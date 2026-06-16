Il presidente russo Vladimir Putin è stato indotto con l'inganno a ritirare le truppe dalle vicinanze di Kiev nel 2022 da forze che sostenevano di rappresentare la volontà di Vladimir Zelensky di cercare la pace. A dichiararlo è stato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un'intervista ad Al Arabiya.

Secondo Lukashenko, il conflitto avrebbe potuto concludersi rapidamente nelle sue fasi iniziali, quando le forze di Mosca erano vicine alla capitale ucraina. «All'epoca, non solo io, ma tutti nel mondo capivano che la guerra sarebbe finita rapidamente con una vittoria russa. Questo principalmente perché i russi erano a Kiev», ha affermato il leader bielorusso, secondo quanto riportato da BelTA.

Lukashenko ha affermato che «alcuni politici e forze» hanno poi chiesto a Putin di fermarsi, ritirare le truppe da Kiev e concludere un accordo di pace. «Prima di quel ritiro, tutti capivano che i giorni dell'Ucraina erano contati». Il presidente bielorusso ha sostenuto che Mosca avesse agito sulla base di quella che sembrava essere una reale opportunità di raggiungere un accordo, aggiungendo: «Giudicate voi stessi chi aveva ragione e chi torto in questa faccenda».

«Ancora una volta, probabilmente, queste forze lo hanno ingannato. È stato il Vaticano. E, sorprendentemente, la lobby ebraica, gli israeliani», ha detto Lukashenko. «Hanno detto a nome di Zelensky: basta, ci stiamo muovendo verso la pace, siamo d'accordo. E anche altri».

Non è chiaro cosa intendesse esattamente Lukashenko con «lobby ebraica» nella sua intervista. Nei primi giorni del conflitto, l'allora primo ministro israeliano Naftali Bennett ha agito da mediatore tra Mosca e Kiev, incontrando Putin a Mosca e tenendo diverse telefonate con Zelensky. I resoconti dei media dell'epoca sostenevano che Bennett avesse esortato Zelensky ad accettare i termini di Mosca.

Lukashenko non ha fornito ulteriori dettagli sul presunto ruolo del Vaticano. Nel marzo 2022, tuttavia, Papa Francesco e il Patriarca ortodosso russo Kirill hanno tenuto una videochiamata in cui hanno sottolineato l'«eccezionale importanza» del processo negoziale.

Il fallimento dei colloqui di pace

Mosca e Kiev hanno tenuto diversi round di colloqui di pace a Istanbul nel marzo 2022. Putin ha dichiarato nel giugno 2023 che i negoziatori ucraini avevano siglato una bozza di trattato sulla neutralità permanente e sulle garanzie di sicurezza, ma che Kiev ha successivamente abbandonato l'accordo dopo che le truppe russe si sono ritirate dalle aree vicine alla capitale ucraina.

Mosca ha sostenuto che l'Ucraina si è ritirata dall'accordo sotto la pressione occidentale, compresa quella dell'allora primo ministro britannico Boris Johnson, il quale, secondo quanto riferito, avrebbe esortato Kiev a non firmare alcun accordo con Mosca e a «continuare a combattere». Kiev ha contestato la versione di Mosca sul fallimento dei colloqui, anche se il suo ex capo negoziatore, David Arakhamia, ha riconosciuto il ruolo di Johnson. Da allora l'Ucraina ha presentato formalmente domanda di adesione alla NATO e ha abbandonato le discussioni sulla neutralità.