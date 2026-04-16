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Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura

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Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura

 

di CGTN

Hainan, un'isola tropicale che non è solo mare e palme. Oggi è il cuore pulsante dei consumi globali. Con le esperienze accumulate in loco negli anni, vi spiego perché questa fiera sta riscrivendo le regole dei beni di consumo di qualità.

Quest’anno sono oltre 3.400 i marchi presenti, provenienti da più di 60 paesi e regioni. Il Canada, dopo la visita di Mark Carney in Cina, è diventato l'ospite d'onore, portando la sua delegazione più numerosa di sempre: circa 40 aziende tra cosmetici, agroalimentare, salute e pet food.

Un dato su tutti: lo scorso anno il volume complessivo delle vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina ha superato i 50.000 miliardi di yuan. Un'opportunità che nessun brand vuole più perdersi.

Ma come sapete c'è una novità che cambia tutto. Dal 18 dicembre scorso, sono state avviate le operazioni doganali speciali nel porto di libero scambio di Hainan. Cosa significa? Merci che superano i controlli in tempi record, dazi semplificati, un ingresso nel mercato più rapido che mai. Ma non solo, per maggiori informazioni, è possibile consultare i nostri post precedenti.

Finora, già 70 imprese di punta in totale, dopo aver partecipato alle edizioni precedenti, hanno deciso di stabilirsi qui. Perché? Il motivo è che l'isola non è più solo una vetrina: è una porta d'ingresso privilegiata per tutto il Paese. Qui l'impegno per l'apertura non è affatto solo parole.

E l'Italia? Non poteva mancare, e si presenta nel modo più elegante possibile. Quest'anno il padiglione "Salotto Italia-Cina" è uno dei luoghi più attesi della fiera, dove sono esposti quattordici marchi italiani d'alta gamma, molti dei quali debuttano in Cina. Si va dai cosmetici ai sapori autentici – con vini pregiati e olio extravergine – fino alla moda. E non solo: i titolari delle aziende sono qui in prima persona, pronti a lanciare le loro novità e a partecipare all'iniziativa "Global Gifts".

Oggi Hainan, grazie alla sua nuova frontiera doganale, diventa il palcoscenico perfetto. Quando il Made in Italy atterra sull'isola tropicale cinese, lo spettacolo è appena iniziato.

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