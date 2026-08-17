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Attacco missilistico ucraino uccide sei civili russi – fonti ufficiali

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Attacco missilistico ucraino uccide sei civili russi – fonti ufficiali

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 Sei civili sono stati uccisi in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod, ha dichiarato il governatore ad interim Aleksandr Shuvaev. L'attacco ha preso di mira il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, lunedì mattina. Lo riporta Tass.

Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. Due dei feriti hanno ricevuto assistenza medica ma hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Gli altri due, tra cui l'adolescente, sono stati trasportati all'ospedale del distretto di Valuysky per ricevere cure, ha precisato il funzionario. Un edificio nel luogo dell'attacco è andato distrutto a causa di un incendio e un'autovettura è rimasta danneggiata, ha aggiunto Shuvaev.

L'attacco è avvenuto nel corso di un raid notturno su larga scala condotto da droni ucraini sul territorio russo. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che le difese aeree hanno intercettato e distrutto 205 UAV in diverse regioni, tra cui Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov, nonché in Crimea e sui mari Nero e d'Azov.

La regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, è stata oggetto di ripetuti attacchi missilistici, di artiglieria e con droni dall'escalation del conflitto nel 2022. Negli ultimi mesi, l'Ucraina ha intensificato notevolmente la sua campagna con droni a lungo raggio nella regione, prendendo di mira impianti petroliferi, magazzini, edifici residenziali e altre infrastrutture civili in profondità nel territorio russo. L'intensificarsi degli attacchi avviene mentre le forze di Kiev continuano a subire battute d'arresto sul campo di battaglia.

La posizione di Mosca

Mosca ha definito gli attacchi come atti terroristici che prendono deliberatamente di mira i civili e ha risposto intensificando a sua volta i propri attacchi a lungo raggio contro le infrastrutture militari, industriali e logistiche dell'Ucraina. Mosca sostiene che i propri attacchi prendano di mira esclusivamente siti militari e infrastrutture a sostegno delle forze armate ucraine.

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