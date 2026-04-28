Merz attacca Washington: 'L'Iran sta umiliando gli Stati Uniti'

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Il 27 aprile, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l'Iran sta "umiliando" gli Stati Uniti nei negoziati di pace in stallo, accusando Teheran di "superare in astuzia" Washington sul piano diplomatico.

"Gli iraniani sono evidentemente molto abili nel negoziare, o meglio, molto abili nel non negoziare, permettendo agli americani di recarsi a Islamabad e poi ripartire senza alcun risultato", ha affermato durante un discorso agli studenti nella città di Marsberg.

Ha aggiunto che "un'intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana", indicando in particolare il ruolo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Merz ha inoltre messo in discussione la strategia di Washington nella guerra, affermando di non essere in grado di individuare un chiaro piano di uscita e avvertendo che situazioni simili rischiano di ripetere i fallimenti militari statunitensi del passato.

“Il problema con conflitti come questo è che non bisogna solo entrare, ma anche uscirne. Lo abbiamo visto a nostre spese in Afghanistan… Lo abbiamo visto in Iraq.”

La visita programmata a Islamabad degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner è stata annullata. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli inviati avrebbero perso "troppo tempo", aggiungendo che se l'Iran volesse parlare, "non dovrebbe far altro che telefonare".

Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo.

I colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti rimangono in una fase di stallo a causa dell'insistenza di Washington nel mantenere il blocco dei porti iraniani, mentre Teheran avanza proposte graduali rifiutando ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatte le sue condizioni.

Merz ha affermato che lo Stretto di Hormuz – che l'Iran ha chiuso agli Stati Uniti e a Israele all'inizio della guerra contro la Repubblica islamica – sembra essere stato parzialmente minato e ha confermato che Berlino si è offerta di schierare dragamine, sebbene tali misure dipendano da una cessazione dei combattimenti.

Ha sottolineato che la guerra sta già colpendo l'economia tedesca, affermando che sta costando "molti soldi, molti soldi dei contribuenti e molta forza economica".

In precedenza, Merz aveva suggerito che l'allentamento delle sanzioni contro Teheran potesse far parte di un accordo più ampio per porre fine alla guerra, presentandolo come un potenziale contributo europeo per garantire un cessate il fuoco duraturo.

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