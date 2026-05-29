Nascono i Quaderni de l'AntiDiplomatico

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I Quaderni de l’AntiDiplomatico nascono da un’idea semplice e radicale: sottrarre la storia alla sua riscrittura da parte dei vincitori. Non semplici raccolte di articoli, ma istantanee ragionate del presente nel momento stesso in cui accade, quando i fatti sono ancora vivi e la manipolazione non ha ancora sedimentato la propria versione ufficiale.

Dopo il numero zero, L’Impero Americano colpisce ancora , dedicato all’aggressione al Venezuela e alle nuove forme dell’interventismo imperiale, la collana prosegue con Il declino dell’Impero Americano , che allarga lo sguardo alle contraddizioni sistemiche dell’egemonia occidentale, tra crisi del dollaro, multipolarismo emergente e logoramento del dominio statunitense. Con il terzo volume, Gaza muore mentre il mondo tace , i Quaderni affrontano una delle grandi tragedie del nostro tempo, rompendo il silenzio mediatico e restituendo voce a chi la propaganda cancella.

Tre numeri, un unico filo rosso: leggere il presente controcorrente, attraverso contributi di giornalisti, studiosi e analisti internazionali – da Jeffrey Sachs a Chris Hedges, da Pino Arlacchi a Pepe Escobar e molti altri – per offrire non una narrazione chiusa, ma strumenti critici per orientarsi nel caos, perché “puoi pure non interessarti alla politica internazionale, ma la politica internazionale prima o poi si interesserà di te”.

In un’epoca in cui tutto scorre e scompare nel flusso digitale, I Quaderni fissano memoria, costruiscono archivio, difendono verità scomode. Sono testimonianza e battaglia culturale. Perché comprendere il proprio tempo è il primo passo per non subirlo.

I Quaderni de l’AntiDiplomatico sono in vendita sul nostro bookstore (LAD Edizioni I Quaderni) e, in formato e-book sulle consuete piattaforme digitali.

Luca Busca Inizio il mio percorso giornalistico nel 1982, nel 1984 ottengo l’iscrizione all’albo dei pubblicisti come collaboratore del quotidiano La Repubblica e dell’Agenzia Giornalistica Telegraph. Entrato nel mondo musicale live come ufficio stampa, fondo, alla fine del 1984, la mia prima azienda di organizzazione di eventi musicali. Dal 1987 al 2002 ho curato sei edizioni del Roma Live Festival, la rassegna Rock della capitale.

Come direttore di produzione ho poi partecipato alla realizzazione di Reality show, lavorando in Messico, Santo Domingo, Kenya, Sudafrica e India. Sono stato

commerciante, e amministratore di un’azienda che si occupava di fotovoltaico. Nel frattempo sono tornato a fare il giornalista occupandomi prima di arte (Next Exit), di viaggi (omonimo inserto di Repubblica) e ora di vino e olio per la rivista e la guida Bibenda. Sono anche docente presso la Fondazione Italiana Sommelier. Da un paio di anni scrivo per il blog Sinistrainrete e l’AntiDiplomatico