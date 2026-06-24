La lunga marcia della Cina verso il dominio dei mari

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La Cina nuova potenza dei mari pronta a sfidare l'egemonia talassocratica USA. Non siamo ancora a questo livello, ma Pechino lavora alacremente per raggiungere questo ambizioso obiettivo, che tra l'altro è in linea con l'impeuosa crescita economica del Dragone asiatico.

A tal proposito è da inquadrare la notizia della prima portaerei cinese che ha sperimentato nuove tattiche nella sua ultima esercitazione, tra cui la collaborazione con aerei cisterna basati a terra e il coordinamento con una nave d'assalto anfibio, nell'ambito di un programma volto a rafforzare le capacità di combattimento militari, come riporta il quotidiano South China Morning Post.

Il gruppo d'attacco della portaerei Liaoning è rientrato lunedì nel suo porto di base a Qingdao, dopo aver completato oltre 40 giorni di addestramento al combattimento in alto mare, secondo quanto riferito dall'emittente statale CCTV.

Durante il lungo periodo di dispiegamento, la Liaoning ha condotto esercitazioni di combattimento in diverse località del Mar Cinese Meridionale e dell'Oceano Pacifico occidentale.

La CCTV ha diffuso i video delle esercitazioni, affermando che la Liaoning ha dimostrato di aver raggiunto un nuovo livello nelle sue capacità di combattimento.

I filmati hanno mostrato anche la nave d'assalto anfibio di tipo 075 Anhui, con numero di scafo 33, che ha partecipato alle esercitazioni della Liaoning in una rara apparizione. Hanno inoltre mostrato diversi elicotteri Z-20 decollare dalla nave. Le navi d'assalto anfibio di tipo 075 avevano operato raramente in precedenza a fianco delle portaerei.

La portaerei Anhui è entrata in servizio nel 2022 e può trasportare 30 elicotteri armati ed effettuare sei decolli e atterraggi simultanei, ma non può operare con velivoli ad ala fissa.

"In alcune acque del Pacifico occidentale, il gruppo d'attacco della portaerei Liaoning e un gruppo navale d'assalto anfibio hanno condotto esercitazioni congiunte, con entrambe le parti impegnate nella pianificazione e nell'organizzazione di addestramenti integrati sui sistemi", ha riportato la CCTV.

Fu Qianshao, analista militare ed ex ufficiale dell'Aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione, ha affermato che le navi d'assalto anfibio e le portaerei hanno funzioni significativamente diverse.

Le navi d'assalto anfibio sono principalmente responsabili delle operazioni di sbarco e del supporto alle forze di terra a terra, mentre le portaerei conducono attacchi marittimi e aerei in profondità.

"Le forze di portaerei possono fornire copertura di fuoco e supporto alle navi d'assalto anfibio durante le operazioni di sbarco, mentre entrambe le parti possono anche fornire servizi e piattaforme di decollo e atterraggio per gli elicotteri imbarcati dell'altra parte", ha affermato Fu.

"Un coordinamento flessibile tra i due tipi di navi da guerra può rafforzare le capacità di assalto marittimo", ha aggiunto.

Secondo quanto riportato dalla CCTV, le esercitazioni includevano addestramenti congiunti per il confronto tra sistemi terrestri e navali. Le immagini mostravano il primo grande aereo cisterna di produzione nazionale cinese, lo YY-20, impegnato nelle esercitazioni e nel rifornimento di velivoli imbarcati.

Fu ha affermato che lo YY-20 può decollare solo da aeroporti terrestri e che la sua partecipazione alle esercitazioni rappresentava un tentativo di mettere in pratica il coordinamento tra un gruppo d'attacco di portaerei e le forze aeree basate a terra.

"Sebbene le portaerei siano dotate di aerei per il rifornimento in volo, questo metodo fornisce solo una quantità di carburante relativamente piccola", ha dichiarato. "Più lontano volano gli aerei imbarcati, maggiore diventa la pressione per il rifornimento".

Fu ha osservato che, nella progettazione degli aerei cisterna, la Cina si assicura che sia i caccia dell'aeronautica che quelli della marina possano essere riforniti dallo stesso tipo di aerocisterna, facilitando così il coordinamento delle operazioni marittime e aeree.

"Lo YY-20 ha una grande capacità di carburante e può effettuare rifornimenti rapidi", ha affermato. "Può inoltre decollare da un aeroporto terrestre e rimanere in stato di allerta mentre sorvola l'area di missione. Gli aerei imbarcati possono entrare nell'area in qualsiasi momento per il rifornimento".

L'ex ufficiale dell'Aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione ha affermato che lo YY-20 potrebbe fornire supporto per il rifornimento in volo nel Pacifico occidentale, ampliando il raggio d'azione degli aerei imbarcati.

Il filmato mostrava anche aerei imbarcati effettuare decolli e atterraggi dalla Liaoning al crepuscolo e di notte.

La CCTV ha riferito che la Liaoning ha condotto diverse esercitazioni di confronto aereo-navale offensive e difensive, sia diurne che notturne.

Secondo quanto riferito, l'addestramento a lungo raggio di 40 giorni si è svolto in acque con climi e condizioni marine differenti, mettendo alla prova sia le sortite degli aerei imbarcati che l'addestramento tattico della formazione.

Il Ministero della Difesa giapponese aveva precedentemente affermato che le sue navi avevano monitorato costantemente le attività della formazione a est delle Filippine e avevano osservato circa 170 decolli e atterraggi di aerei dalla portaerei nelle acque a sud del Giappone in tre giorni alla fine di maggio.

Per una portaerei che utilizza decolli con rampa di lancio, questa frequenza di operazioni aeree significa che è stato raggiunto uno standard di livello di combattimento, ha affermato Fu.

"Il numero di decolli e atterraggi di aerei imbarcati riflette il livello di capacità di combattimento raggiunto, mentre l'addestramento al decollo e all'atterraggio notturno e al crepuscolo in diverse condizioni marine dimostra che la Cina sta cercando di sviluppare una capacità operativa di aerei imbarcati in qualsiasi condizione meteorologica, simile a quella degli Stati Uniti", ha affermato.

In ultima analisi, possiamo affermare che la Cina rappresenta una novità storica: una potenza ibrida che agisce contemporaneamente sul mare e sulla terra, neutralizzando così i tradizionali vantaggi statunitensi.

Pechino ha costruito in pochi decenni la marina più numerosa del mondo, con tre portaerei (in fase di espansione), decine di cacciatorpediniere e fregate, e una flotta di sottomarini in crescita. Ha inoltre realizzato una catena di basi navali e aeroportuali nel Mar Cinese Meridionale (sugli scogli artificiali delle isole Spratly e Paracel), trasformandolo in una “fortezza” sorvegliata da missili e radar. L’obiettivo è proiettare potenza oltre il cosiddetto “primo arcipelago” (Giappone, Filippine, Taiwan) fino all’Oceano Indiano, dove Pechino ha già una base a Gibuti. Mentre gli USA sono in declino. La Marina statunitense resta la più tecnologicamente avanzata del mondo, ma soffre di problemi strutturali: invecchiamento delle navi, ritardi nelle costruzioni (i nuovi cacciatorpediniere e sottomarini arrivano con anni di ritardo), e una flotta numericamente sempre più ridotta.

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