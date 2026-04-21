Evgenij Ivanov, viceministro degli Esteri russo, ha affermato che gli Stati Uniti (USA) minacciano il Nicaragua e altri paesi dell'emisfero occidentale, oltre a esercitare forti pressioni su Cuba.

«Gli Stati Uniti, nello spirito di una rinnovata dottrina Monroe di carattere neocoloniale, esercitano forti pressioni su Cuba, intimidiscono il Nicaragua e altri paesi dell’emisfero occidentale», ha affermato.

Allo stesso modo, ha descritto le azioni degli Stati Uniti e di Israele contro il Libano e l’Iran come un «uso ingiustificato della forza contro la popolazione civile».

D'altra parte, ha sottolineato che Washington attacca anche coloro che «osano avere una propria visione del modello di sviluppo e scelgono i propri partner».

La strategia occidentale volta a contenere la Cina e la Russia rappresenta il pericolo maggiore per la pace.

Il diplomatico ha sottolineato che, «la principale minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, a nostro avviso, è la politica dell’Occidente volta a contenere la Russia, la Cina e altri centri del mondo multipolare emergente».

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