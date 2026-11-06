Midterm. Candidate musulmane elette negli USA contro la retorica anti-islamica

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Le consultazioni elettorali di metà mandato tenutesi martedì hanno registrato un'inconsueta scia di primati politici, scenario che sarebbe risultato difficile da figurarsi se l'operato del presidente statunitense Donald Trump non avesse innescato un'ampia reazione di dissenso in tutta la nazione.

Tra i traguardi più significativi emerge l'affermazione elettorale di quattro senatrici statali e di una rappresentante al Congresso federale, accomunate dal fatto di indossare l'hijab: si tratta di un record assoluto per gli Stati Uniti e di un esito rilevante, specialmente a fronte dei toni apertamente ostili verso l'Islam e delle minacce moltiplicatesi da quando la compagine guidata da Trump si è insediata nel gennaio 2025.

Si tratta di figure pubbliche la cui immagine è stata ripetutamente fatta oggetto di derisione e attacchi da parte di esponenti repubblicani, organi d'informazione tradizionali e utenti della rete, esponendole a una costante pressione mediatica.

Secondo quanto si legge in un articolo di Yasmine El-Sabawi su Middle East Eye, la scorsa settimana il Muslim Public Affairs Council (MPAC) aveva manifestato viva preoccupazione per il recrudescere di provocazioni di matrice anti-musulmana promosse dalla destra radicale negli Stati Uniti, sottolineando come tali comportamenti finiscano spesso per giustificare un maggior impiego delle forze di polizia, rischiando di disincentivare la partecipazione al voto delle comunità islamiche.

Sebbene l'analisi dettagliata sull'affluenza sia ancora in corso di elaborazione, diverse giovani esponenti musulmane, distintive per la propria appartenenza religiosa, hanno ottenuto ruoli di vertice nelle istituzioni per promuovere un cambiamento attivo. Tutte condividono una linea politica democratica e progressista.

In Georgia, uno Stato dell'area meridionale tradizionalmente orientato a posizioni conservative — che ha da poco confermato il suo primo senatore di religione ebraica e scelto la prima donna afroamericana alla guida del governo statale — Ruwa Romman si è aggiudicata un seggio al Senato locale. Romman era già stata la prima donna di fede islamica con il velo a fare il suo ingresso nell'assemblea legislativa del Paese.

Romman era salita all'attenzione della cronaca nazionale durante le presidenziali del 2024, quando la corrente democratica filo-palestinese aveva sollecitato la dirigenza del partito e la candidata Kamala Harris affinché venisse garantito uno spazio d'intervento a un delegato palestinese nel corso della convention; un'istanza che venne tuttavia respinta. Romman, le cui radici familiari affondano a Gerusalemme attraverso il nonno, era la figura designata per quel contributo, forte di un'esperienza amministrativa di due anni.

L'incondizionato sostegno offerto dall'amministrazione Biden alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza — condotta definita genocidio dalle Nazioni Unite e da specialisti degli studi sull'Olocausto — ha finito per minare il consenso dei Democratici tra i giovani, contribuendo all'insuccesso elettorale della formazione politica.

Solleciti per il cessate il fuoco a Gaza

A New York, Aber Kawas prenderà possesso del proprio seggio al Senato statale nel mese di gennaio. Analogamente a Romman, ha origini palestinesi ed è giunta negli Stati Uniti come immigrata; nei mesi scorsi aveva confidato a Middle East Eye di considerare la mobilitazione civica nella sua città d'adozione un percorso fondamentale per favorire il dialogo e la coesione.

Suo padre, privo di regolare permesso di soggiorno, venne fermato dalle autorità dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, in una fase storica caratterizzata da severe azioni repressive verso i residenti di fede islamica, contrassegnata da perquisizioni dell'FBI, fermi e sorveglianza capillare dei luoghi di culto.

L'uomo rimase in custodia per circa tre anni prima della definitiva espulsione in Giordania. Buona parte dei ricordi d'infanzia di Kawas sono legati all'immagine della madre fortemente provata che tentava di interfacciarsi con il marito attraverso una parete a vetri, all'interno di una struttura detentiva promiscua che ospitava anche individui perseguiti per reati comuni.

Le modalità d'arresto attuate dall'ICE, eseguite improvvisamente lungo le vie cittadine, hanno suscitato sdegno in ampi settori dell'opinione pubblica, favorendo la spinta elettorale a favore dei Democratici registrata nella giornata di martedì.

In Illinois, la ventisettenne Nabeela Syed ha superato un'accesa competizione contro il candidato repubblicano, prevalendo nettamente con il 57% delle preferenze. La parlamentare, di origini indiane, era stata nominata per la prima volta nel 2022 per coprire un seggio rimasto vacante, incentrando la propria azione sulla tutela del potere d'acquisto e sull'accesso equo alle prestazioni sanitarie. Negli ultimi tempi la sua candidatura ha ricevuto il sostegno del Daily Herald, testata di lunga tradizione attiva nell'area di Chicago, e del Chicago Tribune.

Al pari di Romman e Kawas, anche Syed ha espresso posizioni critiche verso l'operato del governo israeliano. All'indomani degli attacchi sferrati da Hamas il 7 ottobre 2023 nel Sud di Israele, ha sottoscritto insieme ad altri componenti del parlamento dell'Illinois un appello indirizzato a Washington per sollecitare la tregua. I detrattori hanno evidenziato come quel testo potesse configurarsi come un avallo a Hamas.

"Non vi potrà essere alcuna pacificazione duratura finché a milioni di persone in Palestina saranno negati i diritti fondamentali", recitava il documento. "Chiediamo con forza agli Stati Uniti e alle istituzioni internazionali di adoperarsi per individuare soluzioni capaci di eradicare la disparità che alimenta la spirale di violenza".

In Connecticut, Maryam Khan, già deputata statale dal 2022, si appresta a fare il suo ingresso al Senato a partire dal mese di gennaio dopo aver superato con ampio margine lo sfidante repubblicano. Nelle consultazioni primarie di agosto, Khan aveva superato un senatore democratico in carica da quasi un decennio.

Di origini pakistane, durante l'esperienza nell'assemblea statale ha guidato la Commissione speciale per l'istruzione speciale e fatto parte degli organismi parlamentari referenti per la Giustizia e l'Istruzione. Il capogruppo di maggioranza al Senato, Bob Duff, ne ha salutato l'ingresso condividendo un messaggio sulla piattaforma X in cui la descrive come "un'ex educatrice e una strenua difensora delle giovani generazioni".

Nei mesi scorsi Khan era stata oggetto di contestazioni da parte repubblicana per aver collocato la bandiera del Pakistan sul proprio stallo di lavoro, in concomitanza con il ruolo di mediazione svolto da Islamabad nei primi contatti tra Washington e Teheran finalizzati al cessate il fuoco.

"Ho inteso esporre il vessillo pakistano per testimoniare le mie origini e il mio senso d'appartenenza. Qualsiasi lettura volta ad attribuire a questo gesto un significato improprio o di dubbia lealtà appare priva di fondamento", ha chiarito Khan alle pagine del Connecticut Mirror. "Il Pakistan rappresenta un partner diplomatico storico per gli Stati Uniti; rendere omaggio alla propria storia non scalfisce minimamente la dedizione verso questa nazione e verso i cittadini del Connecticut".

"L'ostilità anti-islamica non ha pagato"

La portata delle offensive verbali promosse da settori della destra è ben nota alla deputata del Minnesota Ilhan Omar, che martedì ha conquistato per la quinta volta un seggio alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Nel 2018 Omar era stata tra i primi quattro esponenti di fede islamica ad accedere al Congresso a Washington, rimanendo l'unica a portare il velo. Da quel momento è diventata un bersaglio ricorrente nei discorsi di Trump. Soltanto due settimane fa, funzionari della Homeland Security Investigations hanno condotto una perquisizione mattutina nella sua abitazione, sequestrando dispositivi telefonici, computer e altro materiale informatico.

Nata in Somalia, è giunta nel Paese nel 1995 con lo status di rifugiata ed è divenuta cittadina americana all'età di 17 anni, a seguito del completamento dell'iter da parte del padre. Stando a indiscrezioni, il Dipartimento della Giustizia starebbe conducendo accertamenti per verificare se all'epoca la donna avesse già compiuto 18 anni, condizione che avrebbe imposto una procedura autonoma rispetto al nucleo familiare.

Trump ha più volte sollecitato verifiche sulla regolarità della sua cittadinanza, spingendosi ad ipotizzare che il suo matrimonio fosse stato contratto al solo fine di regolarizzare la posizione migratoria. Omar ha categoricamente smentito queste ricostruzioni, ma sia Trump sia il vicepresidente JD Vance hanno ribadito nell'ultimo anno l'opportunità di approfondimenti istruttori, con l'ex presidente che durante diversi incontri pubblici ha sostenuto lo slogan "rimandatela a casa".

Il Wall Street Journal, citando fonti istituzionali coperte da anonimato, ha riportato che l'amministrazione starebbe acquisendo elementi valutativi per procedere alla revoca del titolo di cittadinanza e alla successiva espulsione.

Stando ai rilevamenti del Washington Post, quasi cento parlamentari repubblicani hanno condiviso sui canali social contenuti inerenti all'Islam o alla comunità musulmana a partire dall'inizio del 2025; la quasi totalità dei messaggi presentava accezioni negative, ed in diversi casi è stata avanzata l'ipotesi del rimpatrio per i residenti di fede islamica.

Nel mese di aprile, un'indagine svolta dal Center for the Study of Organized Hate ha evidenziato come tra il febbraio 2025 e il marzo 2026 gli esponenti del GOP abbiano strutturato "una campagna d'opinione mirata, traducutasi in 1.111 messaggi social, otto iniziative legislative e il coinvolgimento di 62 parlamentari", evidenziando come svariati contenuti presentassero elementi riconducibili a forme di incitamento all'odio o alla violenza.

Haris Tarin, figura di spicco del Muslim Public Affairs Council (MPAC), ha dichiarato a MEE che il clima d'ostilità alimentato nei confronti della comunità islamica si è rivelato alla fine controproducente per i suoi promotori.

"Ilhan Omar ha ottenuto un consenso persino più ampio rispetto alle precedenti consultazioni, e assistiamo all'elezione di numerose altre donne che non nascondono la propria identità religiosa: questo conferma l'inefficacia di tali argomentazioni", ha osservato Tarin. "L'impiego dell'islamofobia come leva elettorale si è dimostrato una scelta perdente".

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