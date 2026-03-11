La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale dello Stato, e rilanciato dall’Agenzia Reuters, il governo spagnolo ha deciso di ritirare il suo ambasciatore in Israele.

La decisione di mercoledì arriva mentre la Spagna è uno dei principali critici dell'Unione Europea nei confronti della guerra genocida di Israele contro Gaza e della nuova guerra contro l'Iran lanciata da Stati Uniti e Israele.

"Su proposta del Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione, e a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 marzo 2026, ordino con la presente la revoca della nomina della Sig.ra Ana María Sálomon Pérez ad Ambasciatrice di Spagna presso lo Stato di Israele", si legge nella Gazzetta Ufficiale.

L'ambasciata spagnola a Tel Aviv sarà guidata da un incaricato d'affari, ha affermato una fonte del Ministero degli Esteri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters.

Il primo ministro del Paese, Pedro Sanchez, è uno dei pochi leader di sinistra in Europa a condannare l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran come "ingiustificabile" e ha affermato che la posizione di Madrid è "no alla guerra".

Il governo di Sanchez è stato anche uno dei pochi paesi europei a condannare costantemente l'azione di Israele a Gaza. A ottobre, il parlamento spagnolo ha approvato la legge che sancisce un embargo totale sulle armi nei confronti di Israele, vietando permanentemente la vendita di armi, tecnologie a duplice uso ed equipaggiamento militare in risposta al genocidio.

