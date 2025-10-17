La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

di CGTN

DeepSeek, l’astro nascente dell’IA che fa discutere; Unitree Robotics, che ha fatto ballare i robot al Gala del Capodanno cinese di China Media Group; Game Science, che ha scatenato la febbre globale per “Wukong”... Queste influenti imprese, emerse negli ultimi anni nel campo delle nuove tecnologie, provengono tutte da Hangzhou, città della provincia cinese dello Zhejiang. Questa incantevole città, che abbraccia il Lago dell’Ovest, è ormai diventata la “capitale cinese dell’economia digitale”, e integra settori come l’intelligenza artificiale, la robotica incarnata e l’e-commerce digitale.

L’ascesa di Hangzhou non è certo avvenuta dall’oggi al domani. Già oltre 20 anni fa la città aveva sviluppato un modello maturo di economia privata. Nel 2003 il Comitato provinciale dello Zhejiang del PCC ha proposto la strategia “8 più 8”, ossia “sfruttare 8 vantaggi chiave” e “promuovere 8 iniziative strategiche”, per trasformare il modello di sviluppo. Il potenziamento della capacità di innovazione autonoma, la promozione dell'industrializzazione attraverso l'informatizzazione e la creazione di centri di produzione avanzati sono diventati i pilastri centrali di questa strategia.

Per oltre due decenni Hangzhou ha perseguito con determinazione la strada dell'innovazione scientifica e tecnologica, stabilendo già nel 2003 gli obiettivi di sviluppo "Paradiso della Silicon Valley" e "Paradiso dell'Alta Tecnologia", continuando, con una risoluzione strategica incrollabile, ad aumentare gli investimenti nella scienza e nella tecnologia, alimentando le nuove forze nell'innovazione. Molti anni fa una delegazione di Hangzhou ha scoperto il team fondatore della Strong Brain Technology in uno scantinato di Boston. Sebbene all'epoca le interfacce cervello-computer esistessero solo nei film di fantascienza e il prototipo sviluppato dal team fondatore fosse rudimentale, la delegazione e Strong Brain Technology hanno trovato un terreno comune grazie alla loro visione lungimirante delle industrie del futuro. Strong Brain Technology ha successivamente trasferito la sua tecnologia di base e il team di ricerca e sviluppo a Hangzhou, avanzando gradualmente verso l'industrializzazione. Oggi, con Neuralink, fondata da Elon Musk, Strong Brain Technology è una delle due aziende con i maggiori finanziamenti al mondo nel campo dell’interfaccia cervello-computer. Nel corso del tempo, questa impresa “piccola ma raffinata” è fiorita fino a diventare leader nella catena industriale dell'innovazione, confermando la visione strategica e la lungimiranza della città.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico richiedono ingenti risorse e cicli lunghi: solo pianificando per tempo è possibile coltivare vere “industrie future”. Nel sistema di pianificazione quinquennale cinese, non ci sono solo pietre miliari per i prossimi cinque anni, ma anche obiettivi a lungo termine che abbracciano diversi decenni. Lo Schema del Tredicesimo Piano Quinquennale afferma chiaramente che è necessario attuare una strategia di sviluppo orientata all'innovazione.

Durante il 14° Piano Quinquennale, la Cina si è costantemente concentrata sullo sviluppo di nuove forze produttive di qualità, con investimenti in ricerca e sviluppo cresciuti rapidamente, mentre le industrie emergenti che si sono consolidate a ritmo accelerato. L'intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica e i voli spaziali con equipaggio umano hanno raggiunto numerosi primati mondiali e risultati pionieristici. Durante il 15° Piano Quinquennale, la Cina continuerà a implementare la strategia dello sviluppo guidato dall’innovazione, promuovendo l’integrazione profonda tra innovazione tecnologica e industriale. Attendiamo insieme che l’innovazione tecnologica cambi il futuro e potenzi la nostra vita."