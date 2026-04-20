Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

Il PD alla continua ricerca di se stesso

439
Il PD alla continua ricerca di se stesso

 

di Giuseppe Giannini

Il Partito Democratico è lo schieramento liberale, che, salvo poche eccezioni, guarda agli interessi della classe medio/alta. La Schlein, stando alle diverse dichiarazioni da quando è segretaria, pare intenzionata a riportarlo a sinistra.

Una versione riformista e socialdemocratica, preoccupata dei diritti civili (neppure tanto) ma meno del sociale. Le questioni relative al precariato e al salario minimo sono argomenti dietro cui trincerarsi in ogni campagna elettorale. Poi, una volta giunti al governo, ecco che tutto ritorna nel dimenticatoio. L'abbiamo appurato coi tanti esecutivi in cui a prevalere sono state le politiche di stampo liberista, che il pds-ds-pd ha fatto proprie.

D'altro canto l'insicurezza lavorativa e l'atipicità normalizzata dei relativi contratti si apprestano a festeggiare l'anniversario: figlie del Pacchetto Treu del 1997 (primo governo di centrosinistra della cd. Seconda Repubblica). E, dopo anni in cui quel partito è stato retto da conservatori e postdemocristiani (Renzi, Letta, Gentiloni), la mutazione genetica si è consolidata.

E' un partito finto pacifista, che condanna le guerre, ma vota a favore del riarmo in Europa, tenendo i piedi ben piantati nella Nato. Chiedere alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, russofoba pronta a censurare le voci non allineate. Diventare il referente dell'atlantismo, assicurare gli americani all'indomani dell'implosione del socialismo reale, è stato il compito degli eredi del PCI, preoccupati di giungere, finalmente, al potere. A discapito dei diritti dei lavoratori e delle relazioni internazionali in politica estera. Per cui, queste critiche sono da addebitare, soprattutto, a quelli che hanno iniziato a fare carriera nel segno del comunismo per poi ritrovarsi a coabitare all'interno di un soggetto multiforme ed instabile.

Pensare di far convivere la tradizione cattolica con quella di sinistra è stato il grosso errore del kennediano Veltroni. La componente  progressista, a sua volta, non è stata capace di traghettare il partito su un terreno ad esso più consono. Accettando l'imperialismo guerrafondaio dagli anni novanta ad oggi; sposando il capitalismo austeritario targato UE. Ripercussioni i cui effetti sono tangibili: politiche di stampo securitario, che colpiscono il dissenso sociale e le marginalità; demonizzazione delle alterità culturali; taglio della spesa pubblica e del welfare; impoverimento generalizzato. Insomma, le tipiche politiche della destra. All'interno, la classe dirigente è interessata alla leadership, ma di affrontare, seriamente, le tante questioni irrisolte, che ci portiamo avanti da troppo tempo, e che hanno fatto arretrare materialmente e culturalmente il Paese a nessuno importa davvero. Una possibilità di rinnovamento programmatico è arrivata, di recente, dall'esito referendario. Il protagonismo di chi non andava a votare è un segnale che proviene dal basso. La richiesta di ricepimento di istanze con al centro il riferimento della Costituzione come collante sociale. Invece, la classe dirigente appare tutta presa dalla ricerca di qualcuno che possa competere, mediaticamente, con la pochezza della Meloni.

La nuova paladina dei salotti borghesi, sponsorizzata dai liberali di sinistra (e di destra) è la sindaca di Genova Silvia Salis. E' la classica esponente radical chic, che usa ogni mezzo pur di ottenere proseliti. I post sui social, la festa techno per "comprarsi" i voti dei giovani, il presenzialismo accomodante per coloro che, a sinistra, continuano a fare harakiri. All'interno del partito esiste un certo ostracismo verso la Schlein, che non so quanto potrà giovare ad una futura coalizione dove sono presenti marpioni come Conte o Renzi, che quanto a credibilità fanno invidia a Trump.

C'è poi chi rimpiange la reggenza di Bersani, descrivendolo come uomo corretto ed onesto, che in gioventù andò a spalare il fango quando ci fu l'alluvione a Firenze. Come se questo episodio potesse costituire una rendita morale. Bisognerebbe ricordare che Bersani è stato più volte ministro dei governi di centrosinistra, e che quindi qualche responsabilità l'avrà pure avuta, sia a livello comunicativo con il suo inopportuno linguaggio metaforico, sia per quanto riguarda la genesi di determinati provvedimenti. E' il caso delle riforme che hanno liberalizzato il mercato. Incidendo sugli ordini professionali (eliminazione del tariffario minimo), l'apertura di attività commerciali o la concessione di licenze, la vendita di prodotti da banco ( farmaci nei supermercati). Lo scopo avrebbe dovuto essere quello di combattare i monopoli e agevolare la concorrenza; diversificare l'offerta e tutelare i consumatori.

Le implicazioni, però, sono state a discapito dei lavoratori. Ci si è posti, unicamente, dal lato dell'impresa, trascurando, colpevolmente, le conseguenze sulla vita di chi usufruisce di servizi spesso mediocri, e sui lavoratori. Ad esempio, nel caso del settore energetico, proseguimento del precedente decreto a suo nome del '99, al gestore unico pubblico sono venuti a sostituirsi una pluralità di offerenti, che in nome delle liberalizzazioni hanno reso aleatorio e soggetto agli umori del mercato il comparto. Aspetto palese all'indomani delle policrisi, accentuato da speculazioni e guerre commerciali dove il pluralismo dei fornitori è interessato più che altro alle quotazioni di borsa ed ai dividendi per gli azionisti, invece di garantire un servizio sicuro, efficiente e calmierato per gli utenti.

Per quanto riguarda le attività imprenditoriali, esse non conoscono orari. Chi lavora nei supermercati, centri commerciali, o nella logistica sa che poter celebrare le feste religiose o civili del Paese non è più possibile. Figuriamoci il riposo per recuperare le forze psico-fisiche o un salario adeguato. Tutte attività non essenziali che spremono i lavoratori, costretti a rinunciare alle relazioni, alla vita affettiva, alla partecipazione alla vita politica. Così tutto viene ridotto all'isolazionismo e al consumo bulimico (per chi può permetterselo) come via di uscita dalle frustrazioni quotidiane. Pertanto i protagonisti di tali pseudoriforme sono complici dell'avidità del fare impresa. Quindi, la ricerca di leader, da ultima la Salis buona per i salotti borghesi, è tipico di quella politica spettacolo che vive sui media e non conosce il Paese. Come il PD.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

Gli Stati più odiati

Gli Stati più odiati

14 Aprile 2026 09:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

03 Aprile 2026 07:00
L'autoritarismo non muore mai

L'autoritarismo non muore mai

28 Marzo 2026 09:30
Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

23 Marzo 2026 11:30
"Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme

"Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme

21 Marzo 2026 09:30
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

13 Marzo 2026 08:00
Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

02 Marzo 2026 08:30
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

11 Febbraio 2026 11:30
ITALIA

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

32792
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

16875

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

15219

La democrazia secondo Bruxelles: quando vince "l'europeista" brogli e ingerenze non esistono più

13028
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

12600
ASIA

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

11886
NORD-AMERICA

Il fallimento di Islamabad e il dilemma del dollaro (di Alessandro Volpi)

11135

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

10142
ASIA

Iran, appello a Papa Leone delle famiglie dei martiri di Minab: sia la "voce dei figli senza voce" contro la guerra

ITALIA

Dalla Tuska a Hormuz: perché la risposta dell'Iran sta facendo crollare i titoli di Stato europei

ASIA

Gli Houthi minacciano Trump di chiudere un importante stretto strategico

SA-67. Il missile iraniano (a basso costo) distrugge beni statunitensi del valore di milioni di dollari

AMERICA LATINA

Sheinbaum a Barcellona: "No all'intervento a Cuba"

ASIA

L'Iran minaccia di richiudere lo Stretto di Hormuz se Washington mantiene il blocco navale - TASNIM

AMERICA LATINA

Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

NORD-AMERICA

USA: approvata la proroga della legge sulla sorveglianza (FISA)

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche di Alessandro Bartoloni Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

  • 13 Aprile 2026 17:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

  • 15 Aprile 2026 07:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera   Una finestra aperta Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

  • 20 Aprile 2026 07:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Presentazione di 'Uno sguardo dal Fronte', di Fulvio Grimaldi Presentazione di 'Uno sguardo dal Fronte', di Fulvio Grimaldi

Presentazione di 'Uno sguardo dal Fronte', di Fulvio Grimaldi

  • 20 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti