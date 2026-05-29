Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Cultura e Resistenza

Nascono i Quaderni de l'AntiDiplomatico

384
Nascono i Quaderni de l'AntiDiplomatico

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

I Quaderni de l’AntiDiplomatico nascono da un’idea semplice e radicale: sottrarre la storia alla sua riscrittura da parte dei vincitori. Non semplici raccolte di articoli, ma istantanee ragionate del presente nel momento stesso in cui accade, quando i fatti sono ancora vivi e la manipolazione non ha ancora sedimentato la propria versione ufficiale.

Dopo il numero zero, L’Impero Americano colpisce ancora , dedicato all’aggressione al Venezuela e alle nuove forme dell’interventismo imperiale, la collana prosegue con Il declino dell’Impero Americano , che allarga lo sguardo alle contraddizioni sistemiche dell’egemonia occidentale, tra crisi del dollaro, multipolarismo emergente e logoramento del dominio statunitense. Con il terzo volume, Gaza muore mentre il mondo tace , i Quaderni affrontano una delle grandi tragedie del nostro tempo, rompendo il silenzio mediatico e restituendo voce a chi la propaganda cancella.

Tre numeri, un unico filo rosso: leggere il presente controcorrente, attraverso contributi di giornalisti, studiosi e analisti internazionali – da Jeffrey Sachs a Chris Hedges, da Pino Arlacchi a Pepe Escobar e molti altri – per offrire non una narrazione chiusa, ma strumenti critici per orientarsi nel caos, perché “puoi pure non interessarti alla politica internazionale, ma la politica internazionale prima o poi si interesserà di te”.

In un’epoca in cui tutto scorre e scompare nel flusso digitale, I Quaderni fissano memoria, costruiscono archivio, difendono verità scomode. Sono testimonianza e battaglia culturale. Perché comprendere il proprio tempo è il primo passo per non subirlo.

I Quaderni de l’AntiDiplomatico sono in vendita sul nostro bookstore (LAD Edizioni I Quaderni) e, in formato e-book sulle consuete piattaforme digitali.

    

 

Luca Busca

Luca Busca

Inizio il mio percorso giornalistico nel 1982, nel 1984 ottengo l’iscrizione all’albo dei pubblicisti come collaboratore del quotidiano La Repubblica e dell’Agenzia Giornalistica Telegraph. Entrato nel mondo musicale live come ufficio stampa, fondo, alla fine del 1984, la mia prima azienda di organizzazione di eventi musicali.  Dal 1987 al 2002 ho curato sei edizioni del Roma Live Festival, la rassegna Rock della capitale.
Come direttore di produzione ho poi partecipato alla realizzazione di Reality show, lavorando in Messico, Santo Domingo, Kenya, Sudafrica e India. Sono stato
commerciante, e amministratore di un’azienda che si occupava di fotovoltaico. Nel frattempo sono tornato a fare il giornalista occupandomi prima di arte (Next Exit), di viaggi (omonimo inserto di Repubblica) e ora di vino e olio per la rivista e la guida Bibenda. Sono anche docente presso la Fondazione Italiana Sommelier. Da un paio di anni scrivo per il blog Sinistrainrete e l’AntiDiplomatico

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Cultura e Resistenza

Da cittadini a consumatori: Adriano Segatori e le verità nascoste nel libro di Angela Fais

Da cittadini a consumatori: Adriano Segatori e le verità nascoste nel libro di Angela Fais

29 Maggio 2026 12:00
Hong Kong a fuoco: l'Anatomia delle Rivoluzioni Colorate | Laura Ruggeri

Hong Kong a fuoco: l'Anatomia delle Rivoluzioni Colorate | Laura Ruggeri

29 Maggio 2026 11:00
"Magnifica Humanitas": la mossa storica di Leone XIV nel cuore dell'intelligenza artificiale

"Magnifica Humanitas": la mossa storica di Leone XIV nel cuore dell'intelligenza artificiale

25 Maggio 2026 17:30
"Albeggerà al tramonto". Uno spettro si aggira per l'Europa....

"Albeggerà al tramonto". Uno spettro si aggira per l'Europa....

18 Maggio 2026 07:00
La satira al tempo del dissenso autorizzato - Albeggerà al tramonto e Il tempo del secondo sole di Marco Trionfale

La satira al tempo del dissenso autorizzato - Albeggerà al tramonto e Il tempo del secondo sole di Marco Trionfale

15 Maggio 2026 16:36
Catastrofe neoliberista: D’Orsi e la storia degli ultimi anni

Catastrofe neoliberista: D’Orsi e la storia degli ultimi anni

14 Maggio 2026 09:00
"Urbs senza civitas": come il turismo di massa ha trasformato i residenti in ingombri

"Urbs senza civitas": come il turismo di massa ha trasformato i residenti in ingombri

04 Maggio 2026 07:00
L’Impero fossile

L’Impero fossile

30 Aprile 2026 17:00
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

18323
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13589
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

11841
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

11269
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

10801
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

8417
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7960
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7308
EUROPA

La "più grande stupidità" dell'UE secondo il Cremlino

MEDITERRANEO

Onu, Israele inserito nella lista nera per violenze sessuali: scatta il boicottaggio di Tel Aviv

MEDITERRANEO

Netanyahu annuncia il nuovo piano per Gaza: "Pronti a controllare il 70% della Striscia"

RUSSIA

La Russia all'ONU: «L'attacco di Kiev contro gli studenti è paragonabile solo ai nazisti»

ASIA

Fars: l'Iran lancia missili contro “obiettivi specifici”

NORD-AMERICA

Trump annuncia la "linea rossa" che farebbe riscattare la guerra

AMERICA LATINA

Il Guatemala autorizza esercito USA a condurre operazioni sul suo territorio

RUSSIA

Ucraina: Kallas smentita dall'ambasciata USA a Kiev

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia di Paolo Desogus Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

  • 27 Maggio 2026 15:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti