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Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo ed ex presidente, Dmitry Medvedev, ha affermato in un articolo per RT che, "in sostanza", la Repubblica Federale di Germania (RFT) "non ha mai subito un'autentica denazificazione".

L'alto dirigente riusso ha osservato che un memorandum del 1952 sulla situazione politica nella Germania Ovest, conservato negli archivi del Servizio di Intelligence Estera russo, "dimostra in modo convincente" che, anziché attuare la denazificazione, "le potenze occidentali scelsero di giustificare i criminali di guerra nazisti".

"L'intero processo, presentato con grande clamore, fatta eccezione per lo scioglimento delle organizzazioni apertamente filo-fasciste e l'epurazione degli spazi pubblici, si è trasformato in una farsa vuota", ha affermato.

Medvedev ha aggiunto che "gli anglosassoni, nella loro smania di mantenere al loro fianco gli ex vertici dell'economia militare di Hitler e gli importanti nazisti a loro utili, hanno condotto una campagna con lo slogan: 'Impicate i piccoli, assolvete i grandi'".

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