Oltre il colonialismo: Africa e Caraibi lanciano il mega-corridoio commerciale da 1,8 miliardi

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L'Africa e i Caraibi puntano a promuovere una propria rotta commerciale, emergendo come alternativa alle arterie di distribuzione dei prodotti stabilite dal Nord globale e ripensando il rapporto storico forzato tra i due continenti, che ha lasciato una scia di sangue, dolore ed espropriazione.

Questa proposta, che mira a generare 1,8 miliardi di dollari di entrate entro il 2028, cerca di ricollegare le due regioni attraverso un mega corridoio commerciale che rilancerà gli scambi tra di esse.

Per secoli, il commercio tra l'Africa e gli attuali paesi caraibici è stato dominato dall'Europa, che si serviva delle rotte di comunicazione continentali per compiere le sue razzie . Lo scambio di persone ridotte in schiavitù e di materie prime estratte dalle Americhe e lavorate con la forza dagli africani era una pratica comune nei porti.

Oltre al precedente storico, vi sono sfide quali il limitato commercio intraregionale sia in Africa che nei Caraibi, le carenze infrastrutturali, le barriere tariffarie e le modalità di esportazione delle materie prime verso altri continenti, secondo il rapporto "L'Area di libero scambio continentale africana: un modello per l'America Latina e i Caraibi?", redatto dalla Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (ECLAC).

Un cambiamento di prospettiva

Le ferite inflitte dai secoli coloniali e postcoloniali hanno impedito a entrambi i continenti di instaurare una relazione commerciale bilaterale libera dall'appropriazione europea e americana degli utili netti. Pertanto, con l'avvento sul mercato di altre dinamiche commerciali più strategiche per il Nord globale, questo rapporto tra africani e caraibici si è interrotto .

Un anno fa , il presidente e amministratore delegato di Afreximbank, Benedict Oramah, aveva messo in guardia sull'urgente necessità per l'Africa e i Caraibi di rafforzare i propri "legami economici" in un "contesto economico globale turbolento", che all'inizio di quest'anno si è ulteriormente inasprito a causa dell'aggressione statunitense e israeliana contro l'Iran e delle restrizioni al transito nello Stretto di Hormuz.

Già nel 2025, come affermato da Oramah, erano state gettate le basi per la creazione di un "corridoio economico transatlantico resiliente" attraverso "partenariati strategici, logistica semplificata e maggiore accesso ai capitali". La visione alla base di questa iniziativa è quella di promuovere "una crescita inclusiva, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile su entrambe le sponde".

L'iniziativa, a differenza del commercio coloniale imposto con il sangue e il fuoco, mira a " ridefinire il futuro delle relazioni economiche afro-caraibiche , basandosi sulla solidarietà, sui valori condivisi e su una visione comune di prosperità".

Che cosa è stato fatto?

La proposta di dare vita a questo ambizioso mega-corridoio prevede una serie di fasi preliminari volte a rafforzare i meccanismi esistenti di ciascuna regione prima di collegarli con le altre. In quest'ottica, secondo la CEPAL, le transazioni commerciali sono iniziate parzialmente il 1° gennaio 2021 all'interno dell'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA).

Analogamente, è stato creato il Sistema panafricano di pagamenti e regolamenti (PAPSS), gestito da Afreximbank e approvato dall'Unione Africana, con l'obiettivo di facilitare gli scambi commerciali intra-africani utilizzando la valuta locale, al fine di evitare il rischio di cambio.

Un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo è stato l'avvio, nel marzo 2025, dei lavori di costruzione dell'African Trade Centre di Afreximbank a Bridgetown, Barbados. Questo centro è concepito come una porta d'accesso per il commercio e gli investimenti tra l'Africa e i Caraibi. Ospiterà gli uffici della Comunità Caraibica (CARICOM), un hotel e centri per le piccole e medie imprese.

In quest'ottica, lo scorso marzo un volo charter proveniente da Saint Kitts e Nevis è atterrato in Nigeria con oltre 100 delegati provenienti da otto nazioni caraibiche per partecipare a un forum sugli investimenti, come riporta Bloomberg.

Sebbene la compagnia aerea nigeriana Air Peace dovrebbe iniziare a volare verso Antigua e Barbuda a maggio, permangono dubbi sulla redditività di questo corridoio aereo e sulla reale possibilità di promuovere le relazioni commerciali.

La diagnosi e le cifre

L'International Trade Centre (ITC), un'agenzia congiunta dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e delle Nazioni Unite, sostiene che gli scambi commerciali tra le due regioni siano stati "estremamente limitati" fino al 2024.

I dati lo dimostrano. Solo lo 0,1% delle esportazioni di merci africane è destinato ai Caraibi, mentre la percentuale di esportazioni da quella regione verso l'Africa è inferiore all'1%. Ciò rappresenta una sfida significativa per entrambe le regioni.

Alla luce di questi dati, lo scorso anno Grenada ha ospitato la quarta edizione dell'AfriCaribe Trade and Investment Forum, promosso dalla African Export-Import Bank (Afreximbank), che si concentra sull'individuazione delle "maggiori opportunità di crescita nel commercio e negli investimenti" e sulla "definizione delle aree su cui concentrare gli sforzi per eliminare le barriere esistenti".

La quinta edizione del Forum dovrebbe svolgersi il prossimo luglio a Saint Kitts e Nevis, per affinare ulteriormente la progettazione di questo mega-corridoio, concepito come alternativa per due continenti uniti da un'origine comune.

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