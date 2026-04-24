La Cina sanziona sette entità europee per la vendita di armi a Taiwan

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La Cina ha imposto restrizioni a sette entità europee legate al settore della difesa come misura di ritorsione per la vendita di armi a Taiwan, secondo quanto riferito dal Ministero del Commercio cinese.

Le restrizioni entrano in vigore con effetto immediato e mirano a "salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali e ad adempiere agli obblighi internazionali, come la non proliferazione" delle armi, si legge in un comunicato.

Le entità sanzionate sono le società belghe FN Browning e FN Herstal; le ceche Omnipol, SpaceKnow ed Excalibur Army; l'Istituto ceco di ricerca e sperimentazione aeronautica VZLU Aerospace; e la tedesca Hensoldt.

Agli operatori di esportazione è vietato fornire articoli a duplice uso alle sette entità designate.

Allo stesso modo, anche alle organizzazioni e ai privati stranieri è vietato trasferire o fornire articoli a duplice uso originari della Cina alle entità menzionate.

“Le attività in corso devono essere interrotte immediatamente”, si legge nel documento diffuso dal ministero cinese.

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