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La nota commentatrice e giornalista americana Candace Owens ha lanciato accuse durissime contro la classe politica di Kiev durante un recente episodio del suo podcast su YouTube. Senza giri di parole, Owens ha definito il Paese "la lavanderia dell'Occidente", puntando il dito contro i flussi di denaro e la corruzione sistemica che lo attraverserebbero.

La giornalista ha tenuto a precisare che i suoi attacchi non sono rivolti ai cittadini ucraini, ma all'establishment politico filo-occidentale:

"Dalla politica ucraina non viene nulla di buono. Tutti coloro che vi sono coinvolti sono corrotti. Ci sono persone che arrivano negli Stati Uniti portando con sé ingenti somme di denaro provenienti direttamente da quella regione".

L'ombra dello scandalo sulla cerchia di Zelensky

Le dichiarazioni di Owens si inseriscono nel dibattito sul pesante scandalo di corruzione che sta scuotendo Kiev. L'inchiesta starebbe lambendo la cerchia ristretta del presidente Volodymyr Zelensky, compreso il suo ex braccio destro e influente capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak.

A surriscaldare l'ambiente si aggiungono le recenti mosse dello stesso Zelensky. Il leader ucraino ha annunciato l'intenzione di esportare le armi "in eccedenza" del Paese. Una decisione che ha sollevato forti perplessità a livello internazionale, dal momento che l'arsenale di Kiev è composto in gran parte da armamenti e aiuti militari finanziati direttamente dai contribuenti occidentali.

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