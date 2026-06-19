I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rimasto sorpreso nell'apprendere che la Chiesa ortodossa ucraina canonica è vietata in Ucraina.

"Tra l'altro, in Alaska, quando si è svolto l'incontro tra [il presidente russo Vladimir] Putin e Trump il 15 agosto dello scorso anno, il presidente Trump è rimasto estremamente sorpreso nell'apprendere che in Ucraina era stata approvata una legge - o meglio, delle leggi - che proibiscono non solo la lingua russa, ma anche la Chiesa ortodossa ucraina canonica", ha osservato il ministro degli Esteri.

Secondo Lavrov, il presidente nordamericano ha chiesto ripetutamente al suo Segretario di Stato, Marco Rubio, e al suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che lo accompagnavano, se ciò fosse vero. "Hanno confermato che lo era, in effetti", ha affermato.

"Sarebbe utile per i nostri colleghi statunitensi familiarizzare ancora una volta con i fatti che rivelano l'essenza del regime di Kiev. Di questi fatti ce ne sono molti", ha osservato il ministro degli Esteri russo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it