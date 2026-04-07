L'illusione di Sanae Takaichi: il plauso a Trump mentre l'agricoltura giapponese rischia il collasso

di Pat Elder - CovertActionMagazine

Il 18 marzo 2026, gli aerei da guerra israeliani hanno colpito il giacimento di gas di South Pars in Iran, provocando l'incendio in uno dei complessi energetici più importanti del pianeta. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture al centro del sistema globale del gas naturale, propagando le fiamme agli impianti che sono alla base di una quota significativa della produzione mondiale di fertilizzanti.

Lo sciopero di South Pars e la chiusura dello Stretto di Hormuz non rappresentano solo una questione energetica, ma anche una questione di approvvigionamento alimentare globale. L'agricoltura moderna dipende fondamentalmente dal gas naturale, utilizzato per produrre fertilizzanti a base di ammoniaca e urea. La regione del Golfo Persico fornisce una quota sostanziale dei fertilizzanti azotati mondiali, pertanto le interruzioni di questo sistema si ripercuotono immediatamente sui mercati globali, sulla produzione agricola e, in ultima analisi, sull'approvazione alimentare.

Di conseguenza, le nazioni più colpite, come il Giappone, stanno ricorrendo all'applicazione di fanghi di depurazione contaminati da PFAS sui campi agricoli.

Il presidente Donald Trump ha cercato di prendere le distanze dagli Stati Uniti in merito all'attentato, dichiarando: "Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo particolare attacco". Ha attribuito la responsabilità a Israele, affermando che quest'ultimo aveva "attaccato violentemente il giacimento di gas di South Pars".

Il Giappone è il paese più vulnerabile

La grave interruzione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha ridotto il flusso di urea, ammoniaca e altri fertilizzanti verso il Giappone, un paese quasi interamente dipendente da nutrienti importati a base di gas. Poiché circa un terzo dei fertilizzanti commercializzati a livello globale, e una quota significativa del gas naturale utilizzato per produrli, transita attraverso questo stretto corridoio, il conflitto nel Golfo Persico si è immediatamente tradotto in shock di approvvigionamento per le economie agricole a valle.

La parola "urea" deriva dal greco ouron, che significa "urina". Gli scienziati hanno poi adottato il termine latinizzato urea per denominare il composto identificato per la prima volta nell'urina.

Senza gas naturale, non possiamo produrre facilmente ammoniaca e, senza ammoniaca, non possiamo produrre urea. Senza urea, l'agricoltura moderna fatica a produrre cibo a sufficienza. Ecco perché eventi che colpiscono il gas naturale, come uno sciopero nel giacimento di South Pars, possono avere ripercussioni a catena, dai mercati energetici fino al prezzo e alla disponibilità di cibo in Giappone e in tutta l'Asia.

Il passaggio ai fanghi

I paesi più esposti agli shock da fertilizzanti, in particolare Giappone, Corea del Sud, Taiwan e le nazioni dipendenti dalle esportazioni in Asia meridionale e sudorientale, si stanno rivolgendo sempre più ai fanghi di depurazione come fonte di nutrienti sostitutiva, un cambiamento che rischia di trasportare la esposizione industriale da PFAS dai flussi di rifiuti urbani direttamente sui terreni agricoli. È terribile!

Già nel 1997 l'Università di Agricoltura di Tokyo segnalava un graduale aumento dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in Giappone. Negli anni '90 e 2000, diverse modifiche alle politiche hanno incentivato l'applicazione dei fanghi di depurazione ai terreni agricoli.

Questa tendenza ha assunto nuova urgenza con l'avvicinarsi della guerra tra Russia e Ucraina del 2022, che ha fatto impennare i prezzi globali dei fertilizzanti e ha rafforzato l'interesse per i fanghi di depurazione. L'attuale crisi del Golfo rappresenta un secondo colpo. Per il Giappone, ciò costituisce una grave minaccia per il sistema dei fertilizzanti azotati da cui dipende la sua agricoltura.

Mentre il Giappone ha sviluppato un sistema altamente ingegnerizzato per trasformare i fanghi di depurazione in un prodotto agricolo regolamentato, molti paesi, tra cui Bangladesh, Indonesia e Filippine, non dispongono delle infrastrutture necessarie per trattare e standardizzare questi materiali su larga scala.

Ogni anno, negli impianti di depurazione delle acque reflue giapponesi vengono prodotti milioni di tonnellate di fanghi di depurazione, contenenti azoto e fosforo recuperabili. In condizioni normali, solo una piccola parte viene utilizzata per l'irrigazione dei terreni agricoli. Il resto viene incenerito.

Il Giappone fa ampio ricorso all'incenerimento dei fanghi, ma i tipici inceneritori di fanghi di depurazione combattono spesso a temperature intorno agli 800-900 °C . I composti PFAS, invece, richiedono generalmente temperature significativamente più elevate per una distruzione efficace, spesso superiori ai 1.000-1.200 °C. A temperatura inferiori, possono persistere, trasformarsi o ridistribuirsi nelle ceneri e nelle emissioni.

Nel tempo, queste sostanze chimiche persistenti entrano nella catena alimentare, accumulandosi nelle colture, nel bestiame e nei prodotti ittici, ed espongono infine le popolazioni umane attraverso l'acqua potabile e la dieta, aumentando il rischio di cancro, disfunzioni immunitarie e altri effetti cronici sulla salute.

Programmi simili esistono già in diverse prefetture del Giappone. Con l'aumento dei prezzi dell'urea, è probabile che programmi analoghi si espandano.

Quando la guerra minaccia le infrastrutture energetiche e i trasporti marittimi nel Golfo, i mercati dei fertilizzanti reagiscono immediatamente. Il danno non si limita a ciò che viene distrutto. I giapponesi, tuttavia, non sembrano preoccuparsene.

Quando la Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi incontrò il Presidente Trump alla Casa Bianca a Washington, DC, il 19 marzo 2026, il giorno dopo l'attacco di South Pars, appoggiò la guerra contro l'Iran ed elogiò il presidente americano. "Credo fermamente che solo lei, Donald, possa raggiungere la pace in tutto il mondo. Per farlo, sono pronta a collaborare con molti dei partner della comunità internazionale per raggiungere insieme il nostro obiettivo."

All'inizio di dicembre 2025, prima dell'ondata di minacce di guerra, il prezzo dell'urea si attestava a 352 dollari a tonnellata. Si ritiene che le dichiarazioni bellicose del presidente Trump abbiano fatto schizzare il prezzo dell'urea a 467 dollari, il giorno in cui il primo ministro Takaichi lo incontrò. Tre giorni dopo, il prezzo superò i 600 dollari a tonnellata, mentre attualmente si aggira intorno ai 683 dollari. Questa situazione sta avendo un impatto forse maggiore sul Giappone rispetto a qualsiasi altro Paese. Il Giappone importa l'80-90% del suo fabbisogno di fertilizzanti, mentre gli Stati Uniti ne importano meno del 25%.

Prezzi dell'urea per tonnellata in USD (maggio 2025-marzo 2026)

Il 5 dicembre 2025 ha segnato la svolta del mercato dell'urea

I mercati delle materie prime reagiscono abitualmente non solo agli eventi, ma anche alle aspettative di future perturbazioni. In tale contesto, il rapido e prevedibile aumento dei prezzi dell'urea in seguito all'escalation retorica e all'azione militare solleva interrogativi sul fatto che alcuni operatori di mercato vicini all'amministrazione Trump erano in grado di trarne vantaggio in anticipo.

Sistemi di trattamento delle acque reflue

Gli impianti di depurazione delle acque reflue non sono progettati per rimuovere molte sostanze chimiche persistenti. Di conseguenza, composti come i PFAS finiscono nei fanghi. Questo è particolarmente preoccupante in Giappone, dove le acque reflue non provengono solo dalle acque di scarico domestiche, ma anche dagli scarichi industriali del settore dell'alta tecnologia, tra cui la produzione di semiconduttori ed elettronica, settori noti per l'elevato utilizzo di PFAS in diversi processi.

Uno studio del 2026 pubblicato sul Journal of Hazardous Materials ha rilevazioni di concentrazioni di PFAS nei fertilizzanti derivati ??dai fanghi in Giappone pari a 78.000 nanogrammi per chilogrammo (78.000 ppt) di peso secco. Immagina una gigantesca macchina da caffè. La bevanda tossica si riversa nelle falde acquifere e nei corsi d'acqua, avvelenando la catena alimentare.

In questo nuovo mondo, i moderni sistemi di energia, agricoltura, gestione dei rifiuti e contaminazione si fondono in un tutt'uno. Un giacimento di gas brucia nel Golfo Persico. La schiuma antincendio spegne gli incendi industriali. I prezzi dei fertilizzanti schizzano alle stelle. I fanghi di depurazione vengono sparsi sui terreni agricoli. Le sostanze PFAS penetrano nel suolo e negli alimenti. E non scompaiono mai.

Protezione energetica

I prezzi elevati dell'urea e la carenza di offerta esercitano una pressione al rialzo sui costi di produzione alimentare interni, contribuendo a più ampie preoccupazioni inflazionistiche. La preoccupazione a lungo termine per il Giappone è che, anche se il conflitto dovesse cessare rapidamente, i danni agli impianti di liquefazione ad alta tecnologia di South Pars e Ras Laffan potrebbero richiedere anni per essere riparati, portando un periodo prolungato di costi elevati dei fertilizzanti.

Ciò che sta accadendo in Giappone, quindi, non è semplicemente un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento dei fertilizzanti. Si tratta di una convergenza di sconvolgimenti geopolitici, necessità economiche e conseguenze ambientali. Non hanno molte alternative.

La crisi dei fertilizzanti innescata dalla guerra nel Golfo Persico si sviluppa su due livelli: in superficie, una questione di catene di approvvigionamento, prezzi e sicurezza alimentare; in profondità, un cambiamento nelle pratiche agricole che riduce la dipendenza dai mercati volatili, diffondendo al contemporaneo contaminanti industriali persistenti.

Passando dai fertilizzanti importati ai fanghi di depurazione di produzione nazionale, il Giappone potrebbe stabilizzare, almeno nel breve termine, il proprio apporto di nutrienti. Tuttavia, potrebbe anche innescare una seconda crisi, più lenta, nei suoi suoli e nei suoi sistemi alimentari: una crisi che non si misura in impennate di prezzo, ma in nanogrammi per chilogrammo, accumulandosi silenziosamente nel tempo.

Un impianto di depurazione delle acque reflue in Giappone

Non sono solo i PFAS a destare preoccupazione. Dopo il processo di depurazione delle acque reflue, rimane un'ampia gamma di contaminanti, tra cui metalli pesanti, farmaci e ormoni che gli impianti di depurazione non sono progettati per rimuovere, insieme a sostanze chimiche interferenti endocrine, microplastiche e inquinanti industriali persistenti come PCB e diossine. Se applicazioni ai terreni agricoli, questi contaminanti possono migrare nel suolo, nelle falde acquifere, nelle colture e nell'intera catena alimentare, sollevando preoccupazioni a lungo termine per l'ambiente e la salute pubblica.

La vicenda in Giappone è una versione moderna di un fallimento storico ricorrente. Per secoli, le società umane si sono gettate via i rifiuti con noncuranza, solo per vederli tornare con prepotenza sotto forma di acqua contaminata, cibo e malattie. Ora, questo antico ciclo si sta ripetendo su scala globale, collegando guerra, energia, agricoltura e salute umana in un circolo vizioso catastrofico.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)