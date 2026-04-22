Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

4444
Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

C'è un momento, nello scambio andato in onda il 20 aprile 2026 a Piers Morgan Uncensored, in cui la retorica si scioglie come neve al sole, lasciando a nudo il nervo scoperto del dibattito occidentale sul Medio Oriente. Protagonista il professor Seyed Mohammad Marandi, analista iraniano e consigliere del team negoziale di Teheran, che in pochi secondi ha inchiodato il celebre conduttore britannico a una domanda tanto semplice quanto scomoda.

La dinamica è spietata nella sua chiarezza. Marandi non sferra un attacco ideologico. Pone un interrogativo essenziale: può uno Stato fondato sulla supremazia etnica essere considerato legittimo? Il riferimento, esplicito, è a Israele.

Morgan, noto per la sua abilità nel gestire il conflitto televisivo, in questo caso reagisce come un pugile suonato. Non risponde. Cerca di trovare vie d'uscita appellandosi alla classica propaganda occidentale. Cita la sua personale opposizione alla recente legge israeliana che autorizza l'esecuzione dei prigionieri palestinesi. Evoca il nome di Itamar Ben-Gvir, come a voler circoscrivere il problema all'ala più oltranzista del governo israeliano.

Ma Marandi ribatte colpo su colpo. Con calma, riporta il discorso al punto di partenza. E qui sta la lezione magistrale: quella legge, spiega il professore, non è un incidente di percorso. È il prodotto fisiologico di un sistema e di un regime fondato sulla gerarchia e sull'etno-suprematismo. Non si può condannare il frutto marcio continuando a difendere l'albero che lo produce.

Ed è qui che Morgan si ammutolisce. O meglio prima si attacca su singoli comportamenti, poi attacca il professore in maniera abbastanza infantile. È l'ammissione implicita di chi sa di non avere una risposta onesta da offrire al proprio pubblico perché la sua doppia morale è stata smascherata. Perché riconoscere la premessa di Marandi significherebbe mettere in discussione l'intera architettura morale su cui si regge la narrazione filo-occidentale del conflitto.

 

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da l'AntiDiplomatico (@lantidiplomatico)

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Messico-USA, la morte degli agenti CIA che ha scatenato la crisi diplomatica

Messico-USA, la morte degli agenti CIA che ha scatenato la crisi diplomatica

  • 22 Aprile 2026 15:56

In una strada secondaria del Chihuahua si è consumata una tragedia che va ben oltre la morte di quattro persone. Due funzionari messicani e due agenti statunitensi hanno perso la vita in un incidente...

ASIA Trump e l'atomica. Le trattative saltate, la comica del "blocco" di Hormuz e la vigliaccheria statunitense

Trump e l'atomica. Le trattative saltate, la comica del "blocco" di Hormuz e la vigliaccheria statunitense

  • 22 Aprile 2026 14:50

di Franesco Corrado Sono saltate le trattative che si sarebbero dovute tenere ieri ed oggi ad Islamabad tra USA e Iran per porre fine al conflitto in corso. La cosa era prevedibile dato che si trattava...

AMERICA LATINA Ortega ricorda Sandino: "Contadini scalzi umiliarono la superpotenza"

Ortega ricorda Sandino: "Contadini scalzi umiliarono la superpotenza"

  • 21 Aprile 2026 16:51

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha lanciato un attacco frontale alla politica estera degli Stati Uniti, accusando Washington di alimentare guerre, imporre sanzioni criminali e mantenere in...

EUROPA Mentre gli USA bombardano l'Iran, la Cina conquista il futuro energetico del pianeta

Mentre gli USA bombardano l'Iran, la Cina conquista il futuro energetico del pianeta

  • 20 Aprile 2026 17:30

La guerra scatenata dalla cosiddetta coalizione Epstein (USA-Israele) contro l'Iran ha innescato una fiammata dei prezzi dell'energia che sta mettendo a nudo le contraddizioni dell'Occidente collettivo,...

AMERICA LATINA "Non abbiamo paura della guerra": Díaz-Canel sfida Trump e rivendica il sangue versato per Maduro

"Non abbiamo paura della guerra": Díaz-Canel sfida Trump e rivendica il sangue versato per Maduro

  • 19 Aprile 2026 16:54

Mentre nella capitale cubana L'Avana si chiude il V Coloquio Internazionale Patria, dedicato alla comunicazione digitale e al centenario della nascita di Fidel Castro, il presidente Miguel Díaz-Canel...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Messico-USA, la morte degli agenti CIA che ha scatenato la crisi diplomatica

Messico-USA, la morte degli agenti CIA che ha scatenato la crisi diplomatica

22 Aprile 2026 15:56
“Solo fuoco daremo”: la diplomazia dei popoli al tempo dell'assedio

“Solo fuoco daremo”: la diplomazia dei popoli al tempo dell'assedio

22 Aprile 2026 14:55
Trump e l'atomica. Le trattative saltate, la comica del "blocco" di Hormuz e la vigliaccheria statunitense

Trump e l'atomica. Le trattative saltate, la comica del "blocco" di Hormuz e la vigliaccheria statunitense

22 Aprile 2026 14:50
La simbologia genocida e la normalizzazione della barbarie

La simbologia genocida e la normalizzazione della barbarie

22 Aprile 2026 14:00
L'arma della sete: perché gli impianti di desalinizzazione sono il punto debole di Israele

L'arma della sete: perché gli impianti di desalinizzazione sono il punto debole di Israele

22 Aprile 2026 12:30
Rapporto ONU: L'economia di Gaza al collasso: crollo dell'84% e 3 milioni di anni di vita perduti

Rapporto ONU: L'economia di Gaza al collasso: crollo dell'84% e 3 milioni di anni di vita perduti

22 Aprile 2026 12:00
L'errore fatale di sottovalutare l'Iran: come il 'disprezzo razziale' sta portando gli USA verso un nuovo Vietnam

L'errore fatale di sottovalutare l'Iran: come il 'disprezzo razziale' sta portando gli USA verso un nuovo Vietnam

22 Aprile 2026 12:00
Caso Solovyov-Meloni. La dichiarazione dell'Ambasciatore russo Paramonov

Caso Solovyov-Meloni. La dichiarazione dell'Ambasciatore russo Paramonov

22 Aprile 2026 10:00
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

18673
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

14469
ASIA

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

12438

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

10878
NORD-AMERICA

CENTCOM rivela il numero di soldati statunitensi feriti nella guerra all'Iran

9779
ASIA

Hormuz,: le 3 condizioni dell'Iran per il passaggio delle navi

9522
RUSSIA

La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

9493

Tecnofascismo Senza Maschera

8970
RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

AMERICA LATINA

Perù, scrutinio al 93,8%: Sánchez conserva il secondo posto e rilancia la corsa

AMERICA LATINA

Dall'energia ai giovani comunisti: il sostegno della Cina a Cuba contro l'assedio USA

AMERICA LATINA

La Russia condanna le minacce USA contro Cuba e Nicaragua

ASIA

Blocco navale bucato: 26 navi della 'flotta ombra' iraniana eludono la Marina USA

MEDITERRANEO

Droni a prova di interferenze: come la fibra ottica di Hezbollah sta mettendo in crisi l'IDF

MEDITERRANEO

Hamas respinge il piano USA: 'Il disarmo è una trappola per scatenare la guerra civile'

RUSSIA

"Sfogheranno la rabbia sugli indifesi": l'allarme del diplomatico russo dopo la strage di Kiev

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani di Loretta Napoleoni "Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

  • 21 Aprile 2026 17:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera   Una finestra aperta Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

  • 20 Aprile 2026 07:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

  • 21 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima di Michele Blanco Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

  • 22 Aprile 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti