Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

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Gli europei devono difendere i propri interessi perché Stati Uniti, Cina e Russia sono ora «totalmente contro di loro», ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron durante un incontro con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ad Atene.

«Non dobbiamo sottovalutare il fatto che questo è un momento unico in cui un presidente degli Stati Uniti [Donald Trump], un presidente della Russia [Vladimir Putin] e un presidente della Cina [Xi Jinping] sono totalmente contro gli europei. Quindi è il momento giusto per svegliarci», ha affermato Macron. «Dobbiamo avere un po' più di fiducia in noi stessi e presentare un programma», ha aggiunto.

Macron ha affermato di aspettarsi che le tensioni con Washington vadano oltre il mandato del presidente Donald Trump. Come ha spiegato, la differenza tra il primo e il secondo mandato di Trump è che molti paesi europei vedevano il primo come un'anomalia passeggera che non richiedeva cambiamenti di fondo, mentre ora «molti colleghi sono più lucidi» e ritengono che «bisogna reagire, agire da europei, essere più uniti e difendere i propri interessi».

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