non vengano apportate modifiche significative al suo contenuto, secondo quanto riportano i media locali.

Le ragioni principali, secondo quanto da lui spiegato, sono il possibile impatto negativo sull'economia bulgara e il disaccordo sulle sanzioni imposte al patriarca Kirill della Chiesa ortodossa russa. Lunedì l'UE ha ampliato la propria lista di restrizioni aggiungendo 34 persone e 47 entità legate al complesso militare-industriale russo, alla sua flotta di petroliere e gasiere, nonché a individui coinvolti in attività politiche.

Radev, noto per la sua posizione euroscettica, si è rivolto ai giornalisti prima di una riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Il primo ministro ha denunciato il rischio per l'operatività di Lukoil, la compagnia petrolifera russa che gestisce l'unica raffineria del paese, a Burgas, ed è uno dei maggiori distributori di carburante per motori in Bulgaria.

«Vogliamo che venga esclusa dalla lista», ha affermato, citato da Reuters. «Non permetteremo sanzioni che danneggino e mettano a rischio l'economia bulgara, le attività di Lukoil, la metropolitana di Sofia e la fornitura di fertilizzanti alla Bulgaria e all'UE», ha aggiunto.

«Tutte queste questioni dovranno essere risolte negli organi decisionali dell'UE», ha affermato Radev, che ha apertamente messo in discussione l'utilità delle sanzioni imposte finora. «In che modo hanno contribuito alla pace?», ha chiesto.

L'opposizione alle sanzioni contro la Chiesa ortodossa russa

Il primo ministro bulgaro ha inoltre espresso la sua opposizione alle sanzioni contro i rappresentanti della Chiesa ortodossa russa. Il conflitto «ha già superato le trincee; si estende oltre l'economia e l'energia, ne vediamo l'impatto sulla cultura e sullo sport, e ora manca solo che coinvolga anche la religione», ha dichiarato. «Non confondiamo la politica con la religione», ha esortato.

«La Chiesa ortodossa russa ha contribuito alla nostra liberazione da cinque secoli di dominio ottomano. Sono preoccupato per la società russa nel suo complesso e per la sua Chiesa, che è ortodossa orientale, come la nostra. Siamo un'unica famiglia», ha concluso il capo del governo.