Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • CINA

La lunga marcia della Cina verso il dominio dei mari

Le esercitazioni della portaerei Liaoning mostrano i progressi della marina cinese, sempre più orientata a sfidare la supremazia navale statunitense nel Pacifico

1157
La lunga marcia della Cina verso il dominio dei mari

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La Cina nuova potenza dei mari pronta a sfidare l'egemonia talassocratica USA. Non siamo ancora a questo livello, ma Pechino lavora alacremente per raggiungere questo ambizioso obiettivo, che tra l'altro è in linea con l'impeuosa crescita economica del Dragone asiatico. 

A tal proposito è da inquadrare la notizia della prima portaerei cinese che ha sperimentato nuove tattiche nella sua ultima esercitazione, tra cui la collaborazione con aerei cisterna basati a terra e il coordinamento con una nave d'assalto anfibio, nell'ambito di un programma volto a rafforzare le capacità di combattimento militari, come riporta il quotidiano South China Morning Post.

Il gruppo d'attacco della portaerei Liaoning è rientrato lunedì nel suo porto di base a Qingdao, dopo aver completato oltre 40 giorni di addestramento al combattimento in alto mare, secondo quanto riferito dall'emittente statale CCTV.

Durante il lungo periodo di dispiegamento, la Liaoning ha condotto esercitazioni di combattimento in diverse località del Mar Cinese Meridionale e dell'Oceano Pacifico occidentale.

La CCTV ha diffuso i video delle esercitazioni, affermando che la Liaoning ha dimostrato di aver raggiunto un nuovo livello nelle sue capacità di combattimento.
I filmati hanno mostrato anche la nave d'assalto anfibio di tipo 075 Anhui, con numero di scafo 33, che ha partecipato alle esercitazioni della Liaoning in una rara apparizione. Hanno inoltre mostrato diversi elicotteri Z-20 decollare dalla nave. Le navi d'assalto anfibio di tipo 075 avevano operato raramente in precedenza a fianco delle portaerei.

La portaerei Anhui è entrata in servizio nel 2022 e può trasportare 30 elicotteri armati ed effettuare sei decolli e atterraggi simultanei, ma non può operare con velivoli ad ala fissa.

"In alcune acque del Pacifico occidentale, il gruppo d'attacco della portaerei Liaoning e un gruppo navale d'assalto anfibio hanno condotto esercitazioni congiunte, con entrambe le parti impegnate nella pianificazione e nell'organizzazione di addestramenti integrati sui sistemi", ha riportato la CCTV.

Fu Qianshao, analista militare ed ex ufficiale dell'Aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione, ha affermato che le navi d'assalto anfibio e le portaerei hanno funzioni significativamente diverse.

Le navi d'assalto anfibio sono principalmente responsabili delle operazioni di sbarco e del supporto alle forze di terra a terra, mentre le portaerei conducono attacchi marittimi e aerei in profondità.

"Le forze di portaerei possono fornire copertura di fuoco e supporto alle navi d'assalto anfibio durante le operazioni di sbarco, mentre entrambe le parti possono anche fornire servizi e piattaforme di decollo e atterraggio per gli elicotteri imbarcati dell'altra parte", ha affermato Fu.

"Un coordinamento flessibile tra i due tipi di navi da guerra può rafforzare le capacità di assalto marittimo", ha aggiunto.

Secondo quanto riportato dalla CCTV, le esercitazioni includevano addestramenti congiunti per il confronto tra sistemi terrestri e navali. Le immagini mostravano il primo grande aereo cisterna di produzione nazionale cinese, lo YY-20, impegnato nelle esercitazioni e nel rifornimento di velivoli imbarcati.

Fu ha affermato che lo YY-20 può decollare solo da aeroporti terrestri e che la sua partecipazione alle esercitazioni rappresentava un tentativo di mettere in pratica il coordinamento tra un gruppo d'attacco di portaerei e le forze aeree basate a terra.

"Sebbene le portaerei siano dotate di aerei per il rifornimento in volo, questo metodo fornisce solo una quantità di carburante relativamente piccola", ha dichiarato. "Più lontano volano gli aerei imbarcati, maggiore diventa la pressione per il rifornimento".

Fu ha osservato che, nella progettazione degli aerei cisterna, la Cina si assicura che sia i caccia dell'aeronautica che quelli della marina possano essere riforniti dallo stesso tipo di aerocisterna, facilitando così il coordinamento delle operazioni marittime e aeree.

"Lo YY-20 ha una grande capacità di carburante e può effettuare rifornimenti rapidi", ha affermato. "Può inoltre decollare da un aeroporto terrestre e rimanere in stato di allerta mentre sorvola l'area di missione. Gli aerei imbarcati possono entrare nell'area in qualsiasi momento per il rifornimento".

L'ex ufficiale dell'Aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione ha affermato che lo YY-20 potrebbe fornire supporto per il rifornimento in volo nel Pacifico occidentale, ampliando il raggio d'azione degli aerei imbarcati.

Il filmato mostrava anche aerei imbarcati effettuare decolli e atterraggi dalla Liaoning al crepuscolo e di notte.

La CCTV ha riferito che la Liaoning ha condotto diverse esercitazioni di confronto aereo-navale offensive e difensive, sia diurne che notturne.

Secondo quanto riferito, l'addestramento a lungo raggio di 40 giorni si è svolto in acque con climi e condizioni marine differenti, mettendo alla prova sia le sortite degli aerei imbarcati che l'addestramento tattico della formazione.

Il Ministero della Difesa giapponese aveva precedentemente affermato che le sue navi avevano monitorato costantemente le attività della formazione a est delle Filippine e avevano osservato circa 170 decolli e atterraggi di aerei dalla portaerei nelle acque a sud del Giappone in tre giorni alla fine di maggio.

Per una portaerei che utilizza decolli con rampa di lancio, questa frequenza di operazioni aeree significa che è stato raggiunto uno standard di livello di combattimento, ha affermato Fu.

"Il numero di decolli e atterraggi di aerei imbarcati riflette il livello di capacità di combattimento raggiunto, mentre l'addestramento al decollo e all'atterraggio notturno e al crepuscolo in diverse condizioni marine dimostra che la Cina sta cercando di sviluppare una capacità operativa di aerei imbarcati in qualsiasi condizione meteorologica, simile a quella degli Stati Uniti", ha affermato.

In ultima analisi, possiamo affermare che la Cina rappresenta una novità storica: una potenza ibrida che agisce contemporaneamente sul mare e sulla terra, neutralizzando così i tradizionali vantaggi statunitensi.

Pechino ha costruito in pochi decenni la marina più numerosa del mondo, con tre portaerei (in fase di espansione), decine di cacciatorpediniere e fregate, e una flotta di sottomarini in crescita. Ha inoltre realizzato una catena di basi navali e aeroportuali nel Mar Cinese Meridionale (sugli scogli artificiali delle isole Spratly e Paracel), trasformandolo in una “fortezza” sorvegliata da missili e radar. L’obiettivo è proiettare potenza oltre il cosiddetto “primo arcipelago” (Giappone, Filippine, Taiwan) fino all’Oceano Indiano, dove Pechino ha già una base a Gibuti. Mentre gli USA sono in declino. La Marina statunitense resta la più tecnologicamente avanzata del mondo, ma soffre di problemi strutturali: invecchiamento delle navi, ritardi nelle costruzioni (i nuovi cacciatorpediniere e sottomarini arrivano con anni di ritardo), e una flotta numericamente sempre più ridotta. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

CINA "Una bugia ripetuta mille volte rimane comunque una bugia", l’Ambasciata cinese a Cuba smentisce accuse USA

"Una bugia ripetuta mille volte rimane comunque una bugia", l’Ambasciata cinese a Cuba smentisce accuse USA

  • 24 Giugno 2026 14:40

L'ambasciata cinese a Cuba ha respinto le recenti accuse mosse da un think tank statunitense, secondo cui la Cina starebbe costruendo delle cosiddette "strutture di intelligence" a Cuba, sottolineando...

ASIA "Oltre ogni immaginazione": Kim Jong-un sulle capacità di combattimento della Marina della RPDC

"Oltre ogni immaginazione": Kim Jong-un sulle capacità di combattimento della Marina della RPDC

  • 24 Giugno 2026 14:25

Il leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC), Kim Jong-un, ha dichiarato che le capacità di combattimento della marina del suo Paese raggiungeranno livelli straordinari, secondo...

CINA "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00

      "Il vero vantaggio non andrà a chi si limiterà a innovare, ma a chi saprà integrare l'IA più rapidamente nel tessuto sociale ed economico. Se non cambierà...

CINA Leader dell'opposizione taiwanese: "Non vogliamo diventare la prossima Ucraina"

Leader dell'opposizione taiwanese: "Non vogliamo diventare la prossima Ucraina"

  • 18 Giugno 2026 15:51

Taiwan dovrebbe riprendere il dialogo con la Cina e non cercare gli Stati Uniti per ottenere aiuti, ha dichiarato Cheng Li Wen, leader del Kuomintang, il partito di opposizione di Taiwan. In un video...

CINA Global Times: "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'"

Global Times: "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'"

  • 15 Giugno 2026 18:30

Secondo un editoriale del quotidiano cinese Global Times, intitolato "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'", i membri del G7 si trovano ad affrontare persistenti attriti...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Rutte "blasta" il governo Meloni: "500 aerei Usa partiti dall'Italia per l’Iran "

Rutte "blasta" il governo Meloni: "500 aerei Usa partiti dall'Italia per l’Iran "

24 Giugno 2026 19:03
USAID in Ucraina: il tweet di Musk scatena la bufera sull'agenzia statunitense

USAID in Ucraina: il tweet di Musk scatena la bufera sull'agenzia statunitense

24 Giugno 2026 16:00
L'Armenia a un bivio e le minacce contro la Bielorussia: le dichiarazioni del Cremlino

L'Armenia a un bivio e le minacce contro la Bielorussia: le dichiarazioni del Cremlino

24 Giugno 2026 13:49
Svolta in Medio Oriente: gli USA impongono paletti a Israele, vietati attacchi su Beirut

Svolta in Medio Oriente: gli USA impongono paletti a Israele, vietati attacchi su Beirut

24 Giugno 2026 11:30
Sovranità tecnologica e IA: la Cina lancia la sua alternativa agli USA

Sovranità tecnologica e IA: la Cina lancia la sua alternativa agli USA

24 Giugno 2026 07:00
La battaglia per il Donbass entra in una fase decisiva

La battaglia per il Donbass entra in una fase decisiva

24 Giugno 2026 07:00
Sudan, l'atto d'accusa shock: "Londra ha insabbiato il genocidio per proteggere gli Emirati"

Sudan, l'atto d'accusa shock: "Londra ha insabbiato il genocidio per proteggere gli Emirati"

24 Giugno 2026 07:00
Le 7 condizioni insindacabili di Teheran che spiazzano Washington e Tel Aviv

Le 7 condizioni insindacabili di Teheran che spiazzano Washington e Tel Aviv

24 Giugno 2026 07:00

"Il vero obiettivo dei leader europei". L'articolo di Sergej Lavrov che Politico ha oggi censurato (ITA)

21594
ASIA

«Sarebbe stato un suicidio»: un comandante iraniano spiega perché Usa e Israele hanno evitato una guerra terrestre

14294
EUROPA

"La nostra guerra contro la Russia" . Il titolo (ammissione) nell'anniversario dell'Operazione Barbarossa

11894
EUROPA

Il Secondo Fronte: Perché Kiev Punta a Trascinare la Bielorussia nella Guerra

10764
ITALIA

Nuovi riservisti e mobilitazione d'autorità: come cambia l'Esercito italiano con il nuovo decreto

8544
RUSSIA

Identificati i militari ucraini che hanno attaccato l'autobus che trasportava bambini dalla Bielorussia

8424
EUROPA

Chi esulta per il terrorismo di Kiev

8313
NORD-AMERICA

Chris Hedges - La rottura suicida di Israele con gli Stati Uniti

7736
CINA

"Una bugia ripetuta mille volte rimane comunque una bugia", l’Ambasciata cinese a Cuba smentisce accuse USA

ASIA

"Oltre ogni immaginazione": Kim Jong-un sulle capacità di combattimento della Marina della RPDC

AMERICA LATINA

Colombia: CUT si dichiara in opposizione al "governo fascista e neoliberista di Espriella"

ASIA

Non solo Hormuz: la NATO svela il ruolo chiave dell'Italia nel conflitto contro l'Iran

ASIA

Missili balistici. Il messaggio dell'Iran agli Usa

ASIA

"È la prima volta". F-15 americano abbattuto dall'Iran: l'ipotesi sui droni che spaventa il Pentagono

RUSSIA

L'Occidente non nasconde più i propri piani di guerra contro la Russia – Putin

RUSSIA

Identificati i militari ucraini che hanno attaccato l'autobus che trasportava bambini dalla Bielorussia

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
"Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol di Fabrizio Verde "Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol

"Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol

  • 22 Giugno 2026 20:00
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dalla condivisione alla collaborazione: Cina e Italia si impegnano insieme a salvaguardare i tesori del patrimonio culturale dell'umanità   Una finestra aperta Dalla condivisione alla collaborazione: Cina e Italia si impegnano insieme a salvaguardare i tesori del patrimonio culturale dell'umanità

Dalla condivisione alla collaborazione: Cina e Italia si impegnano insieme a salvaguardare i tesori del patrimonio culturale dell'umanità

  • 22 Giugno 2026 12:00
Shantou sfrutta un nuovo slancio di crescita grazie all'esportazione di token basati sull'IA Shantou sfrutta un nuovo slancio di crescita grazie all'esportazione di token basati sull'IA

Shantou sfrutta un nuovo slancio di crescita grazie all'esportazione di token basati sull'IA

  • 19 Giugno 2026 18:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO

Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO

  • 23 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
Remigrazione e traditori della patria di Antonio Di Siena Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

  • 16 Giugno 2026 12:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Salari fermi da 30 anni: il "patto segreto" che sta distruggendo il merito e l'economia italiana di Michele Blanco Salari fermi da 30 anni: il "patto segreto" che sta distruggendo il merito e l'economia italiana

Salari fermi da 30 anni: il "patto segreto" che sta distruggendo il merito e l'economia italiana

  • 24 Giugno 2026 15:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti