Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Fiducia USA in caduta libera: il conto salato della crisi in Medio Oriente

L’indicatore tocca 49,8 punti, il minimo dal 1978, mentre le aspettative di inflazione volano al 4,7% annuo per il timore di una prolungata carenza di beni essenziali

523
Fiducia USA in caduta libera: il conto salato della crisi in Medio Oriente

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La fiducia economica delle famiglie statunitensi ha registrato ad aprile il livello più basso dall’inizio delle rilevazioni storiche nel 1978. Questo drastico calo coincide con l’acuirsi delle tensioni militari nel Golfo Persico, che ha generato un’ondata di incertezza sulla stabilità finanziaria delle famiglie, come riporta l'emittente teleSUR.

L'indicatore di fiducia si è attestato a soli 49,8 punti, riflettendo un profondo pessimismo di fronte alle aspettative di inflazione che raggiungono già il 4,7% annuo. Questo aumento delle proiezioni sui prezzi è il più marcato registrato negli ultimi mesi, alimentato direttamente dal timore di una prolungata carenza di beni di prima necessità.

La responsabile dei sondaggi, Joanne Hsu, ha sottolineato che la preoccupazione principale dei cittadini riguarda il costo dell'energia e dei beni di largo consumo. Sebbene sia stata annunciata una breve tregua, il sollievo per le tasche dei cittadini è insufficiente a invertire la tendenza negativa che domina l'opinione pubblica statunitense.

Al centro del problema c'è il blocco parziale dello Stretto di Hormuz, un passaggio vitale per il commercio di idrocarburi che ha fatto impennare i costi logistici globali. Questa interruzione non solo incide sul prezzo della benzina nelle stazioni di servizio, ma fa aumentare il costo di beni essenziali come i fertilizzanti e l'alluminio.

L'amministrazione statunitense si trova ad affrontare una pressione crescente, poiché la valutazione della situazione attuale da parte dei consumatori è scesa di oltre il 12% in un anno. Gli analisti avvertono che, se il conflitto diplomatico e militare non verrà risolto, l'economia interna potrebbe entrare in una fase di stagnazione caratterizzata da un'inflazione elevata, dalla quale sarà difficile uscire.

La situazione attuale dimostra come le avventure militari di Washington e dei suoi alleati in Medio Oriente finiscano per incidere direttamente sulla qualità della vita della propria popolazione. Finché i prezzi delle materie prime continueranno a salire, la fiducia dei cittadini rimarrà a livelli critici, minacciando la stabilità del mercato interno e dei consumi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

CINA Giappone, cresce il neomilitarismo: la Cina denuncia una deriva pericolosa

Giappone, cresce il neomilitarismo: la Cina denuncia una deriva pericolosa

  • 25 Aprile 2026 16:55

Le tensioni nell’Asia-Pacifico tornano a salire e questa volta al centro delle preoccupazioni c’è il Giappone. Da Pechino arrivano accuse ben precise: la diffusione di un “neomilitarismo”...

ASIA Iran: «Missili pronti da 25 anni, il nemico ha fallito»

Iran: «Missili pronti da 25 anni, il nemico ha fallito»

  • 25 Aprile 2026 15:53

Il portavoce del ministero della Difesa iraniano, Reza Talaei-Nik, ha dichiarato che Stati Uniti e Israele (la cosiddetta coalizione Epstein) hanno fallito nella loro aggressione contro la Repubblica Islamica...

EUROPA Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

  • 25 Aprile 2026 15:00

Gli europei devono difendere i propri interessi perché Stati Uniti, Cina e Russia sono ora «totalmente contro di loro», ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron durante un...

NORD-AMERICA Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

  • 24 Aprile 2026 18:45

di Fabrizio Verde C’era un soldato statunitense, di stanza a Fort Bragg, il quale era a conoscenza di notizie riservate. Sapeva, per esempio, che gli USA stavano imbastendo un’operazione per...

AMERICA LATINA Cuba accelera sulla transizione energetica: il sostegno di Pechino e Mosca fa la differenza

Cuba accelera sulla transizione energetica: il sostegno di Pechino e Mosca fa la differenza

  • 23 Aprile 2026 16:51

Sei crolli totali, blackout a rotazione, fabbriche ferme, campi senza irrigazione. E una popolazione stremata dal caldo e dall’incertezza. Questa è la situazione in cui versa Cuba a causa...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

25 Aprile 2026 15:00
Perù: il candidato di sinistra Sánchez sostiene l'adesione al BRICS

Perù: il candidato di sinistra Sánchez sostiene l'adesione al BRICS

24 Aprile 2026 18:14
Medvedev: la Russia combatte il nazismo da oltre 80 anni

Medvedev: la Russia combatte il nazismo da oltre 80 anni

24 Aprile 2026 16:11
La Cina sanziona sette entità europee per la vendita di armi a Taiwan

La Cina sanziona sette entità europee per la vendita di armi a Taiwan

24 Aprile 2026 16:05
Macron boccia il blocco navale di Trump contro l'Iran

Macron boccia il blocco navale di Trump contro l'Iran

24 Aprile 2026 12:30
New York Times: il dilemma del Pentagono e la "fame di missili" che sta disarmando l'Asia

New York Times: il dilemma del Pentagono e la "fame di missili" che sta disarmando l'Asia

24 Aprile 2026 12:30
Tucker Carlson: "I cristiani statunitensi devono rivalutare il loro sostegno a Israele"

Tucker Carlson: "I cristiani statunitensi devono rivalutare il loro sostegno a Israele"

23 Aprile 2026 16:21
UE: Radev come Orban contro aiuti al regime di Kiev

UE: Radev come Orban contro aiuti al regime di Kiev

23 Aprile 2026 15:29
ASIA

Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

15397
RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

12652
RUSSIA

La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

11200
ASIA

Codici Nucleari: la rivolta del Pentagono contro la "guerra personale" di Trump

10889

Tecnofascismo Senza Maschera

9546
EUROPA

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

8863
EUROPA

L'Ucraina e la Nato. Le parole di apertura di Cavo Dragone al "Forum sulla sicurezza" a Kiev

8845
ASIA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

8838
NORD-AMERICA

Fiducia USA in caduta libera: il conto salato della crisi in Medio Oriente

EUROPA

Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

AMERICA LATINA

Perù: il candidato di sinistra Sánchez sostiene l'adesione al BRICS

RUSSIA

Medvedev: la Russia combatte il nazismo da oltre 80 anni

EUROPA

La Cina sanziona sette entità europee per la vendita di armi a Taiwan

EUROPA

Macron boccia il blocco navale di Trump contro l'Iran

NORD-AMERICA

New York Times: il dilemma del Pentagono e la "fame di missili" che sta disarmando l'Asia

NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "I cristiani statunitensi devono rivalutare il loro sostegno a Israele"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Temo la stagflazione per l'idiozia della classe dirigente dell'UE" Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO) di Loretta Napoleoni "Temo la stagflazione per l'idiozia della classe dirigente dell'UE" Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO)

"Temo la stagflazione per l'idiozia della classe dirigente dell'UE" Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO)

  • 24 Aprile 2026 19:45
Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici di Fabrizio Verde Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

  • 24 Aprile 2026 18:45
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
“Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione di Michelangelo Severgnini “Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione

“Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione

  • 25 Aprile 2026 19:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”   Una finestra aperta Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”

Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”

  • 22 Aprile 2026 17:30
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

  • 21 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima di Michele Blanco Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

  • 22 Aprile 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti