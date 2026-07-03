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La Russia condanna fermamente l'ultimo "atroce crimine di guerra" commesso dall'Ucraina, che ha attaccato un mercato a Tokmak, nella regione di Zaporozhye, nell'ambito della sua brutale guerra contro i civili, appoggiata dall'Occidente. Lo ha dichiarato in un comunicato, secondo quanto riporta TASS, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

"Il 3 luglio, i nazisti ucraini hanno deliberatamente effettuato un attacco con droni contro un affollato mercato nella città di Tokmak, nella regione di Zaporozhye. Secondo i rapporti preliminari, cinque persone sono state uccise e altre 18 ferite. Tuttavia, questo non è bastato ai militanti ucraini", ha sottolineato la diplomatica. "Pieni di rabbia impotente per i loro fallimenti militari, si sono sfogati su persone innocenti, attaccando coloro che si sono precipitati in soccorso dei feriti e ostacolando gli sforzi per evacuarli verso le strutture mediche", ha aggiunto Zakharova.

"Condanniamo fermamente questo efferato crimine di guerra perpetrato dal regime nazista di Zelensky, che ha scatenato una guerra brutale contro donne, anziani e bambini indifesi, con il tacito assenso dei suoi sostenitori occidentali", ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo.

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