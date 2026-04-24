Gli eredi della generazione dei vincitori della Grande Guerra Patriottica contro la Germania nazista combattono ora contro i neonazisti, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia ed ex presidente del Paese, Dmitrij Medvedev, nel suo discorso in occasione della Marcia della Vittoria, un’iniziativa che ricorda gli eventi di quella lotta e che si svolge a Mosca.

“Oggi gli eredi della generazione dei vincitori tornano a combattere contro il neonazismo. Le loro gesta sono già entrate a far parte della storia della patria”, ha assicurato.

Inoltre, Medvedev ha sottolineato l'importanza di preservare la memoria della Grande Guerra Patriottica per i russi. “In molte, quasi in tutte le famiglie, ci sono i propri eroi del fronte; le loro biografie e le loro gesta sono il nostro passato comune, il nostro sostegno spirituale che ci aiuta a distinguere chiaramente tra il bene e il male, a prendere decisioni morali senza errori e a dare una risposta ferma a coloro che alzano nuovamente le bandiere naziste”, ha sottolineato.

Il Dettato della Vittoria è un evento che mette alla prova le conoscenze degli studenti sulla Grande Guerra Patriottica e include domande non solo sul conflitto storico, ma anche sull'operazione militare speciale in corso contro il regime di Kiev, iniziata nel febbraio 2022.

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