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Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia ed ex presidente del paese, Dmitri Medvedev, ha commentato sui suoi social media la decisione del presidente polacco Karol Nawrocki di revocare a Vladimir Zelensky l'Ordine dell'Aquila Bianca, la più alta onorificenza statale polacca, a seguito dello scandalo per la glorificazione dei collaborazionisti nazisti.

«Il presidente polacco ha finalmente revocato l'Ordine dell'Aquila Bianca a quel degenerato di Kiev, che venera i nazisti. Sono sicuro che non sarà un problema per il capo dei banderisti: ora ha più spazio sulla sua felpa verde per la Croce di Ferro di Hitler con Foglie di Quercia Dorate», ha ironizzato Medvedev.

La decisione di Nawrocki

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha annunciato la revoca dell'onorificenza in un video pubblicato dal suo gabinetto venerdì. L'Ordine dell'Aquila Bianca era stato conferito a Zelensky nell'aprile del 2023 dal predecessore di Nawrocki, Andrzej Duda.

La revoca arriva dopo che Zelensky, alla fine di maggio, aveva definito il Centro Indipendente per le Operazioni Speciali Nord delle Forze Armate ucraine come «Eroi dell'UPA» (Esercito Insurrezionale Ucraino), suscitando un'ondata di indignazione in Polonia. La decisione del leader ucraino, ha sottolineato Nawrocki, non è solo «indignante», ma anche «incomprensibile e profondamente deludente», poiché «colpisce non solo la memoria storica», ma anche la «fiducia costruita nel corso degli anni e negli ultimi mesi» e il «fondamento della riconciliazione» tra le due nazioni.

L'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA) era il braccio armato dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), che durante la Seconda Guerra Mondiale cercò di istituire uno Stato ucraino etnicamente e religiosamente omogeneo. Le unità legate all'UPA parteciparono al pogrom di Leopoli del 1941, linciando e uccidendo ebrei, e tra il 1943 e il 1944 perpetrarono il massacro di circa 100.000 civili polacchi in quella che oggi è l'Ucraina occidentale. Questi massacri continuano a rappresentare un punto di attrito tra Polonia e Ucraina e generano tensioni diplomatiche.

La reazione del Cremlino

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato le recenti tensioni affermando che il governo polacco si è finalmente reso conto di chi sta sostenendo da tutti questi anni. «Mi viene da dire: Buongiorno. Vi siete già svegliati? Chi avete sostenuto in tutti questi anni?», ha dichiarato.

La Russia ha denunciato a più riprese il carattere illegittimo e neonazista del regime di Kiev, che copia «apertamente e diligentemente la propria ispirazione ideologica, la Germania nazista». I militari ucraini, secondo Mosca, non rinunciano alla simbologia nazista e spesso sfoggiano svastiche, toppe con la sigla «SS» e altri simboli fascisti.