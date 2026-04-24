New York Times: il dilemma del Pentagono e la "fame di missili" che sta disarmando l'Asia

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Gli Stati Uniti dovranno fare una scelta difficile riguardo a dove concentrare maggiormente i propri sforzi per sostenere le proprie capacità militari a seguito della carenza di munizioni causata dal conflitto in Medio Oriente, ha riportato il New York Times (NYT).

"Gli Stati Uniti dispongono di molte munizioni con scorte adeguate, ma alcune munizioni critiche per l'attacco al suolo e la difesa missilistica erano scarse prima della guerra e lo sono ancora di più ora", ha dichiarato al giornale Mark F. Cancian, colonnello in pensione del Corpo dei Marines e consulente senior presso il Center for Strategic and International Studies.

Secondo il New York Times, la carenza di munizioni per i sistemi di difesa aerea influirà sulla prontezza operativa delle forze statunitensi in Asia.

Mercoledì, il Wall Street Journal ha riportato che gli Stati Uniti hanno utilizzato più di 1.000 missili Tomahawk a lungo raggio nella guerra con l'Iran, oltre a un numero compreso tra 1.500 e 2.000 missili intercettori di fondamentale importanza per i sistemi di difesa aerea, tra cui THAAD e Patriot. Secondo il quotidiano, il completo ricostituzione delle scorte esaurite potrebbe richiedere fino a sei anni.

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