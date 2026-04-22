La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

Il transito di petrolio dal Kazakistan verso la Germania attraverso l'oleodotto Druzhba verrà interrotto a partire dal 1° maggio, ha comunicato il vice primo ministro russo Aleksandr Novak, spiegando che si è deciso di reindirizzare i volumi verso altre rotte logistiche disponibili per motivi legati alle attuali "possibilità tecniche".

"A partire dal 1° maggio, infatti, i volumi di petrolio kazako in transito attraverso Druzhba, che prima erano destinati alla Germania, saranno reindirizzati verso altre rotte logistiche disponibili. Ciò è legato alle attuali possibilità tecniche”, ha dichiarato il ministro alla stampa.

Sulla stessa linea, ha aggiunto che sono già state ricevute le relative notifiche e che il Ministero dell’Energia e la società Transneft stanno lavorando sulla questione. Ha inoltre indicato che la scorsa settimana si sono tenuti i necessari colloqui con la parte kazaka al riguardo.

Parallelamente, anche il ministro dell'Energia del Kazakistan, Erlan Akkenzhenov, ha segnalato la sospensione delle spedizioni attraverso Druzhba verso la Germania, precisando che la parte russa ha mostrato al suo paese l'indicatore previsto delle forniture per il secondo trimestre e che “nei tre mesi è pari a zero”. Di fronte a ciò, l'alto funzionario ha affermato che il transito riprenderà non appena sarà risolta la questione della fattibilità tecnica.

Dopo che Berlino ha rifiutato il petrolio russo, il Kazakistan fornisce petrolio al paese europeo dal 2023 attraverso il ramo nord dell'oleodotto Druzhba, che attraversa Russia, Bielorussia e Polonia. Le forniture sono in aumento. Il primo carico è stato spedito nel febbraio 2023: quell'anno sono state consegnate 993.000 tonnellate; nel 2024, 1,5 milioni di tonnellate; nel 2025 sono salite a 2,1 milioni, contro un piano di 1,5 milioni; e per il 2026 era previsto un aumento fino a 2,5 milioni di tonnellate.

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