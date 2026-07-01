Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

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L'astro e leggenda del calcio mondiale, il compianto Diego Armando Maradona, fece una previsione sorprendente sui Mondiali di quest'anno, che si stanno svolgendo in Messico, Stati Uniti e Canada.

Nel 2018, "El Pibe de Oro" grazie al suo acume riuscì a prevedere ciò che ha scatenato polemiche e indignazione in egual misura in questa edizione del torneo: le pause per l'idratazione. Questa nuova formula prevede un'interruzione di tre minuti in ogni tempo per permettere ai giocatori di reidratarsi, ma questa pausa in realtà sembra avere un chiaro scopo pubblicitario.

"Gli americani volevano giocare quattro tempi da 25 minuti per la pubblicità; noi avremmo dovuto giocare 100 minuti", disse, riferendosi alle ambizioni degli Stati Uniti, che aveva già previsto.

?????????? Maradona acertó en esto sobre el Mundial 2026 pic.twitter.com/w2kPAFTUrH — Sepa Más (@Sepa_mass) July 1, 2026

"El Pelusa" (Il Pibe) fece queste dichiarazioni durante un programma televisivo. Interrogato sui tre paesi ospitanti, inizialmente disse: "Non mi piace; non c'è passione", prima di offrire alcune riflessioni sulle tre nazioni organizzatrici.

Oltre al suo commento sugli Stati Uniti, espresse la sua opinione sul Canada: "I canadesi saranno anche bravi sciatori, ma non importa", ha affermato, rivelando la sua scarsa considerazione per la qualità calcistica del paese nordamericano.

Quando si è trattato del Messico, ha sbottato: "Da qui il Messico ne esce vincitore, anche se non se lo merita. Perché il Messico vince due partite, ma poi incontra il Brasile o l’Argentina e… bam!, fuori", la sua previsione.

Finora, l'inizio della nazionale messicana è stato spettacolare: ha vinto tutte e tre le partite del girone e ha trionfato anche ai sedicesimi di finale contro l'Ecuador. La squadra è quindi avanzata a pieni voti agli ottavi di finale.

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