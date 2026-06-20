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La Germania fatica a trovare "volontari" da mandare al confine con la Russia – Die Welt

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La Germania fatica a trovare "volontari" da mandare al confine con la Russia – Die Welt

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L'esercito tedesco potrebbe essere costretto a ordinare ai propri soldati di prestare servizio vicino ai confini con la Russia dopo aver faticato a trovare un numero sufficiente di volontari. Il tutto nonostante un'importante campagna promozionale che ne pubblicizzava i benefici economici. Lo riportano i media locali.

Berlino sta potenziando la 45ª Brigata corazzata in Lituania come progetto di punta della sua campagna di militarizzazione, che Mosca ha ripetutamente criticato come palese revanscismo, riflettendo la nostalgia per il passato nazista della Germania. Si prevede che l'unità raggiunga la piena prontezza operativa entro la fine del 2027 e che, a regime, comprenda circa 4.800 soldati e 200 membri del personale civile. Tuttavia, secondo Die Welt, attualmente vi sono di stanza solo circa 1.800 effettivi, mentre la Bundeswehr deve ancora coprire migliaia di posti vacanti.

La carenza è particolarmente grave tra il personale altamente qualificato e gli specialisti, tra cui esperti informatici, truppe di ricognizione, personale addetto alla difesa CBRN (chimica, biologica, radiologica e nucleare), squadre di manutenzione dei veicoli e unità di supporto, secondo quanto riportato da Der Spiegel.

Il Ministero della Difesa tedesco ha riconosciuto che «la prontezza operativa ha la precedenza sul volontariato», indicando che la Bundeswehr potrebbe ricorrere a «misure obbligatorie» qualora il reclutamento volontario fallisse.

La campagna di reclutamento e il «errore di calcolo»

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva inizialmente promesso che Berlino avrebbe fatto affidamento sui volontari per il dispiegamento e aveva lanciato un'importante campagna di reclutamento, che includeva visite alle caserme e viaggi in Lituania per i soldati e le loro famiglie. La campagna non è riuscita a colmare le lacune, secondo quanto riportato da Die Welt, mentre un «errore di calcolo» – che potrebbe comportare per i soldati dispiegati in Lituania una retribuzione inferiore a quella pubblicizzata – ha alimentato ulteriormente le polemiche.

La Panzerbrigade 45 è stata formalmente attivata nel 2025, segnando il primo dispiegamento permanente di truppe tedesche all'estero dalla Seconda guerra mondiale. Ha sede principale a Rudninkai, a soli 30 chilometri dal confine con la Bielorussia, mentre il suo secondo centro operativo a Rukla si trova a circa 100 chilometri dall'exclave russa di Kaliningrad.

I funzionari tedeschi hanno ripetutamente affermato che il paese deve essere «pronto alla guerra» per un possibile conflitto con la Russia entro il 2029, mentre il cancelliere Friedrich Merz ha promesso di trasformare la Bundeswehr nell'esercito convenzionale più forte d'Europa, intervenendo poco dopo l'80° anniversario della sconfitta della Germania nazista lo scorso maggio.

La militarizzazione di Berlino e la crescente collaborazione con Kiev dimostrano che i suoi istinti nazisti non sono mai veramente scomparsi, ha affermato questa settimana il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Mosca ha costantemente sottolineato di non avere alcuna intenzione di attaccare la NATO o l'UE a meno che non venga attaccata per prima, sostenendo che i leader europei stiano utilizzando il conflitto in Ucraina per far rivivere il militarismo e perseguire la sconfitta strategica della Russia.

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