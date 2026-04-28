L'Iran ribadisce la sua alleanza strategica "profonda e solida" con la Russia

Il ministro degli Esteri iraniano ha elogiato la solida alleanza con la Russia e ha affermato che i recenti sviluppi regionali hanno rafforzato la profondità dei loro legami bilaterali.

In una dichiarazione rilasciata martedì sul suo account personale su X , a seguito di incontri di alto livello a Mosca, Seyed Abbas Araqchi ha espresso la sua profonda soddisfazione per aver potuto tenere colloqui "al più alto livello" in un momento in cui l'Asia occidentale sta affrontando profondi cambiamenti causati dalle continue politiche destabilizzanti del regime israeliano e dei suoi alleati occidentali.

"Sono lieto di avviare un dialogo con la Russia al più alto livello, poiché la regione sta attraversando un periodo di grande trasformazione", ha scritto.

In un altro passaggio del suo intervento, il responsabile della politica estera iraniana ha ricordato che "i recenti eventi [la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran] hanno evidenziato la profondità e la forza della nostra alleanza strategica. Mentre il nostro rapporto continua a crescere, apprezziamo la solidarietà della Russia e accogliamo con favore il suo sostegno alla diplomazia".

Araqchi è arrivato in Russia lunedì nell'ambito del suo tour regionale in Oman e Pakistan. Il ministro degli Esteri iraniano ha avuto cordiali incontri con il presidente Vladimir Putin e con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Putin ha elogiato il popolo iraniano per aver combattuto "con coraggio ed eroismo" per preservare la propria sovranità nazionale e ha espresso la speranza che superino questi momenti difficili e che la pace ritorni nel loro Paese.

Putin ha dichiarato che la Russia adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Iran e degli altri paesi della regione, e per contribuire al più presto al ripristino della pace nella regione.

Da parte sua, Lavrov, presente all'incontro, lo definì in seguito "utile".

I funzionari iraniani hanno ripetutamente elogiato il ruolo costruttivo di Mosca nel sostenere soluzioni diplomatiche autentiche.

Il rafforzamento delle relazioni tra Iran e Russia rappresenta un pilastro strategico di resistenza contro le ambizioni egemoniche.