Nascono i Quaderni de l'AntiDiplomatico
I Quaderni de l’AntiDiplomatico nascono da un’idea semplice e radicale: sottrarre la storia alla sua riscrittura da parte dei vincitori. Non semplici raccolte di articoli, ma istantanee ragionate del presente nel momento stesso in cui accade, quando i fatti sono ancora vivi e la manipolazione non ha ancora sedimentato la propria versione ufficiale.
Dopo il numero zero, L’Impero Americano colpisce ancora , dedicato all’aggressione al Venezuela e alle nuove forme dell’interventismo imperiale, la collana prosegue con Il declino dell’Impero Americano , che allarga lo sguardo alle contraddizioni sistemiche dell’egemonia occidentale, tra crisi del dollaro, multipolarismo emergente e logoramento del dominio statunitense. Con il terzo volume, Gaza muore mentre il mondo tace , i Quaderni affrontano una delle grandi tragedie del nostro tempo, rompendo il silenzio mediatico e restituendo voce a chi la propaganda cancella.
Tre numeri, un unico filo rosso: leggere il presente controcorrente, attraverso contributi di giornalisti, studiosi e analisti internazionali – da Jeffrey Sachs a Chris Hedges, da Pino Arlacchi a Pepe Escobar e molti altri – per offrire non una narrazione chiusa, ma strumenti critici per orientarsi nel caos, perché “puoi pure non interessarti alla politica internazionale, ma la politica internazionale prima o poi si interesserà di te”.
In un’epoca in cui tutto scorre e scompare nel flusso digitale, I Quaderni fissano memoria, costruiscono archivio, difendono verità scomode. Sono testimonianza e battaglia culturale. Perché comprendere il proprio tempo è il primo passo per non subirlo.
I Quaderni de l’AntiDiplomatico sono in vendita sul nostro bookstore (LAD Edizioni I Quaderni) e, in formato e-book sulle consuete piattaforme digitali.